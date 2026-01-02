Publicidad

Intermitencias en internet tras el sismo de hoy: usuarios señalan a Telmex, Izzi y Megacable

Telmex e Izzi son las empresas que han registrado reportes de fallas en sus servicios de internet. Sin embargo, el CEO de Teléfonos de México aseguró que la red del operador se encuentra en “perfectas condiciones”.
vie 02 enero 2026 10:06 AM
Usuarios a través de redes sociales reportaron fallas e intermitencias persistentes en el servicio de internet de Telmex e Izzi.
Los servicios de conectividad han sufrido intermitencias, luego del sismo registrado de intensidad 6.5 con epicentro a 15 km al suroeste de San Marcos, Guerrero.

Usuarios reportaron, a través de redes sociales, fallas e intermitencias persistentes en el servicio de internet de Telmex e Izzi.

Según el sitio Downdetector, Telmex registra fallas en su servicio en donde el 77% corresponden a intermitencias y 22% a una caída total. Las afectaciones se reportan en gran parte de la Ciudad de México, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Mérida, Guadalajara y Monterrey.

Héctor Slim Seade, CEO de Telmex, aseguró en su cuenta oficial de X que la red de Telmex no tuvo afectaciones por el sismo, por lo que está funcionando de manera correcta.

Mientras que Izzi, según Downdetector, presenta problemas en su servicio de internet en donde el 75% de los reportes aluden a intermitencias y el 23% a caídas totales en Ciudad de México, Mérida, Querétaro, Hidalgo y Monterrey.

Megacable, aunque con menores reportes en redes sociales, presenta problemas de intermitencias luego del sismo, con un 88% de los informes recolectados por Downdetector, y 9% de caída total. Las afectaciones se focalizan en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Totalplay, por su parte, cuenta con afectaciones en Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

¿Por qué falla el internet después de un sismo?

Las fallas en los servicios de conectividad, durante y después de los sismos, se deben a que las antenas y estaciones base dependen de la electricidad para operar. Aunque cuentan con baterías de respaldo o plantas de emergencia, un sismo puede provocar apagones masivos que terminan desconectando los equipos si el suministro no se restablece con rapidez.

A esto se suma la saturación de la red. Inmediatamente después de un sismo, millones de personas intentan realizar llamadas de voz de manera simultánea. Las redes de telecomunicaciones funcionan como autopistas con un número limitado de carriles; cuando el tráfico de llamadas supera esa capacidad, el sistema se colapsa o presenta intermitencias.

El servicio de voz suele ser el primero en fallar debido a su alta demanda de recursos, mientras que el internet y los mensajes de texto (SMS) tienden a ser más resistentes por la forma en que transmiten los datos.

Telecomunicaciones

