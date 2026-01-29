Publicidad

Grupo Salinas pagará al SAT 32,000 mdp, el 63% de su deuda fiscal

El empresario Ricardo Salinas Pliego saldará su deuda fiscal tras sostener mesas de trabajo con Hacienda, SAT y la Procuraduría Fiscal de la Federación.
jue 29 enero 2026 06:17 PM
Grupo Salinas confirma el pago de su deuda fiscal.
Las empresas de Grupo Salinas enfrentan un adeudo ante el fisco de 51,000 millones de pesos, de los cuales 5,063 millones corresponden a TV Azteca. (Jesús Almazán)

Grupo Salinas, el conglomerado de Banco Azteca, Tiendas Elektra, Italika, TV Azteca y Totalplay, cierra el capítulo de su adeudo fiscal. El grupo del empresario Ricardo Salinas Pliego pagará al fisco 32,000 millones de pesos en parcialidades, con un primer desembolso de 10,400 millones de pesos.

El grupo compartió en un comuniado, que a pesar de estar en desacuerdo con los cobros por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), decidieron hacer el pago de los créditos fiscales para dar carpertazo a los litigios con el gobierno federal. “A partir de ahora, no debemos nada al gobierno”, se lee en un comunicado que la compañía compartió en la red social Twitter.

Desde la semana pasada, el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación y Secretaría de Hacienda sostienen mesas de trabajo con Grupo Salinas para abordar el adeudo del fisco y beneficios fiscales que podrían ascender a 39%.

En enero, el SAT notificó que los adeudos pendientes ascendian a 51,000 millones de pesos por concepto de adeudos y con un pago oportuni, la empresa recibiría un descuento de 39%.

En noviembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió Grupo Salinas debe pagar 48,326 millones de pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas que corresponden a los ejercicios de 2008 a 2015 de las empresas TV Azteca y Elektra.

Días después, el máximo tribunal ordenó que Nueva Elektra del Milenio, empresa de Salinas Pliego, deberá pagar más de 67 millones de pesos por adeudos fiscales.

