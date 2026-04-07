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Telefónica México es adquirida por Melisa Acquisition en una transacción de 450 mdd

La venta de la operación mexicana, tras más de siete años, finalmente fue concretada y estará sometida al escrutinio regulatorio
mar 07 abril 2026 04:48 PM
Telefónica Movistar le gana round fiscal al SAT con resolución de la SCJN: es la primera empresa en lograrlo
Telefónica México se ha convertido en la primer empresa en ganar un recurso tributario. (Foto: José Colón/Getty Images)

Telefónica México se retira del país. La empresa de origen español vendió la operación mexicana a Melisa Acquisition, LLC, un consorcio liderado por OXIO Inc. y Newfoundland Capital Management, por un monto de 450 millones de dólares, cuyo precio tendrá ajustes.

Melisa Acquisition pactó comprar la totalidad de Pegaso PCS, S.A. de C.V. y Celular de Telefonía, S.A. de C.V., las compañías matrices de Movistar México.

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El acuerdo está sujeto a la aprobación regulatoria de México, en este caso, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA). La venta se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del Grupo Telefónica, y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica.

La transacción también se enmarca luego de que en febrero de este año, Movistar ganara un litigio fiscal al Sistema de Administración Tributaria (SAT) de 280 millones de dólares, despejando obstáculos financieros para su venta.

Telefónica llevaba más de seis años intentando vender su operación. Pero deshacerse de sus activos había sido desafiante, debido a un mercado cada vez más complejo por temas de competitividad y política regulatoria que incluso llevaron a la empresa a deshacerse de todas sus licencias de espectro e infraestructura para mantener el equilibrio en sus finanzas.

Además, ampliar la base de usuarios móviles se ha complejizado en los últimos años debido a un mayor impulso por parte de los OMV a través de sus tarifas.

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El año pasado trascendió que Beyond ONE, el fondo de inversión radicado en Dubái y propietaria de Virgin Mobile México, estaba interesada en adquirir la operación de Telefónica México por 350 millones de dólares. Pero finalmente Melisa Acquisition, LLC, adquirió a la empresa por 100 millones de dólares más.

Al cierre del año pasado, Telefónica contabilizó más de 20 millones de líneas con un Ingreso Promedio por Usuario (ARPU) de 68 pesos, colocándose como el tercer operador del mercado móvil.

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Telecomunicaciones

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