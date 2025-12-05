Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Finanzas Personales

¿No te pagaron o cayó incompleto tu aguinaldo del IMSS o ISSSTE? Así puedes reclamarlo

Cada institución tiene un procedimiento distinto para revisar el aguinaldo y presentar quejas cuando el depósito no coincide con lo programado.
vie 05 diciembre 2025 03:29 PM
no-pagaron-aguinaldo-del-imss-issste-como-reclamarlo
Ante depósitos incompletos o la ausencia del pago, las personas pensionadas tienen la posibilidad de reclamar y pedir una revisión del caso. (Hispanolistic/Getty Images)

Miles de beneficiarios de las pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) reciben el pago del aguinaldo en la temporada decembrina. En algunos casos, el depósito se realiza en una sola exhibición y en otros se divide en partes, según el esquema de cada institución.

Ante depósitos incompletos o la ausencia del pago, las personas pensionadas tienen la posibilidad de reclamar y pedir una revisión del caso. A continuación se detalla qué ocurre con el aguinaldo en cada instituto y cuáles son los canales formales para solicitar aclaraciones.

Publicidad

¿Quiénes tienen derecho al aguinaldo en el IMSS?

Pensionados del IMSS bajo la Ley del Seguro Social de 1973, por cesantía en edad avanzada o vejez, forman el grupo que sí recibe aguinaldo. El instituto deposita una cantidad equivalente a una mensualidad en una sola exhibición, junto con la pensión mensual, durante la primera mitad de noviembre.

En estos casos, el pago se realiza directamente en la cuenta donde se deposita la pensión habitual. No se agregan apoyos extraordinarios ni importes adicionales por cada beneficiario registrado; el aguinaldo corresponde al monto definido por el esquema de pensión bajo Ley 73.

Personas pensionadas bajo la Ley 97 no reciben aguinaldo del IMSS, ya que su pensión se financia con los recursos acumulados en la cuenta individual de la Afore.

Recomendamos

pension-imss-ley-73-si-puede-ser-embargada-en-un-caso
Finanzas Personales

Tu pensión IMSS de Ley 73 sí puede ser embargada, pero solo en un caso reconocido por la ley

Qué hacer si tu aguinaldo del IMSS llegó incompleto o no se depositó

Para iniciar el reclamo, la primera opción es la línea telefónica del IMSS en el número 800 623 23 23, seleccionando la opción 3 (Pensionados). Desde ahí es posible solicitar información sobre el depósito, pedir una aclaración y conocer los pasos siguientes según el tipo de pensión.

Otra vía consiste en usar IMSS Digital, ya sea desde la aplicación o el portal oficial. A través de esta plataforma se pueden registrar quejas, dudas sobre montos y solicitudes de revisión relacionadas con la pensión y el aguinaldo.

Quien prefiera atención presencial puede acudir a una Unidad de Atención del instituto para exponer el caso directamente. Puedes ubicar el módulo más cercano en https://www.imss.gob.mx/directorio

Cómo se paga el aguinaldo a pensionados del ISSSTE

A diferencia del IMSS, el ISSSTE realiza el pago del aguinaldo en dos partes para sus personas pensionadas. El esquema se estructura con base en días de salario y se divide entre los meses de cierre e inicio de año.

Según la institución, el primer pago corresponde a 20 días de salario base y se deposita en noviembre. El segundo pago, por los 20 días restantes, se programa para enero de 2026. En conjunto, ambas exhibiciones integran el aguinaldo anual que corresponde a la pensión.

¿Cómo reclamar si no recibiste completo el aguinaldo del ISSSTE?

Cuando el depósito de noviembre no llega o se registra por una cantidad menor a la que corresponde, el ISSSTE indica que las personas pensionadas pueden comunicarse vía telefónica o por medios digitales para plantear su inconformidad.

En Ciudad de México, el número de contacto es 55 5062 0555.

Desde el interior de la República, las líneas habilitadas son 800 400 1000 y 800 400 2000.

Los horarios de atención telefónica son de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas y sábado de 8:00 a 16:00 horas.

También se puede recurrir al portal del ISSSTE, donde existe atención en tiempo real para dudas relacionadas con depósitos, calendarios de pago y aclaraciones específicas sobre el aguinaldo.

Otra alternativa consiste en enviar consultas al correo electrónico atencion@pensionissste.gob.mx

Publicidad

Tags

Instituto Mexicano del Seguro Social Instituto de Seguridad Social para el Servicio de los Trabajadores del Estado Pensiones

Más acerca del autor:

Dinero Inteligente
Suscríbete a nuestro newsletter de Dinero Inteligente

Publicidad
Publicidad