Empresas

P&G nombra a Tirso Mello presidente y director general en México

Con más de 20 años en P&G, Tirso Mello asume la presidencia en México, un país clave por su escala productiva, exportadora y su peso en la estrategia global de la compañía.
lun 12 enero 2026 12:31 PM
Tirso Mello asume la presidencia de P&G México tras más de dos décadas de trayectoria dentro de la compañía. (Cortesía )

Procter & Gamble México anunció el nombramiento de Tirso Mello como presidente y director general, en un momento en el que la operación local gana peso dentro de la estrategia global de la compañía y enfrenta un entorno de mayor competencia, presión en costos y exigencias crecientes en materia de sostenibilidad.

Mello cuenta con más de 20 años de trayectoria dentro de P&G, donde ha ocupado posiciones de liderazgo en Brasil y México. Su carrera se ha desarrollado en áreas como estrategia comercial, desarrollo de categorías y transformación del modelo de llegada al mercado, con responsabilidad directa en negocios como Grooming, Oral Care y Beauty, algunos de los más relevantes para el portafolio global de la empresa.

El relevo en la dirección ocurre en un mercado considerado clave para la multinacional. México se ubica entre los 10 países más importantes para Procter & Gamble a nivel mundial, tanto por volumen como por capacidad operativa.

La compañía cuenta con seis plantas de producción en el país, desde donde exporta alrededor de 45% de su manufactura a más de 40 países, además de emplear a más de 7,500 personas.

La escala de la operación mexicana se refleja también en su presencia en el consumo cotidiano. Las marcas de P&G están presentes en cerca del 99% de los hogares del país, lo que convierte a México en un pilar para su estrategia de crecimiento, en un contexto marcado por cambios en los hábitos de consumo y en las cadenas de suministro.

En los últimos años, el país ha fortalecido su posición como hub de manufactura y logística dentro de la red global de la compañía, impulsado por el nearshoring y por una mayor demanda de soluciones responsables.

Estoy convencido de que el talento de nuestros colaboradores será clave para seguir presentes en el 99% de los hogares mexicanos y continuar generando un impacto positivo en el país”, afirmó Mello citado en un comunicado.

Procter & Gamble

