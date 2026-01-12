P&G nombra a Tirso Mello presidente y director general en México

El relevo en la dirección ocurre en un mercado considerado clave para la multinacional. México se ubica entre los 10 países más importantes para Procter & Gamble a nivel mundial, tanto por volumen como por capacidad operativa.

La compañía cuenta con seis plantas de producción en el país, desde donde exporta alrededor de 45% de su manufactura a más de 40 países, además de emplear a más de 7,500 personas.

La escala de la operación mexicana se refleja también en su presencia en el consumo cotidiano. Las marcas de P&G están presentes en cerca del 99% de los hogares del país, lo que convierte a México en un pilar para su estrategia de crecimiento, en un contexto marcado por cambios en los hábitos de consumo y en las cadenas de suministro.

En los últimos años, el país ha fortalecido su posición como hub de manufactura y logística dentro de la red global de la compañía, impulsado por el nearshoring y por una mayor demanda de soluciones responsables.

Estoy convencido de que el talento de nuestros colaboradores será clave para seguir presentes en el 99% de los hogares mexicanos y continuar generando un impacto positivo en el país”, afirmó Mello citado en un comunicado.