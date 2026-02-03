Aeroméxico es la aerolínea más puntual del mundo por segunda vez consecutiva

Asimismo, Cirum destacó la excelencia operativa de Aeroméxico durante 2025. En este periodo, la línea aérea reportó el segundo tercer trimestre más exitoso de su historia, con ingresos de 1,400 millones de dólares y un margen EBITDA ajustado del 31%.

La compañía obtuvo estos resultados financieros a pesar de las fuertes presiones externas, lo que afianza su posicionamiento premium y la efectividad de su metodología en la red.

Estrategia de resiliencia a un año del premio

Bajo la visión de Andres Conesa Labastida, CEO de Aeroméxico, y Santiago Diago, Chief Operating Officer (CEO), la compañía se sustenta en pilares clave: equipos de primera línea, la precisión de los planificadores operativos y un sistema basado en la coordinación, la rendición de cuentas y la mejora continua, destacó Cirum en su informe.

Al respecto, Mike Malik, Chief Marketing Officer de Cirium, expresó que mantener un índice de puntualidad superior al 85% en operaciones nacionales, regionales e internacionales de larga distancia representa un desafío considerable.

“Cirium felicita a todo el equipo de Aeroméxico por obtener dos títulos consecutivos de Puntualidad Global. El reconocimiento destaca el compromiso con la excelencia que beneficia a los pasajeros, fortalece la competitividad y establece un estándar para la industria aérea mundial”, añadió el ejecutivo.

Malik también enfatizó que este grado de puntualidad refleja una organización con procesos sólidos, prioridades claras y un enfoque disciplinado en el servicio de primer nivel.

