¿Cuántas tiendas tiene Starbucks en México y porque 2026 será un año clave para su expansión?

¿Cuántas tiendas Starbucks hay en México?

Según el reporte financiero del tercer trimestre de 2025 , México concentra 924 tiendas de Starbucks, lo que lo convierte en el mercado más grande y estratégico para Alsea a nivel global. Aunque el operador también administra la marca en otros países, ninguno se acerca al tamaño del negocio mexicano. Estos son los totales por país:

-México: 924

-Francia: 266

-España: 191

-Argentina: 133

-Chile: 173

-Holanda: 96

-Colombia: 72

-Bélgica: 33

-Portugal: 32

-Uruguay: 18

-Paraguay: 4

-Luxemburgo: 4

El peso de México dentro del portafolio de Starbucks no es casualidad. La cadena llegó al país en septiembre de 2002 de la mano de Alsea —empresa dirigida por Christian Gurría— y desde entonces se ha convertido en uno de sus negocios más sólidos, junto con Domino’s Pizza.

Como señala la reportera Mara Echevarría, de Expansión, la primera tienda abrió frente al Ángel de la Independencia, en Paseo de la Reforma, y marcó el inicio de una expansión que hoy coloca a México como la operación más grande de Starbucks fuera de EU y Canadá.

Starbucks va por las mil tiendas en 2026

Starbucks México anticipa un punto de inflexión en 2026: la cadena prevé superar las 1,000 tiendas en el país. El anuncio , realizado en el marco del Día Internacional del Café, refleja el peso que México ha adquirido dentro de la estrategia internacional de la marca.

La compañía atribuye este crecimiento a más de dos décadas de operación conjunta con Alsea, su socio licenciatario en México, periodo en el que ha mantenido una expansión sostenida y una inversión constante en operación y personal. De acuerdo con la empresa, el objetivo es reforzar su presencia para atender a un mercado que ha mostrado un interés creciente por el consumo de café y bebidas especializadas.

Para dimensionar este avance, los propios reportes de Alsea ofrecen un punto de referencia claro: en 2010, Starbucks operaba 300 establecimientos en más de 40 ciudades del país.

Desde entonces, la expansión ha sido continua, tanto en número de tiendas como en cobertura geográfica, hasta colocarse hoy a las puertas de las mil sucursales, una cifra que marcaría un nuevo capítulo en la presencia de Starbucks en México.

Starbucks proyecta superar las 1,000 tiendas en 2026, un año que la empresa perfila como decisivo para su desarrollo en el país. (Raquel Cunha/REUTERS)

Alsea, entre las empresas más importantes de México

Alsea se mantiene como uno de los grupos empresariales más relevantes del país. De acuerdo con el ranking 2025 de Las 500 empresas más importantes de México, elaborado por la revista Expansión, la operadora mexicana ocupa el lugar 70 a nivel nacional.

En términos financieros, la compañía cerró 2024 con ingresos netos por 78,986 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 5.6% respecto a 2023, reflejo de su expansión y del desempeño de sus principales marcas en México y otros mercados.

Además de Starbucks, Alsea tiene bajo su control un amplio portafolio de cadenas de restaurantes y cafeterías, entre las que destacan:

-Domino’s Pizza

-Burger King

-Chili’s

-P.F. Chang’s

-The Cheesecake Factory

-California Pizza Kitchen

-Vips

-Gino’s

Este conjunto de marcas ha posicionado a Alsea como uno de los principales operadores de comida rápida y casual dining en México y América Latina.