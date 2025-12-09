¿Cómo fue la venta de Telmex a Carlos Slim?

La privatización de Teléfonos de México (Telmex) en 1990 marcó un parteaguas en la historia de las telecomunicaciones del país. La empresa, fundada en 1947 tras la adquisición de los activos de Teléfonos Ericsson y consolidada a lo largo de décadas mediante nuevas compras y fusiones, había pasado a ser de participación estatal mayoritaria desde 1972, cuando el gobierno federal tomó el control del 51% de su capital social.

Bajo la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, el gobierno decidió abrir la compañía a inversionistas nacionales e internacionales. En diciembre de 1990 se concretó la venta del paquete de control: un consorcio encabezado por Grupo Carso, junto con France Télécom y SBC Communications, adquirió inicialmente el 53% de la empresa.

Años después, Slim consolidaría la propiedad al recomprar las acciones de sus socios, proceso que culminó con la transferencia de sus participaciones a Carso Global Telecom en 1996, según información de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)

La operación no solo representó un cambio de dueño. También redefinió el mercado: Telmex emprendió un amplio proceso de modernización tecnológica, expandió su infraestructura a nivel nacional y se consolidó como el actor dominante en telefonía fija y servicios de comunicación. Hoy, Telmex y sus subsidiarias siguen siendo un proveedor central en México, ofreciendo servicios de voz, transmisión de datos, internet y soluciones integrales para clientes corporativos.

La privatización abrió Telmex a inversionistas nacionales e internacionales; el consorcio de Slim, France Télécom y SBC adquirió inicialmente el 53% de la empresa. (Foto: Edgard Garrido/Reuters)

Carlos Slim niega haber sido socio de Salinas de Gortari

Carlos Slim ha negado categóricamente los rumores que lo vinculan como socio o prestanombres del expresidente Carlos Salinas de Gortari en la compra de Telmex, así como cualquier supuesto favor recibido del gobierno.

“¿Un favor a cambio de qué? Algunos dijeron eso y se manejó con cierta insistencia. Decían que era socio, pero es absurdo comprar una empresa por encima de su valor, a ocho mil 600 cuando la puedes comprar a mil”, se puede leer en el sitio oficial del ingeniero .

El empresario detalló que hubo varios interesados en la privatización, tanto nacionales como extranjeros, y que los socios mexicanos tenían la tarea de elegir a los inversionistas internacionales.

“Al final fuimos dos los que escogimos a cuatro extranjeros: dos franceses y dos estadounidenses. Los franceses porque habían transformado una planta vieja en Francia y los americanos por su experiencia en telefonía móvil. Nos sentimos muy complementados”, dijo Slim.

Sobre el pago por la adquisición, Slim aclaró: “Nosotros no teníamos acciones L; la pagamos de contado. También se podía pagar a seis meses con un interés, pero nosotros optamos por pagar el 80 por ciento de contado, más tres puntos porcentuales. SBC y France Telecom pagaron todo de contado”.

Con estas declaraciones, Slim busca dejar claro que nunca fue socio de Salinas de Gortari y que la compra de Telmex fue un proceso transparente, sin favores ni arreglos ocultos.

Slim consolidó el control total de Telmex tras recomprar las acciones de sus socios extranjeros y modernizó la infraestructura a nivel nacional. (PEDRO PARDO/AFP)

Telmex es una empresa ineficiente y abusiva: Carlos Salinas

El expresidente Carlos Salinas de Gortari ha señalado que, aunque Telmex inició con un fuerte programa de inversión tras su privatización, en años posteriores se volvió ineficiente y abusiva. Según expuso en una carta publicada en El Financiero en diciembre de 2014, “a partir de 1996, la regulación ausente y un proceso judicial ineficiente hicieron que Telmex aflojara el paso en la inversión para mantener la calidad del servicio, y prefiriera expandir sus inversiones en otros países o recomprar sus acciones”.

Salinas destacó que, mientras en los primeros años postprivatización Telmex invirtió más de 10 mil millones de dólares, duplicando la productividad y reduciendo los precios en un 17%, para 2010 la inversión per cápita había caído a solo 7 dólares, con cobertura muy limitada en estados como Chiapas y Oaxaca.

Sobre el monopolio que la empresa mantiene hoy, Salinas fue claro: “Telmex controla en México el 80% del mercado de telefonía fija y 70% de telefonía móvil. Es una empresa con poder dominante en todos los segmentos del mercado y en todas las regiones del país”.

En cuanto a los costos y la calidad, el expresidente enfatizó que los usuarios pagan más que en otros países de la OCDE, con velocidades de internet muy lentas y una penetración baja de banda ancha. “Altos costos, precios elevados, mala calidad, pocas opciones actúan contra el bienestar de todos los mexicanos”, señaló.

Salinas afirmó que la fortuna de Slim no provino directamente de Telmex, sino de su capacidad para aprovechar la ausencia de regulación en telefonía móvil. (Dirck Halstead/Getty Images)

Slim aprovechó la falta de regulación para amasar su fortuna: Salinas

Finalmente, Salinas aclaró que la riqueza de Carlos Slim no provino directamente de Telmex, sino de su capacidad para aprovechar la ausencia de regulación durante el neoliberalismo: “Slim no heredó su fortuna de Telmex, sino que aprovechó la falta de regulación para consolidarse en el surgimiento de un nuevo sector, la telefonía móvil”.

Hoy, Slim sigue siendo el hombre más rico de México y fue el más rico del mundo durante varios años, gracias al poder que le otorgaron Telmex y Telcel en un país con regulaciones poco efectivas contra monopolios.

La relación entre Slim y Salinas cambió desde los años 80 y 90; los roces de la privatización dejaron una distancia permanente entre ambos. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Son puras mentiras, responde Slim

Según el libro “Slim: biografía política del mexicano más rico del mundo", de Diego Osorno, el propio empresario rechazó las declaraciones de Carlos Salinas de Gortari en El Financiero.

Slim afirmó que su empresa no es ineficiente ni abusiva y que Salinas hizo esos comentarios para presumir que “él hizo todo limpio y que todos los demás somos unos pende… y sucios, y que Telmex es una mier…”.

El ingeniero incluso aseguró que se ha encontrado con Salinas y le dijo que lo que afirmaba era una “bola de mentiras”.

Esto refleja que la relación entre ambos ya no es la misma. La cercanía que tuvieron en los años 80 y 90, cuando Slim apoyaba al PRI, se ha perdido debido a los roces que dejó la privatización de Telmex.