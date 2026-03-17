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Estímulos al diésel apenas logran contener la escala de precio por conflicto EU-Irán

La tensión entre EU e Irán ha impulsado el precio del diésel, de modo que llenar un tanque de 800 litros en un autobús cuesta ahora 1,560 pesos más que a finales de febrero.
mar 17 marzo 2026 05:21 PM
Estímulos al diésel apenas logran contenerse escala de precio
El impacto no solo está para el camión o los autobuses, que tienen que pagar más para llenar sus tanques, también al precio de las mercancías que transportan. (mauro_grigollo/Getty Images)

La Secretaría de Hacienda decidió aplicar un estímulo fiscal al diésel para esta semana ante la subida en los precios del combustible, aunque en un rango moderado.

El estímulo publicado el viernes en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación, contempla que a los consumidores del diésel se les dejará de cobrar 2.59 pesos por litro, correspondientes al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS), cuyo margen será absorbido por la Hacienda pública.

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De tal manera, el precio promedio desde que se comenzó a aplicar el estímulo, es decir del sábado 14 al martes 17 de marzo, solo aumentó 18 centavos, al pasar de 28 a 28.18 pesos por litro en promedio nacional en cuatro días, según datos de la Plataforma PetroIntelligence.

Aunque se observa un aumento, antes de la aplicación del estímulo éste era más acelerado. Por ejemplo, en la semana del 7 al 13 de marzo, el precio del combustible pasó de 26.34 pesos a 27.97, un incremento de 1.63 pesos en sólo seis días.

Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, explicó que el estímulo fiscal aplicado trata de contener el incremento de precio al mayoreo que se tiene en las terminales de almacenamiento y reparto de Pemex, que fue de poco más de 2 pesos la semana pasada.

Con ello, se espera que las estaciones de servicio puedan mantener un precio medio y que los aumentos no se trasladen de manera agresiva a los consumidores; aunque las finanzas públicas son las que se sacrifican.

“Para la siguiente semana, estimo que seguiremos con el estímulo al diésel, es posible que suba alrededor de 80 centavos y que incluso pueda acercarse a 29 pesos por litro”, explicó.

Pech considera que Hacienda continuará con la aplicación del estímulo al IEPS para la siguiente semana, aunque no en mayor porcentaje, sino con el margen actual de 2.59 pesos por litro. “Yo creo que ya no (darán un mayor estímulo) como se ha mantenido estable el precio del petróleo, alrededor de los 90 -100 dólares por barril, no creo que den un estímulo mayor al que ya dieron, porque al gobierno no le conviene estar perdiendo más ingresos”, añadió.

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Llenar el tanque

El conflicto bélico que inició el pasado 28 de febrero, tras el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, se ha extendido por tres semanas, periodo en el que el precio del petróleo ha fluctuado de manera considerable.

El energético pasó de precios promedio de entre 60 y 70 dólares a hasta alcanzar los 120 dólares el primer fin de semana de marzo, lo que aumentó la volatilidad de los combustibles, siendo el diésel el más afectado, con un aumento que casi roza los 2 pesos por litro.

Dicho impacto comenzará a registrar afectaciones, en primera instancia, al sector de carga y del autotransporte, el cual es utilizado principalmente para la movilización de mercancías como la canasta básica y otros servicios como la movilidad social.

Puntualmente, el 28 de febrero cuando inició el conflicto, el precio promedio nacional del diésel era de 26.23 pesos por litro; pero hoy 17 de marzo ya alcanzó los 28.18 pesos, un incremento puntual de 1.95 pesos por litro.

Para tener una perspectiva, un autobús de pasajeros para viajes foráneos tiene un tanque con una capacidad de hasta 800 litros; llenar ese tanque a finales de febrero costaba alrededor de 20,984 pesos, llenarlo hoy cuesta 22,544 pesos, implicando 1,560 pesos más para completar su tanque.

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En el caso de trailers o tractocamiones, los tanques pueden variar entre 900 y 1,000 litros. Una unidad de 1,000 litros se llenaba con 26,230 pesos en febrero, y ahora cuesta 28,180 pesos, esto significa que desembolsan 1,950 pesos más para llenar la unidad, cuyo sobrecosto es trasladado al usuario.

El impacto no solo está para el camión o los autobuses, que tienen que pagar más para llenar sus tanques, también golpea eventualmente al precio de las mercancías que transportan o servicios que se brindan, pues se tienen que trasladar a los costos finales de los consumidores.

Pese al incremento en el precio del diésel, si el gobierno federal hubiera decidido no dar ese estímulo fiscal, hoy el diésel estaría alrededor de los 30 pesos por litro en un promedio nacional.

Un diésel más costoso por un periodo prolongado, que traslada su efecto a las mercancías, genera efectos inflacionarios.

“Todo lo que se mueva de mercancía en estas semanas, se va a trasladar el costo del transporte, y ahí lo pagaremos todos los consumidores”, concluyó Pech.

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