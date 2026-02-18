¿Un rayón de 65,000 pesos? La factura oculta de maltratar un auto eléctrico en México

Por qué un choque menor activa reparaciones de miles de pesos

Buena parte del desconcierto del usuario empieza cuando el vehículo llega al taller y la cuenta no guarda relación con lo que se ve desde fuera. En estos casos, la intervención se concentra en procesos técnicos posteriores al impacto que no siempre se reflejan en la lámina.

“Tras un golpe leve, los sistemas de asistencia pueden quedar descalibrados aunque no exista daño exterior evidente”, señaló Katia Sánchez, directora de Líneas Personales Autos y Daños de AXA México.

Las fascias figuran entre las piezas que con mayor frecuencia derivan en trabajos que superan la expectativa del usuario. Aun con marcas superficiales, la revisión de sensores integrados en estas áreas implica procesos técnicos con costos cercanos a 7,000 pesos. En escenarios donde la inspección alcanza componentes de alto voltaje o estructura, los rangos de intervención se mueven entre 9,000 y 15,000 pesos sin que el vehículo muestre señales externas del alcance del daño.

Parte del incremento en la factura responde a la interacción entre electrónica y carrocería. Un ajuste fuera de tolerancia activa procedimientos que buscan descartar riesgos en la operación del sistema eléctrico. Esa cadena de revisiones explica por qué la lectura visual del percance no coincide con el monto del taller.

Batería: reparación limitada y sustitución en daños relevantes

La batería de alto voltaje ocupa el centro de los costos cuando resulta comprometida. En el registro de AXA, este componente aparece asociado a los escenarios con mayor impacto en el costo total del siniestro.

“En daños relevantes, la batería suele sustituirse; la reparación todavía no tiene un volumen que permita definir rangos confiables”, apuntó Salinas.