Estímulos al diésel apenas logran contener la escala de precio por conflicto EU-Irán

De tal manera, el precio promedio desde que se comenzó a aplicar el estímulo, es decir del sábado 14 al martes 17 de marzo, solo aumentó 18 centavos, al pasar de 28 a 28.18 pesos por litro en promedio nacional en cuatro días, según datos de la Plataforma PetroIntelligence.

Aunque se observa un aumento, antes de la aplicación del estímulo éste era más acelerado. Por ejemplo, en la semana del 7 al 13 de marzo, el precio del combustible pasó de 26.34 pesos a 27.97, un incremento de 1.63 pesos en sólo seis días.

Ramsés Pech, socio de Grupo Caravia, explicó que el estímulo fiscal aplicado trata de contener el incremento de precio al mayoreo que se tiene en las terminales de almacenamiento y reparto de Pemex, que fue de poco más de 2 pesos la semana pasada.

Con ello, se espera que las estaciones de servicio puedan mantener un precio medio y que los aumentos no se trasladen de manera agresiva a los consumidores; aunque las finanzas públicas son las que se sacrifican.

“Para la siguiente semana, estimo que seguiremos con el estímulo al diésel, es posible que suba alrededor de 80 centavos y que incluso pueda acercarse a 29 pesos por litro”, explicó.

Pech considera que Hacienda continuará con la aplicación del estímulo al IEPS para la siguiente semana, aunque no en mayor porcentaje, sino con el margen actual de 2.59 pesos por litro. “Yo creo que ya no (darán un mayor estímulo) como se ha mantenido estable el precio del petróleo, alrededor de los 90 -100 dólares por barril, no creo que den un estímulo mayor al que ya dieron, porque al gobierno no le conviene estar perdiendo más ingresos”, añadió.