INTER redefine su liderazgo y nombra a Santiago Casanueva como nuevo CEO

De este modo, la organización concreta una sucesión institucional histórica. Juan Ignacio Casanueva, quien se ha desempeñado como CEO y presidente del grupo durante las últimas dos décadas, deja su cargo en la Dirección General y nombra a Santiago Casanueva como nuevo CEO. Este nombramiento busca acelerar la transformación necesaria para atraer y conectar con las nuevas generaciones de clientes y colaboradores.

Una sucesión en busca de la innovación constante

Juan Ignacio Casanueva es la segunda generación al frente de INTERprotección. Durante los 20 años de su gestión, consolidó al bróker de seguros y lo posicionó a la vanguardia del sector, gracias al desarrollo de soluciones innovadoras, la expansión de los canales de comunicación y, sobre todo, su capacidad para entender y atender las necesidades específicas de sus clientes.

Bajo su liderazgo, la compañía se colocó en los primeros lugares de diversos rankings empresariales que evalúan la cultura organizacional. De hecho, actualmente, un porcentaje alto de las empresas que integran el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores son clientes de INTERprotección.

Además, su desempeño como CEO le ha valido reconocimientos personales. El más reciente fue su inclusión en el Ranking de los 100 Empresarios más Importantes de México, publicado por Expansión en 2025.