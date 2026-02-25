Pemex va por el desarrollo de infraestructura energética en el Istmo de Tehuantepec

Además, se contempla la reducción de costos logísticos y se elevará la competitividad industrial en la región con protección de derechos de vía, así como impulso al desarrollo industrial y logístico en la zona.

El convenio no implica un compromiso presupuestal, por lo que el desarrollo de cada obra se realizará mediante convenios específicos.

“La coordinación contribuirá a impulsar el transporte ferroviario de carga y el movimiento de productos petroquímicos, reduciendo costos logísticos y elevando la competitividad industrial. De igual forma, permitirá fortalecer la protección e integración estratégica de ductos, refinerías y red ferroviaria, garantizando mayor seguridad y eficiencia en el transporte de energéticos”, aseguró la empresa estatal en un comunicado.

El compromiso también considera implementar mecanismos de coordinación para la atención comunitaria e incidencia social para impulsar el bienestar en el sureste de México, incorporando además estándares de transparencia, anticorrupción, auditoría y cumplimiento normativo internacional.