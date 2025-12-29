¿Qué cubre el seguro a pasajeros del Tren Interoceánico y cómo se indemnizará a víctimas y familiares?

La Secretaría de Marina (Semar) informó que hasta este lunes, 36 personas continuaban hospitalizadas, pero hay 13 víctimas mortales del accidente. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo visitó a los pacientes internados en un Hospital del ISSSTE ubicado en Tehuantepec, Oaxaca, desde donde anuncio un primer apoyo de 30,000 pesos.

''Vamos a estar en contacto con ellos en el momento en que la Fiscalía pueda determinar lo más pronto posible la causa; son 30 mil pesos que se les va a dar a cada persona, pero es nada más para que no tengan que hacer gastos en uno o dos días”, informó la mandataria federal .

Desde su inauguración, el ferrocarril Interoceánico ha transportado a 114,828 viajeros, un promedio de 245 personas en cada salida.

La prioridad del ferrocarril interoceánico es el transporte de mercancías, pues fue concebido por el mentor y antecesor de Sheinbaum como una alternativa al Canal de Panamá.

Desde septiembre de 2023 ha transportado 952 toneladas de carga, de acuerdo a la Semar.

¿Qué cubre el seguro de viajeros del Tren Interoceánico?

De acuerdo con lo estipulado en el reglamento de operaciones del Tren Interoceánico, al pagar la totalidad del boleto, el seguro del pasajero cubre lo siguiente: Gastos médicos, gastos funerarios por muerte accidental a bordo del tren y pérdida de equipaje. Ante ello, será la empresa aseguradora la que pague las indeminzaciones correspondientes a los familiares de las víctimas mortales. Hasta el momento, se desconoce el monto tras el accidente del domingo.

¿Cómo fue el accidente?

El siniestro se registró a las 09:28 horas locales del domingo 28 de diciembre sobre la línea Z del ferrocarril interoceánico, a 80 km de la ciudad de Salina Cruz, desde donde partió.

"Se descarriló una de las locomotoras", lo que provocó que los cuatro vagones se salieran de las vías, detalló el secretario de Marina, Raymundo Morales.

El primer vagón cayó a una profundidad de 6.5 metros, el segundo "quedó parcialmente suspendido" y los dos restantes no presentaron "daños graves", declaró Morales desde Oaxaca, en la Mañanera del Pueblo del lunes 29 de diciembre.

El secretario añadió que este ferrocarril utiliza una "camioneta exploradora" que circula sobre la vía antes de la salida del tren para reportar fallas. En su recorrido previo se "informó que las vías se encontraban en buenas condiciones", afirmó Morales.

Con información de AFP