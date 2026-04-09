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Industria del doblaje pide diálogo con Hacienda y el Senado para establecer incentivos fiscales

La ANPOROD, que agrupa a 43 estudios de doblaje, advirtió que sin incentivos fiscales el sector está en riesgo de perder proyectos de las streaming y de estudios de cine, así como el empleo de más de 10,000 personas.
jue 09 abril 2026 03:45 PM
Doblaje pide incentivos fiscales para atraer más proyectos al país
La falta incentivos fiscales limita su capacidad de crecimiento y modernización de los estudios a nivel tecnológico para captar más proyectos de doblaje de las grandes empresas de entretenimiento. (iStock)

La industria del doblaje advierte que México está en riesgo de perder competitividad y liderazgo al quedar excluida de la nueva política de incentivos fiscales para el audiovisual. Por ello, la Asociación Nacional de Profesionales del Doblaje (ANPROD) exhortó a la Secretaría de Hacienda y al Senado de la República a entablar mesas de diálogo para establecer estímulos equivalentes a los de la producción cinematográfica.

Desde julio del año pasado, la asociación entabló un diálogo con la Secretaría de Economía y Hacienda, pero el tema sigue sin resolverse, de tal manera que la situación ha orillado a algunos estudios a interponer recursos contra el SAT para la devolución del IVA.

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“Nuestras inversiones tienen un retorno estimado de tres a cinco años si todo sale bien; pero cuando las devoluciones de IVA no llegan en tiempo y forma, ese periodo puede extenderse hasta 10 o incluso 15 años”, advirtió a Expansión Alejandra Valdez, responsable institucional de la ANPROD en una entrevista reciente.

La nueva política de incentivos permite acceder a un crédito fiscal contra el ISR equivalente hasta un 30% del gasto aplicado en territorio nacional, con un tope de 40 millones de pesos por proyecto.

“México no puede aspirar a ser potencia audiovisual si deja fuera al doblaje. No se trata solo de cultura, sino de una industria que genera empleo, inversión y valor para el país”, aseguró en un comunicado de prensa la organización que agrupa a 43 estudios en el país.

La falta incentivos fiscales limita su capacidad de crecimiento y modernización de los estudios a nivel tecnológico para captar más proyectos de doblaje de las grandes empresas de entretenimiento.

Además, dice la ANPROD, genera una desventaja estructural que impacta directamente en la competitividad de los estudios mexicanos frente a otros mercados y vulnera a más de 10,000 personas que dependen de esta industria —entre actores de voz, directores, ingenieros, técnicos, entre otros—.

En la actualidad las empresas de streaming como Netflix, HBO, Disney y Prime Video, demandan mayores contenidos doblados en el idioma español debido a que las audiencias prefieren mirar una programación en esa lengua.

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Solo en América Latina el 90% del contenido audiovisual se consume doblado. México es líder en este sector, controlando el 60% del mercado de doblaje en español a nivel mundial, según el Consejo de Empresas Mexicanas de la Industria del Doblaje (CEMID), de ahí la relevancia de esta industria a nivel nacional.

Pero las plataformas y estudios cinematográficos suelen priorizar mercados que ofrecen beneficios tributarios específicos para el doblaje, como ocurre en Colombia y Argentina.

“El riesgo es claro: los proyectos, la inversión y el empleo pueden migrar a otros mercados donde sí existen incentivos y certeza jurídica”, advierte la Asociación.

La ANPROD aseguró que aunque las iniciativas de reforma a la Ley Federal de Cinematografía y la de Derecho de Autor —aprobadas en la Cámara de Diputados y pasada al Senado—buscan proteger el trabajo de la industria, aún falta reconocerla como parte integral de la cadena de valor del sector audiovisual.

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