Neblina paraliza aterrizajes en el AICM y afecta vuelos de Aeroméxico y Viva Aerobus

AICM suspende aterrizajes

El Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México informó en su cuenta oficial de X que, por la presencia de un banco de neblina, se suspendieron temporalmente las maniobras de aterrizaje como medida de seguridad.

En el mismo mensaje, la terminal aérea aclaró que la operación de despegues continua activa y que el estatus se actualizaría conforme evolucionaran las condiciones meteorológicas.

#AIBJinforma



Esta mañana debido a presencia de un banco de neblina en el aeropuerto, por seguridad de las operaciones, se encuentran suspendidas los aterrizajes. Los despegues se llevan a cabo con normalidad

Seguiremos informando. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) December 31, 2025

Aerolíneas anuncian ajustes de itinerario y cancelación de vuelos

Aeroméxico advirtió que las condiciones meteorológicas en el AICM podrían generar ajustes en los itinerarios de algunos vuelos. Mediante sus redes sociales, la aerolínea señaló que la operación podría presentar cambios y pidió a los pasajeros verificar el estatus de su vuelo antes de trasladarse al aeropuerto.

En su comunicado, la empresa no precisó rutas ni horarios afectados y explicó que cualquier modificación dependería del comportamiento operativo de la terminal aérea. Para seguimiento puntual, recomendó consultar directamente su página oficial de estatus de vuelos.

#AeroméxicoInforma: Debido a la presencia de un banco de niebla en el @AICM_mx, el itinerario de tu vuelo podría verse modificado. Consulta su estatus aquí: https://t.co/qN7uEUI1Ws — Aeroméxico (@Aeromexico) December 31, 2025

Por su parte, Viva Aerobus informó la cancelación de vuelos como parte de los ajustes aplicados por la contingencia.

De acuerdo con el comunicado difundido por la empresa, las afectaciones incluyen la siguientes rutas:

- VB1392

Origen: Ciudad de México (AICM)

Destino: Guadalajara

- VB1393

Origen: Guadalajara

Destino: Ciudad de México (AICM)

- VB1120

Origen: Ciudad de México (AICM)

Destino: Monterrey

- VB1121

Origen: Monterrey

Destino: Ciudad de México (AICM)

Se recomienda revisar el estatus de los vuelos a través del sitio oficial