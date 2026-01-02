Intermitencias en internet tras el sismo de hoy: usuarios señalan a Telmex, Izzi y Megacable

Héctor Slim Seade, CEO de Telmex, aseguró en su cuenta oficial de X que la red de Telmex no tuvo afectaciones por el sismo, por lo que está funcionando de manera correcta.

Mientras que Izzi, según Downdetector, presenta problemas en su servicio de internet en donde el 75% de los reportes aluden a intermitencias y el 23% a caídas totales en Ciudad de México, Mérida, Querétaro, Hidalgo y Monterrey.

Megacable, aunque con menores reportes en redes sociales, presenta problemas de intermitencias luego del sismo, con un 88% de los informes recolectados por Downdetector, y 9% de caída total. Las afectaciones se focalizan en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Totalplay, por su parte, cuenta con afectaciones en Tijuana, Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

¿Por qué falla el internet después de un sismo?

Las fallas en los servicios de conectividad, durante y después de los sismos, se deben a que las antenas y estaciones base dependen de la electricidad para operar. Aunque cuentan con baterías de respaldo o plantas de emergencia, un sismo puede provocar apagones masivos que terminan desconectando los equipos si el suministro no se restablece con rapidez.

A esto se suma la saturación de la red. Inmediatamente después de un sismo, millones de personas intentan realizar llamadas de voz de manera simultánea. Las redes de telecomunicaciones funcionan como autopistas con un número limitado de carriles; cuando el tráfico de llamadas supera esa capacidad, el sistema se colapsa o presenta intermitencias.

El servicio de voz suele ser el primero en fallar debido a su alta demanda de recursos, mientras que el internet y los mensajes de texto (SMS) tienden a ser más resistentes por la forma en que transmiten los datos.

