La producción petroquímica de Pemex agoniza y pone en jaque a una base silenciosa de la economía

Si se hace una comparación interanual, en octubre de 2024 se produjeron 298,000 toneladas de diversos productos petroquímicos, lo que representa una caída de 34.2%.

La industria química y de los plásticos ha manifestado en múltiples ocasiones la necesidad de contar con un mayor volumen de materia prima nacional para poder utilizar la totalidad de su infraestructura y, posteriormente, realizar nuevas inversiones.

En el décimo mes del año, Pemex solo produjo 1,000 toneladas de amoniaco, 12,000 de etileno, 6,000 de óxido de etileno, 2,000 de polietileno de baja densidad y 17,000 de propileno.

Capacidad subutilizada

La Asociación Nacional de la Industria Química (ANIQ) se ha pronunciado reiteradamente sobre la falta de materias primas para operar de manera eficiente, lo que obliga a las empresas a mantener parte de su infraestructura subutilizada.

Materias como el etileno, propileno, benceno y otros derivados del petróleo son indispensables para el sector, pero Pemex enfrenta una producción de hidrocarburos decreciente de forma sostenida en los últimos años, lo que le impide mantener una proveeduría eficiente.

“La posibilidad de crecimiento y desarrollo se ve limitada sin acceso a materias primas. La petroquímica en México no está en sus mejores condiciones”, advirtió José Carlos Pons de la Garza, presidente de la Asociación.

En 2024, el sector químico nacional alcanzó un valor de 20,000 millones de dólares, equivalente al 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB), y participó en el comercio interno con operaciones por 48,000 millones de dólares; sin embargo, su déficit comercial rondó los 24,000 millones de dólares.

Otra organización que también ha mostrado preocupación por la proveeduría de materias primas es la Asociación Nacional de la Industria del Plástico (ANIPAC), la cual señaló recientemente que más del 75% de sus insumos básicos provienen del extranjero, principalmente de Estados Unidos, China y Canadá. Además, México importa 4 millones 556,000 toneladas de materias primas y solo exporta 3 millones, lo que genera un déficit económico anual de 9,659 millones de dólares.

Los planes de Pemex

Como parte de la estrategia de rescate de Pemex para este sexenio, la empresa busca recuperar la producción petroquímica del país a través del reforzamiento de los complejos de Pajaritos, Cangrejera, Morelos y Escolín, así como la rehabilitación de los centros procesadores de gas La Venta y Nuevo Pemex para maximizar la recuperación de etano.

Sin embargo, hasta el momento no se ha presentado una estrategia puntual, ni los recursos ni el inicio de las obras de rehabilitación de la infraestructura.

Incluso, durante el Foro ANIQ 2025, Pemex hizo un llamado a la industria para realizar nuevas inversiones, pese a la crisis de impagos a proveedores y contratistas, al asegurar que el rescate de la empresa no es posible sin el apoyo de la industria privada.

