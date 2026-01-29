Grupo Salinas pagará al SAT 32,000 mdp, el 63% de su deuda fiscal

Grupo Salinas, el conglomerado de Banco Azteca, Tiendas Elektra, Italika, TV Azteca y Totalplay, cierra el capítulo de su adeudo fiscal. El grupo del empresario Ricardo Salinas Pliego pagará al fisco 32,000 millones de pesos en parcialidades, con un primer desembolso de 10,400 millones de pesos.
El grupo compartió en un comuniado, que a pesar de estar en desacuerdo con los cobros por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), decidieron hacer el pago de los créditos fiscales para dar carpertazo a los litigios con el gobierno federal. “A partir de ahora, no debemos nada al gobierno”, se lee en un comunicado que la compañía compartió en la red social Twitter.