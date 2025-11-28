Los nuevos parques industriales buscan cómo asegurar su suministro eléctrico y tienen varias alternativas

Estos parques implican habilitar 21.5 millones de metros cuadrados para desarrollar nueva actividad industrial y estarán distribuidos en 17 estados y 52 municipios.

"El tema energético que vamos a estar necesitando de aquí a 2030 será sumamente importante. En Ampip tenemos identificados 103 parques industriales en construcción (…) la capacidad instalada que estimamos se va a requerir para esos 103 parques es de nada más 2.5 megawatts de capacidad instalada, lo que equivaldría a instalar, en promedio, un ciclo combinado por año", explicó Vázquez durante su participación en el Latin America C&I Greenovation Summit 2025, organizado por Huawei.

Se espera que estos espacios para el desarrollo industrial puedan entrar en operación hacia 2030, por lo que surge la pregunta sobre el origen de la energía que cubrirá su demanda. “Esos 103 parques están proyectados para 2030 y dependerá de la zona en la que se están desarrollando los parques y si hay capacidad de conexión o interconexión de nuevas centrales, todo esto según la ubicación geográfica y la disponibilidad de energía en la zona”, agregó la especialista.

Dentro de la agenda del Plan México se estableció la construcción de parques industriales que alojan cadenas manufactureras y realizan exportaciones a Estados Unidos. Algunos de los principales sectores que atienden son el automotriz y el metalmecánico, entre otros.

Tras la pandemia de covid-19, en México se observó un crecimiento importante de parques industriales como resultado de las necesidades generadas por el nearshoring. “Con ello también creció la necesidad energética, la necesidad de espacios, de agua, de restablecer cadenas productivas y la mano de obra y desarrollo científico, y es donde los parques industriales adquieren mayor importancia”, dijo Vázquez.

Actualmente en México existen aproximadamente 500 parques industriales, de los cuales Ampip agrupa a 457. En conjunto representan unos 85 millones de metros cuadrados de territorio industrial en 28 estados del país, donde se requiere un alto consumo de energía.

Para los parques ya en operación, se estima que al cierre del año se necesitarán alrededor de 13 gigawatts de capacidad instalada para seguir operando, considerando que algunos continúan expandiéndose o renovando su ubicación.

Alternativas energéticas

Diana Vázquez explicó que desde la Ampip mantienen una mesa de trabajo con la Secretaría de Energía y diversas instituciones como el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional de Energía (CNE), entre otras, para que desde el gobierno se pueda ayudar al sector a identificar soluciones de suministro eléctrico.

Actualmente, el 90% de los parques industriales está en suministro básico porque es la energía más confiable, pero se espera que se realicen refuerzos en las redes eléctricas de transmisión y distribución para tener un abanico más amplio de opciones, como el suministro calificado, el autoconsumo de 0.7 a 20 megawatts, centrales de generación de más de 20 megawatts y las alternativas de suministro que ofrece la CFE.

Expansión publicó recientemente que la CFE presentó una estrategia para dotar de energía y diversas soluciones al sector industrial, según las necesidades de los interesados. La estrategia contempla cinco paquetes distintos de soluciones que van desde la generación hasta la interconexión a las redes nacionales de transmisión y distribución, con el objetivo de ofrecer electricidad a precios más competitivos y con tecnología adaptable a la escala y requerimientos de cada zona industrial.

El primer paquete ofrece generación fósil a través de gas natural o diésel en esquemas modulares, mientras que el segundo se basa en tecnología híbrida que combina fuentes renovables, como eólica o solar, con respaldo de gas o diésel y almacenamiento mediante baterías.

Los otros dos paquetes están centrados en la interconexión, ya sea a la red nacional de transmisión o a la de distribución. En ambos casos, los plazos de ejecución varían según el tipo de obra: pueden tomar hasta 25 meses en la primera fase para transmisión y seis meses para distribución.

El quinto paquete complementa la oferta con la instalación de circuitos internos de distribución y sistemas de medición, diseñados para mejorar el control energético dentro de los parques industriales. Todos los esquemas pueden combinarse según los requerimientos de cada zona o empresa.