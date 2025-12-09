En enero de 2026 deberás registrar tu número celular y estos son los documentos que debes presentar

En el país hay cerca de 143 millones de líneas telefónicas que operan empresas como Telcel, AT&T, Telefónica, Altán Redes y los Operadores Móviles Virtuales (OMV) como Bait. El registro forma parte de la nueva Ley de Telecomunicaciones.

¿Qué documentos solicitan?

Hasta el momento, Telcel manda un mensaje SMS a sus usuarios para que acudan a sus Centros de Atención a Clientes para registrar líneas antiguas y nuevas a través de la CURP o la INE. Sin embargo, hasta el momento, aún son programas piloto, porque los lineamientos estarán previstos tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

En tanto, Bait, AT&T y Telefónica esperarán la publicación formal de los lineamientos para iniciar la comunicación correspondiente con sus suscriptores.

La CRT detalló que de acuerdo a los lineamientos que entrarán en vigor en el mismo día de la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), establecen que los documentos de identidad para asociar las líneas telefónicas a una persona física serán los siguientes :

*Credencial de elector

*Pasaporte

*Clave Única de Registro de Población (CURP).

*Las personas morales deberán presentar su Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Los documentos que se enlistan son los que regularmente se solicitan en los trámites para comprobar la identificación de las personas, sin embargo, se recomienda que cada usuarios se comunique a través del número de atención a clientes con el objetivo de conocer si solicitaran original y copia o solo copia.

Actualmente, en varios centros de distribución y locales se venden chips telefónicos en donde no se solicita algún tipo de identificación, por lo que es común que estos números los usen los integrantes del crimen organizado para cometer diversos delitos, entre ellos, secuestros virtuales, secuestros exprés, extorsiones, cobro de derecho de piso, y demás.

¿Y los extranjeros?

Las personas extranjeras requerirán su pasaporte para vincular su identidad a una línea telefónica.

El Registro de Líneas Móviles entrará en vigor a nivel nacional una vez que los operadores pongan en marcha las plataformas previstas en los lineamientos regulatorio s.

¿Qué dice la presidenta?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se refirió al programa que se impulsa desde el gobierno federal para combatir la extorsión y recordó las recomendaciones para no contestar números telefónicos desconocidos, y en caso de ser víctimas de extorsión telefónica, colgar de inmediato y llamar al número 089.

La mandataria federal recordó que muchas de las llamadas de extorsión provenían de las cárceles, por lo que se decidió limitar su acceso a teléfonos fijos y cortar las señales de las antenas, tal y como se realizó en Altamira, Tamaulipas.

“De igual manera el registro de los chips, muchos de los integrantes de los grupos delincuenciales usan números para extorsionar, (por ello), ahora tienen que registrarse. Es una estrategia integral que afecta a mucha gente y que genera preocupación a las familias”, expresó en la Mañanera del Pueblo.

La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de extorsión, aprobado en la Cámara de Diputados en octubre pasado, avanzó en el Senado de la República en donde se propone elevar de 22.5 a 42 años de prisión a los llamados montachoques, extorsionadores telefónicos desde prisión y a quienes cobran derecho de piso.