INTER redefine su liderazgo y nombra a Santiago Casanueva como nuevo CEO

La transición simboliza un compromiso explícito con la evolución constante. Para Juan Ignacio Casanueva, este relevo reafirma la historia y la cultura de la compañía, que siempre ha seguido un camino de transformación y modernización.
Gracias a la solidez alcanzada durante su gestión y a la conformación de un equipo de talento altamente robusto, el grupo identifica hoy un contexto adecuado para inyectar nueva energía y perspectivas frescas mediante un cambio de estafeta que coloca a Santiago Casanueva al frente de la empresa, en un entorno marcado por dinámicas cambiantes.
“Hoy, gracias al extraordinario equipo que hemos formado, podemos dar este paso con total confianza. Es el momento de abrir espacio a las nuevas generaciones y al talento emergente para asegurar que INTER siga creciendo con la misma fuerza en los próximos años”, afirmó Juan Ignacio Casanueva.
Por su parte, este movimiento estratégico permitirá a Juan Ignacio Casanueva potenciar su rol como presidente del Consejo, preparando el camino de la compañía hacia las oportunidades del futuro. Desde esta posición, continuará siendo el responsable de la visión de INTERprotección, supervisando los grandes proyectos de expansión y garantizando que la excelencia en el servicio a socios y clientes se mantenga como el pilar fundamental de la organización.
Liderazgo renovado
Para encabezar esta nueva etapa, Santiago Casanueva asume el cargo de CEO con el respaldo de una trayectoria de más de 28 años dentro del grupo. Su profundo conocimiento de la operación y de la cultura corporativa garantiza la continuidad de la excelencia que distingue a INTERprotección.
“Estamos viviendo un momento de cambios importantes en la organización. Habrá ajustes en la estructura, en los liderazgos y en la forma en la que trabajamos”, señaló el nuevo CEO de INTERprotección.