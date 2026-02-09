Publicidad

Empresas

INTER redefine su liderazgo y nombra a Santiago Casanueva como nuevo CEO

INTERprotección formaliza una sucesión institucional para continuar su transformación y conectar con las nuevas generaciones de clientes.
lun 09 febrero 2026 06:39 PM
Presentado por: INTERprotección
Juan Ignacio_Casanueva_y_Santiago_Casanueva.jpg
Juan Ignacio Casanueva, presidente del Consejo de INTERprotección y Santiago Casanueva, CEO de INTERprotección. (Cortesía)

Con una visión innovadora, INTERprotección se ha consolidado en el sector de corretaje de seguros, fianzas y reaseguro, al desarrollar servicios que aprovechan el poder de la tecnología para facilitar los procesos de selección, cotización y contratación de seguros.

Por ello, no sorprende que la compañía lleve a cabo cambios en su estructura organizacional con el objetivo de refrescar su liderazgo mediante un relevo generacional que le aporte una perspectiva renovada a corto y mediano plazo.

De este modo, la organización concreta una sucesión institucional histórica. Juan Ignacio Casanueva, quien se ha desempeñado como CEO y presidente del grupo durante las últimas dos décadas, deja su cargo en la Dirección General y nombra a Santiago Casanueva como nuevo CEO. Este nombramiento busca acelerar la transformación necesaria para atraer y conectar con las nuevas generaciones de clientes y colaboradores.

Una sucesión en busca de la innovación constante

Juan Ignacio Casanueva es la segunda generación al frente de INTERprotección. Durante los 20 años de su gestión, consolidó al bróker de seguros y lo posicionó a la vanguardia del sector, gracias al desarrollo de soluciones innovadoras, la expansión de los canales de comunicación y, sobre todo, su capacidad para entender y atender las necesidades específicas de sus clientes.

Bajo su liderazgo, la compañía se colocó en los primeros lugares de diversos rankings empresariales que evalúan la cultura organizacional. De hecho, actualmente, un porcentaje alto de las empresas que integran el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores son clientes de INTERprotección.

Además, su desempeño como CEO le ha valido reconocimientos personales. El más reciente fue su inclusión en el Ranking de los 100 Empresarios más Importantes de México, publicado por Expansión en 2025.

La transición simboliza un compromiso explícito con la evolución constante. Para Juan Ignacio Casanueva, este relevo reafirma la historia y la cultura de la compañía, que siempre ha seguido un camino de transformación y modernización.

Gracias a la solidez alcanzada durante su gestión y a la conformación de un equipo de talento altamente robusto, el grupo identifica hoy un contexto adecuado para inyectar nueva energía y perspectivas frescas mediante un cambio de estafeta que coloca a Santiago Casanueva al frente de la empresa, en un entorno marcado por dinámicas cambiantes.

“Hoy, gracias al extraordinario equipo que hemos formado, podemos dar este paso con total confianza. Es el momento de abrir espacio a las nuevas generaciones y al talento emergente para asegurar que INTER siga creciendo con la misma fuerza en los próximos años”, afirmó Juan Ignacio Casanueva.

Por su parte, este movimiento estratégico permitirá a Juan Ignacio Casanueva potenciar su rol como presidente del Consejo, preparando el camino de la compañía hacia las oportunidades del futuro. Desde esta posición, continuará siendo el responsable de la visión de INTERprotección, supervisando los grandes proyectos de expansión y garantizando que la excelencia en el servicio a socios y clientes se mantenga como el pilar fundamental de la organización.

Liderazgo renovado

Para encabezar esta nueva etapa, Santiago Casanueva asume el cargo de CEO con el respaldo de una trayectoria de más de 28 años dentro del grupo. Su profundo conocimiento de la operación y de la cultura corporativa garantiza la continuidad de la excelencia que distingue a INTERprotección.

“Estamos viviendo un momento de cambios importantes en la organización. Habrá ajustes en la estructura, en los liderazgos y en la forma en la que trabajamos”, señaló el nuevo CEO de INTERprotección.

Santiago Casanueva cuenta con una sólida trayectoria en el sector asegurador y participa como miembro del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y del Consejo Empresarial Brasil–México. Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y ha complementado su formación con programas académicos de alto nivel, entre ellos el CEO’s Management Executive Program de Stanford.

“Como en cualquier equipo, en ocasiones es necesario mover posiciones y redefinir roles para seguir creciendo. Lo que no cambia es nuestro propósito, nuestros valores y la importancia de cada persona que forma parte de este equipo”, añadió Santiago.

Con este anuncio, INTERprotección reafirma que su mayor activo es su gente. Al dar este paso estratégico, la empresa no solo celebra sus 48 años de historia, sino que también asegura que el mejor talento esté al frente de los retos del mañana.

