Grupo Salinas pagará al SAT 32,000 mdp, el 63% de su deuda fiscal

Desde la semana pasada, el SAT, la Procuraduría Fiscal de la Federación y Secretaría de Hacienda sostienen mesas de trabajo con Grupo Salinas para abordar el adeudo del fisco y beneficios fiscales que podrían ascender a 39%.

En enero, el SAT notificó que los adeudos pendientes ascendian a 51,000 millones de pesos por concepto de adeudos y con un pago oportuni, la empresa recibiría un descuento de 39%.

En noviembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió Grupo Salinas debe pagar 48,326 millones de pesos por concepto de ISR, actualización, recargos y multas que corresponden a los ejercicios de 2008 a 2015 de las empresas TV Azteca y Elektra.

Días después, el máximo tribunal ordenó que Nueva Elektra del Milenio, empresa de Salinas Pliego, deberá pagar más de 67 millones de pesos por adeudos fiscales.