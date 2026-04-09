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El Mundial 2026 pone al Centro Histórico en el mapa hotelero

El Centro Histórico de CDMX se consolida como polo hotelero tras inversiones por más de 1,200 mdp y un alza de 21% en habitaciones, impulsado por el Mundial 2026.
jue 09 abril 2026 04:30 PM
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La ocupación hotelera en el Centro Histórico crece de la mano de la revalorización de la Ciudad de México en la oferta turística. (Foto: Carl de Souza/AFP.)

El Centro Histórico y el corredor de Paseo de la Reforma son más que una zona de museos y patrimonio cultural: se ubican en el epicentro del foco turístico rumbo al Mundial 2026, que los hoteleros de la zona buscan capitalizar.

La rehabilitación del Centro Histórico es uno de los catalizadores de este cambio, con la renovación de la infraestructura hidráulica, rehabilitación de fachadas, recuperación de espacios públicos y fortalecimiento de la seguridad, lo cual genera condiciones para consolidar a la zona como un polo hotelero competitivo.

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La combinación de patrimonio, oferta gastronómica y conectividad convierte al Centro en una alternativa estratégica frente a otras zonas tradicionales de hospedaje. A esto se añade una amplia oferta hotelera, con marcas como Fiesta Inn, One Hotels, City Express y Hilton, que ofrecen opciones de lujo, boutique y negocios.

Enrique Calderón comenta que el Centro Histórico se ha convertido en un detonante del turismo. “Seguimos en esta tendencia: mientras más turismo llevamos a zonas que alguna vez estuvieron muy abandonadas, se genera mucho bienestar”, declara.

El directivo explica que, con el aumento del turismo en la zona, se activa una cadena de impacto positivo en comercios y servicios, como los guías turísticos. Estos cambios elevan la demanda hotelera, que, por ejemplo, para Grupo Posadas pasó de 20% a 80% en temporada navideña. “El Centro se ve más bonito, hay cada vez más inversión y sube de nivel; la oferta está creciendo y también la demanda”, añade Calderón.

En los últimos cinco años, el Centro Histórico y zonas cercanas como Paseo de la Reforma han experimentado una transformación integral más allá de la rehabilitación de calles, con una inversión superior a 1,200 millones de pesos, enfocada en el tránsito peatonal, mejora de infraestructura, iluminación LED y seguridad.

Entre las acciones de mejora del entorno urbano destacan la rehabilitación de fachadas y áreas verdes, que contemplan la intervención de edificios históricos, mantenimiento de jardineras y restauración de plazas emblemáticas como Plaza Zarco.

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A esto se suma la intervención de Paseo de la Reforma, en el tramo de la Glorieta de Violeta a Eje 1 Norte, donde se integran nuevas ciclovías y un reordenamiento del flujo vial, con el objetivo de hacer más eficiente y seguro el tránsito en una de las principales arterias de la capital.

Estas acciones también alcanzan otras zonas de la Ciudad de México, como el corredor turístico alrededor de Paseo de la Reforma, e incluso colonias como La Condesa o Santa María la Ribera, que crecen en oferta gastronómica.

La revalorización de la Ciudad de México ante los turistas ha propiciado que, entre enero de 2021 y el mismo mes de 2026, las habitaciones de hotel disponibles aumentaran 21%, hasta alcanzar 62,279 cuartos.

El porcentaje de ocupación hotelera se ubicó en 67.9% al cierre de 2025, de acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, año en el que el gasto de turistas fue de 162,054 millones de pesos.

El impacto del Mundial

La mayor apuesta de la industria turística este año apunta al Mundial 2026. Grupo Posadas estima que durante julio próximo la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey registrarán un crecimiento en ingresos superior al 20% frente al año pasado, con niveles de ocupación de entre 85% y 87% en hoteles cercanos a los estadios durante junio.

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En un periodo normal, estos complejos operan alrededor de 65%, por lo que el diferencial es extraordinario. Eduardo Calderón lo describe así: “Es como si tuviéramos cuatro Fórmulas 1 en un mes en cada ciudad”.

El Four Seasons Hotel Mexico City, que recientemente concluyó una remodelación en habitaciones y áreas comunes, busca posicionarse como opción para quienes viajen al país durante el Mundial, así como para turistas interesados en recorrer la ciudad a pie.

La renovación ocurre en medio del auge de la zona y la alta demanda. “Estamos buscando elevar la experiencia. Hay clientes que conocen el servicio de Four Seasons, pero como propiedad vemos una evolución natural del legado y de enaltecer a México. El Mundial será una oportunidad para capturar nuevos huéspedes”, dice Daniela Dibildox.

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