Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Pemex va por el desarrollo de infraestructura energética en el Istmo de Tehuantepec

La estatal busca consolidar un polo de desarrollo industrial, ferroviario y portuario de competitividad global.
mié 25 febrero 2026 06:14 PM
La firma del convenio no implica un compromiso presupuestal inmediato.
La firma del convenio no implica un compromiso presupuestal inmediato. (Pemex)

Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) firmaron un convenio general de colaboración con el objetivo de desarrollar infraestructura energética del país con la plataforma logística interoceánica del Istmo.

El objetivo, de acuerdo con la estatal, es claro: consolidar un polo de desarrollo industrial, ferroviario y portuario de competitividad global, encargado de garantizar mayor seguridad y eficiencia en el transporte de energéticos.

Publicidad

Además, se contempla la reducción de costos logísticos y se elevará la competitividad industrial en la región con protección de derechos de vía, así como impulso al desarrollo industrial y logístico en la zona.

El convenio no implica un compromiso presupuestal, por lo que el desarrollo de cada obra se realizará mediante convenios específicos.

“La coordinación contribuirá a impulsar el transporte ferroviario de carga y el movimiento de productos petroquímicos, reduciendo costos logísticos y elevando la competitividad industrial. De igual forma, permitirá fortalecer la protección e integración estratégica de ductos, refinerías y red ferroviaria, garantizando mayor seguridad y eficiencia en el transporte de energéticos”, aseguró la empresa estatal en un comunicado.

El compromiso también considera implementar mecanismos de coordinación para la atención comunitaria e incidencia social para impulsar el bienestar en el sureste de México, incorporando además estándares de transparencia, anticorrupción, auditoría y cumplimiento normativo internacional.

Publicidad

Tags

Pemex Corredor Transístmico

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad