Dejar la minería en pausa no es opción: el plan de Tamaulipas para volver al mapa con una concesión pública

Agregó que esta nueva encomienda fue una responsabilidad que el gobernador Américo Villarreal les transfirió recientemente. Con ella, iniciarán el registro de actividades mineras y el diseño de un modelo de negocio orientado a la exportación en dos vertientes: un esquema de economía social de bajo impacto para cooperativas de producción minera asociadas a los polígonos de San Carlos y San Nicolás, en la zona centro-norte del estado; y un modelo de producción a gran escala para exportar materiales, aprovechando la cercanía con la frontera como fuente estratégica de recursos.

Ángel Jiménez señaló que no tienen registro de la existencia de alguna concesión minera pública en operación actualmente, pero consideró que este es el camino para reactivar la minería desde el sector público.

“La ley no lo limita, eso sí lo tenemos perfectamente claro, el sector público también puede participar porque si no sería inconstitucional, porque estamos llamados al desarrollo nacional. Pero es el camino que empezamos a tomar ya y la subsecretaría de Inversiones empezó a dibujar el terreno. Lo más probable es que esté anclado a la Subsecretaría de Hidrocarburos porque son recursos extractivos y vamos a comenzar a trabajar”, añadió.

¿Privados fuera?

Con la reforma a la Ley Minera de 2023 se prohibió el otorgamiento de nuevas concesiones —particularmente las de minería a cielo abierto— en áreas naturales protegidas, zonas sin disponibilidad de agua o en sitios donde se pudiera poner en riesgo a la población. Además, la reforma declaró que la minería no es una actividad esencial, por lo que no es indispensable abrir nuevas áreas de explotación. La presidenta Claudia Sheinbaum también ha reiterado que en su administración no se entregarán nuevas concesiones.

"No hay nuevas concesiones de minería. Y la minería que existe actualmente, la secretaria de Semarnat, Alicia Bárcena, está trabajando de manera muy importante para resolver el problema que todavía existe de contaminación de jales de distintas mineras. Entonces, no va a haber ninguna nueva concesión", afirmó en su conferencia del 23 de junio.

El 19 de noviembre, Rubén de Jesús Del Pozo, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM), reconoció que la exploración minera disminuyó 11.5% en 2024, un retroceso que ya comienza a sentirse en la industria.

"Sin exploración no hay nuevos descubrimientos ni futuro industrial. Hoy, los geólogos se están quedando sin materia de trabajo, pero mañana pueden ser los mineros y después también los metalurgistas, con el efecto en cadena para el resto de quienes colaboramos en la industria", advirtió durante la inauguración de la XXXVI Convención Internacional de Minería Acapulco 2025.

Por su parte, Karina Rodríguez Matus, socia de la firma Rodríguez-Matus Feregrino, señaló que la prohibición vigente surgió de la percepción de un acaparamiento privado de concesiones. Sin embargo, sostuvo que este problema deriva principalmente de la falta de supervisión, la cual podría corregirse con una revisión minuciosa por parte del gobierno.

