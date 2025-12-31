Publicidad

Empresas

Neblina paraliza aterrizajes en el AICM y afecta vuelos de Aeroméxico y Viva Aerobus

La operación aérea presentó variaciones durante la mañana de este miércoles, lo que derivó en cancelaciones y alertas emitidas por aerolíneas que operan en la terminal.
mié 31 diciembre 2025 08:41 AM
Aerolíneas y autoridades aeroportuarias han emitido avisos para pasajeros, mientras se evalúa la evolución de la visibilidad en la zona. (Expansión|Gemini)

Un banco de neblina está alterando las operaciones aereas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) durante la mañana de este miércoles. La condición climática impactó directamente a quienes tenían vuelos hacia la capital, al generar ajustes inmediatos y la suspensión de aterrizajes.

La situación ha orillado a las aerolíneas y autoridades aeroportuarias a emitir avisos para pasajeros, mientras se evalúa la evolución de la visibilidad en la zona.

AICM suspende aterrizajes

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México informó en su cuenta oficial de X que, por la presencia de un banco de neblina, se suspendieron temporalmente las maniobras de aterrizaje como medida de seguridad.

En el mismo mensaje, la terminal aérea aclaró que la operación de despegues continua activa y que el estatus se actualizaría conforme evolucionaran las condiciones meteorológicas.

Aerolíneas anuncian ajustes de itinerario y cancelación de vuelos

Aeroméxico advirtió que las condiciones meteorológicas en el AICM podrían generar ajustes en los itinerarios de algunos vuelos. Mediante sus redes sociales, la aerolínea señaló que la operación podría presentar cambios y pidió a los pasajeros verificar el estatus de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto.

En su comunicado, la empresa no precisó rutas ni horarios afectados y explicó que cualquier modificación dependería del comportamiento operativo de la terminal aérea. Para seguimiento puntual, recomendó consultar directamente su página oficial de estatus de vuelos.

Por su parte, Viva Aerobus informó la cancelación de vuelos como parte de los ajustes aplicados por la contingencia.

De acuerdo con el comunicado difundido por la empresa, las afectaciones incluyen la siguientes rutas:

- VB1392

Origen: Ciudad de México (AICM)

Destino: Guadalajara

- VB1393

Origen: Guadalajara

Destino: Ciudad de México (AICM)

- VB1120

Origen: Ciudad de México (AICM)

Destino: Monterrey

- VB1121

Origen: Monterrey

Destino: Ciudad de México (AICM)

Se recomienda revisar el estatus de los vuelos a través del sitio oficial

