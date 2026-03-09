Convocatoria 'Las 500 empresas más importantes de México' 2026

Desde hace 50 años, Expansión ha reconocido a las compañías que impulsan a la economía mexicana a través del ranking de ‘Las 500 empresas más importantes de México’.

Este especial, que nació en 1975, se ha consolidado como el más sobresaliente del mundo empresarial mexicano al incluir a las empresas responsables de casi el 80% del PIB del país.

Este trabajo rankea a compañías con fines de lucro, entidades que ofrecen un bien o servicio y que reportan ingresos o ventas. El objetivo es entregar una visión general sobre las principales empresas en el país en los diversos sectores económicos.

Las empresas que participan en ‘Las 500’ son evaluadas e incluidas en el IC500 que evalúa la publicidad y transparencia de las políticas anticorrupción de las compañías.

Índice de Integridad Corporativa

Al igual que el año pasado, realizaremos una medición sobre el estado de las empresas en materia de equidad de género en puestos de alta dirección y de miembros de su consejo de administración. Esta medición es 100% informativa, no influye en la evaluación de ‘Las 500 empresas más importantes de México’.

La edición 2026 de ‘Las 500 empresas más importantes de México’ se publicará en la revista Expansión de junio.

Bases:

- Para participar, es INDISPENSABLE compartir los INGRESOS de su empresa al cierre de 2025, ya que a partir de este dato se construye el ranking.

- En el caso de las empresas extranjeras, sólo se considerarán los ingresos realizados en México.

- En el caso de ser una empresa mexicana con operaciones en el exterior, se requieren cifras consolidadas de su operación global.

- La participación no tiene costo ni vínculo al consumo o compra de algún producto o servicio de Grupo Expansión.

- La fecha máxima para participar es el 7 de abril de 2025.

¿Cómo participar en ‘Las 500’?

Para participar, es muy importante que se responda el cuestionario en línea. En caso de no hacerlo, corre el riesgo de que su empresa no sea incluida.

La plataforma no permite guardar el proceso ni realizar cambios una vez concluido el cuestionario. Aquí puedes descargarlo

Para descargar el cuestionario sigue la siguiente ruta: En el menú superior ir a Archivo > Descargar > Seleccionar formato.

Metodología

Las empresas son ordenadas según sus ingresos netos, de mayor a menor, lo que determina su posición. Para las empresas mexicanas se consideran las operaciones en el país y extranjero, y para las empresas trasnacionales sólo lo generado por sus operaciones en territorio nacional. La información puede ser auditada, preliminar o estimada.

La información estimada, se refiere a información que no se obtuvo directamente de las empresas, sino de otras fuentes, o información que, por políticas de revelación de datos financieros, las mismas empresas decidieron entregar como aproximada.

En el caso de los holdings estos son desagregados cuando sus filiales compiten en distintos sectores, para hacer posible la comparación con otras compañías individuales. Si el holding es un grupo de empresas del mismo sector o no es relevante para una comparación sectorial de empresas, no es desagregado.

Para las instituciones financieras, por concepto de ventas se consideran: ingresos por intereses, ingresos por primas, comisiones y tarifas cobradas, resultados por intermediación y otros ingresos. Para empresas de seguros y fianzas: primas emitidas. Para casas de bolsa: utilidad/pérdida por compraventa más comisiones e ingresos por intermediación. Y para afores: ingresos por comisiones.



Si tienes dudas o comentarios, escribe a: inteligencia@grupoexpansion.com