Dalefon va por el trono e‑SIM en México con la red de Altán y la llegada del 5G

Aunque la adopción depende de que los usuarios cuenten con teléfonos compatibles, Dalefon optó por un modelo híbrido. Además de e-SIM, ofrece SIM físicas para no limitar su alcance mientras el parque de dispositivos compatibles continúa creciendo.

“Es un servicio que nos llamó mucho la atención porque en otros continentes esta tecnología ha tenido un impacto grande y descubrimos que era un servicio poco atacado en el país, ahora los usuarios tienen esta posibilidad en México”, explicó José Gutiérrez.

El contexto de mercado juega a su favor. En México, los OMV ya representan el 17.5% de la cuota del mercado móvil, frente al 10% que tenían en 2023, según Global Data. El avance ha sido impulsado por modelos alternativos que combinan servicios digitales y nuevas formas de consumo.

Bait, el OMV de Walmart, es el ejemplo más visible de ese crecimiento. Su integración con el ecosistema de retail lo ha llevado a colocarse a solo tres puntos porcentuales de la base de usuarios de AT&T y Telefónica.

Para Dalefon, el atractivo también está en los cambios en la forma de trabajar. La expansión del trabajo remoto abrió oportunidades para usuarios que requieren conectividad flexible y pueden operar desde distintas ubicaciones sin cambiar de proveedor.

De acuerdo con Amdocs, México ocupa el tercer lugar por número de usuarios declarados como clientes e-SIM entre 12 países analizados, por encima de Polonia, Argentina, Canadá, Australia, España, Corea del Sur, Reino Unido, Francia y Países Bajos, y solo detrás de Estados Unidos, que lidera el uso de esta tecnología a nivel mundial.

Ese potencial ya empieza a reflejarse en las cifras de la empresa. Al cierre del tercer trimestre del año, Dalefon logró adicionar 100,000 clientes, un volumen todavía moderado, pero relevante para un OMV enfocado en un nicho específico.

Turismo y usuarios digitales, la siguiente apuesta

Con la mirada puesta en el Mundial de futbol, la compañía prepara el lanzamiento de una nueva marca dirigida exclusivamente a turistas que visitan México. El proyecto busca ofrecer un servicio diferenciado frente a su oferta actual en el mercado local.

“La oferta está orientada a usuarios con un perfil tecnológico, habituados a gestionar todo desde el móvil, pero subrayó que su objetivo es mantener una experiencia simple y accesible para que cualquier persona pueda utilizarla sin complicaciones”, aseguró Víctor José Gutiérrez en entrevista.

En el mediano plazo, Dalefon pretende ir más allá de la telefonía y los datos móviles, con servicios tecnológicos de valor agregado que le permitan construir un ecosistema propio. Sin embargo, ese plan depende en buena medida de la evolución de la infraestructura.

Actualmente, Altán Redes solo ofrece tecnología 4.5G, al operar sobre la banda de 700 MHz. Para dar el salto a la quinta generación, requiere licitar la banda de 2.5 MHz, una de las más codiciadas por las empresas de telecomunicaciones.

“Hemos hablado con Altán de este tema y nos han dicho que pronto entrarán a 5G porque es un servicio que los clientes están pidiendo, aunque aún no tenemos la fecha exacta”, dijo el CEO de Dalefon.

Registro de líneas y depuración del mercado

A este escenario se suma el inicio del registro obligatorio de líneas móviles, que arrancará el próximo nueve de enero como parte de la nueva política regulatoria. El cambio implicará mayores costos de adquisición y podría generar desconfianza entre usuarios.

Los lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones establecen que los operadores deberán usar plataformas de registro y validación desarrolladas por Telcel, AT&T y Telefónica, las cuales los OMV deberán arrendar.

“En nuestro caso al ser un OMV completamente digital ya contamos con la tecnología para lo biométrico, solo nos faltaría la otra plataforma Este es un proceso rápido, además contamos con área de Tecnología que se encargan de hacer todos los desarrollos y las integraciones necesarias”, aseguró.

Para la empresa, la validación de identidad también permitirá reducir prácticas fraudulentas y depurar la base de usuarios activos, un tema que cobró relevancia tras la controversia por las cifras de clientes de Bait.

“Hoy en día muchos operadores levantan muchas líneas falsas, por así decirlo, porque activan SIM que regalan y que luego muchas de estas líneas en un punto dejan de funcionar para aun así se contabilizan. Creo que solo deberían contar la que cursan tráfico en los últimos tres meses”, consideró.

Aunque la industria de las telecomunicaciones atraviesa un proceso de reconfiguración regulatoria tras la desaparición del IFT y la llegada de la CRT, para empresas como Dalefon este escenario abre una ventana para fortalecer la competencia en el mercado móvil. La compañía sostiene que los OMV ganarán mayor protagonismo conforme los usuarios se animen a probar nuevas propuestas y reduzcan su dependencia de los operadores tradicionales.