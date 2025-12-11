No te quedaste sin datos: tu línea será suspendida si no la registras antes de esta fecha

De acuerdo a los lineamientos que se establecen en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que fija una serie de pasos a seguir principalmente para las empresas de telecomunicaciones que ofrecen el servicio telefónico e internet móvil.

La CRT detalló que de acuerdo a los lineamientos que entrarán en vigor en el mismo día de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecen que los documentos de identidad para asociar las líneas telefónicas a una persona física serán los siguientes :

*Credencial de elector

*Pasaporte

*Clave Única de Registro de Población (CURP).

*Las personas morales deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

¿Qué pasa si decido no vincular mi número telefónico?

El artículo tercero transitorio determina un plazo de 30 días naturales a partir de la entrada en vigor de los lineamientos para habilitar su plataforma de Gestión de Líneas Telefónicas Móviles; es decir, el plazo concluye el miércoles 7 de enero.

Después, hay un plazo de 120 días hábiles para ejercer acciones en caso de que los números no sean vinculados a los datos de los propietarios de algún teléfono móvil.

El plazo se estima para el 23 de junio de 2026 (sin tomar en cuenta días festivos), por lo que a mediados del próximo año, los usuarios que no hayan registrado su número de teléfono celular serán desactivados.

"Transcurridos ciento veinte días hábiles posteriores a la conclusión de la implementación de dicha medida, toda línea que no se encuentre asociada a un usuario final identificado será suspendida, y solamente podrá ser utilizada para realizar llamadas a números de emergencia y de atención ciudadana", se lee en el DOF.

En el país hay cerca de 143 millones de líneas telefónicas que operan empresas como Telcel, AT&T, Telefónica, Altán Redes y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) como Bait. El registro forma parte de la nueva Ley de Telecomunicaciones.