Fitch sube la calificación de Totalplay en medio de la crisis de deuda de Grupo Salinas

En su reporte, Fitch explicó que las calificaciones reflejan el sólido desempeño operativo, la cuota de mercado y la diversificación de la compañía, así como flujos de capital que se prevén positivos hasta 2027, a pesar de los altos gastos por intereses y de una intensidad de capital promedio de 23.5%. “Este nivel de inversión en capital refleja una menor intensidad que en años anteriores debido a la finalización de las inversiones en el despliegue de la red”, señaló Fitch.

Desde la pandemia, empresas como Totalplay intensificaron sus inversiones en el despliegue de fibra óptica para ampliar la cobertura de red y mejorar la calidad del servicio de internet y de las plataformas de streaming, cuya demanda ha sido elevada entre los consumidores.

En el caso de la empresa del empresario Ricardo Salinas Pliego, desde 2023 se decidió disminuir el ritmo de inyección de capital. Ese año, Eduardo Kuri, director general de Totalplay, explicó que la estrategia tenía como objetivo fortalecer la liquidez de la compañía y amortizar “una porción importante de los vencimientos de deuda futuros”.

Esta estrategia ha permitido mejorar parte de sus métricas financieras. A septiembre de este año, los ingresos de la empresa crecieron 1%, mientras que la pérdida neta se redujo a 2,446 millones de pesos, desde los 5,984 millones de pesos registrados previamente. En tanto, el flujo operativo aumentó marginalmente 1%. Para Fitch, este desempeño operativo se encuentra alineado con sus expectativas.

“El crecimiento de los ingresos y el EBITDA ha sido sólido en los últimos años, impulsado por el despliegue de red que amplió el número de hogares, la escala y la rentabilidad. El continuo aumento de la penetración de la red, manteniendo una estructura de bajos costos y bajos requerimientos de capital de trabajo, es clave para sostener el crecimiento de los ingresos y la expansión del margen”, aseguró la calificadora en el reporte compartido con la prensa.

Los pendientes

No obstante, Fitch advirtió que uno de los principales retos de la empresa es su alta proporción de deuda garantizada. La agencia prevé que Totalplay necesitará refinanciar parte de sus vencimientos de corto plazo, aunque espera que una menor intensidad de inversión en capital impulse un flujo de caja libre positivo en los próximos años, lo que mejoraría su liquidez.

A septiembre de 2025, Totalplay registraba 5,400 millones de pesos en deuda y obligaciones de corto plazo. En el mismo periodo, la compañía contaba con 4,800 millones de pesos de liquidez y 2,100 millones de pesos en efectivo restringido, que Fitch asume se destinarán al pago de deuda.

La mejora crediticia de Totalplay llega en un contexto de incertidumbre y retos para Grupo Salinas, que enfrenta adeudos fiscales por 48,000 millones de pesos, relacionados con negocios como Elektra y TV Azteca, de acuerdo con información publicada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Aún está pendiente la resolución de un caso de impagos que involucra a Totalplay y que podría impactar su operación, en un momento en el que la empresa avanza hacia un mejor perfil financiero.

Con información de Ana Luisa Gutiérrez