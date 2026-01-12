P&G nombra a Tirso Mello presidente y director general en México

Procter & Gamble México anunció el nombramiento de Tirso Mello como presidente y director general, en un momento en el que la operación local gana peso dentro de la estrategia global de la compañía y enfrenta un entorno de mayor competencia, presión en costos y exigencias crecientes en materia de sostenibilidad.
Mello cuenta con más de 20 años de trayectoria dentro de P&G, donde ha ocupado posiciones de liderazgo en Brasil y México. Su carrera se ha desarrollado en áreas como estrategia comercial, desarrollo de categorías y transformación del modelo de llegada al mercado, con responsabilidad directa en negocios como Grooming, Oral Care y Beauty, algunos de los más relevantes para el portafolio global de la empresa.