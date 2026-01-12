#ArptoBJinforma

Se reanudan operaciones de despegue y aterrizaje, luego del banco de niebla que se presentó esta mañana en el área operativa. Si tienes un vuelo programado para este día, consulta el estatus del mismo con tu aerolínea. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) January 12, 2026

Orientación a pasajeros dentro de la terminal

Para quienes ya se encuentran en instalaciones aeroportuarias y requieren apoyo en tiempo real, el aeropuerto habilitó canales de contacto por terminal. En la Terminal 1, el número disponible es 55 2589 4544; en la Terminal 2, el contacto es 55 1245 7797. A través de estos medios se brinda orientación sobre procesos, tiempos y alternativas conforme a la evolución del cierre temporal.

Cómo verificar el estatus de tu vuelo en Aeroméxico

Para conocer si un vuelo presenta cancelaciones o ajustes, Aeroméxico habilita su sistema de consulta en línea. El procedimiento es el siguiente:

1. Ingresar a https://www.aeromexico.com/es-mx/estatus-de-vuelo

2. Seleccionar búsqueda por número de vuelo o por destino

3. Capturar origen y destino

4. Elegir la fecha del viaje

El sistema muestra la información actualizada del vuelo. En caso de cancelación, la aerolínea recomienda contactar directamente a su servicio de atención para conocer las opciones disponibles.

Cómo verificar el estatus de tu vuelo en Viva Aerobus

Viva Aerobus también cuenta con una herramienta digital para revisar el estado de los vuelos afectados. Los pasos son:

1. Acceder a https://www.vivaaerobus.com/es-mx/flight-status

2. Elegir búsqueda por número de vuelo o destino

3. Ingresar origen y destino

4. Seleccionar la fecha correspondiente

La plataforma despliega el estatus completo del vuelo. Si se presentan afectaciones, la aerolínea sugiere comunicarse con su área de atención al cliente para recibir orientación sobre cambios o reprogramaciones.

También hay afectaciones en el AIFA

Viva Aerobus confirmó que la presencia de neblina también obligó a suspender operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), además del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De acuerdo con su comunicado, a las 05:14 horas se detuvieron despegues y aterrizajes en ambos aeropuertos por condiciones climáticas adversas.

La aerolínea precisó que, aunque la suspensión se originó en los aeropuertos de la zona metropolitana, las afectaciones pueden extenderse a vuelos con otros destinos, debido a las rutas y conexiones que las aeronaves cubren de forma diaria.

Viva señaló que emitirá actualizaciones conforme avance la situación, e indicó a los pasajeros que consulten el estatus de su vuelo en sus canales oficiales y utilicen las opciones de reprogramación disponibles en caso de presentar afectaciones, al subrayar que la seguridad de usuarios y tripulación guía estas decisiones.