¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo en el IMSS?

Pensionados del IMSS bajo la Ley del Seguro Social de 1973, por cesantía en edad avanzada o vejez, forman el grupo que sí recibe aguinaldo. El instituto deposita una cantidad equivalente a una mensualidad en una sola exhibición, junto con la pensión mensual, durante la primera mitad de noviembre.

En estos casos, el pago se realiza directamente en la cuenta donde se deposita la pensión habitual. No se agregan apoyos extraordinarios ni importes adicionales por cada beneficiario registrado; el aguinaldo corresponde al monto definido por el esquema de pensión bajo Ley 73.

Personas pensionadas bajo la Ley 97 no reciben aguinaldo del IMSS, ya que su pensión se financia con los recursos acumulados en la cuenta individual de la Afore.

Qué hacer si tu aguinaldo del IMSS llegó incompleto o no se depositó

Para iniciar el reclamo, la primera opción es la línea telefónica del IMSS en el número 800 623 23 23, seleccionando la opción 3 (Pensionados). Desde ahí es posible solicitar información sobre el depósito, pedir una aclaración y conocer los pasos siguientes según el tipo de pensión.

Otra vía consiste en usar IMSS Digital, ya sea desde la aplicación o el portal oficial. A través de esta plataforma se pueden registrar quejas, dudas sobre montos y solicitudes de revisión relacionadas con la pensión y el aguinaldo.

Quien prefiera atención presencial puede acudir a una Unidad de Atención del instituto para exponer el caso directamente. Puedes ubicar el módulo más cercano en https://www.imss.gob.mx/directorio

Cómo se paga el aguinaldo a pensionados del ISSSTE

A diferencia del IMSS, el ISSSTE realiza el pago del aguinaldo en dos partes para sus personas pensionadas. El esquema se estructura con base en días de salario y se divide entre los meses de cierre e inicio de año.

Según la institución, el primer pago corresponde a 20 días de salario base y se deposita en noviembre. El segundo pago, por los 20 días restantes, se programa para enero de 2026. En conjunto, ambas exhibiciones integran el aguinaldo anual que corresponde a la pensión.

¿Cómo reclamar si no recibiste completo el aguinaldo del ISSSTE?

Cuando el depósito de noviembre no llega o se registra por una cantidad menor a la que corresponde, el ISSSTE indica que las personas pensionadas pueden comunicarse vía telefónica o por medios digitales para plantear su inconformidad.

En Ciudad de México, el número de contacto es 55 5062 0555.

Desde el interior de la República, las líneas habilitadas son 800 400 1000 y 800 400 2000.

Los horarios de atención telefónica son de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábado de 8:00 a 16:00 horas.

También se puede recurrir al portal del ISSSTE, donde existe atención en tiempo real para dudas relacionadas con depósitos, calendarios de pago y aclaraciones específicas sobre el aguinaldo.

Otra alternativa consiste en enviar consultas al correo electrónico atencion@pensionissste.gob.mx