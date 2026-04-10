“La diferencia proviene de la falta de activos estratégicos, la fuerte presión competitiva y la urgencia de la empresa por concretar su salida del país”, aseguró el especialista.

Esta situación se reflejó en la puja de la venta. Adolfo Cuevas, experto en telecomunicaciones y excomisionado presidente del IFT, aseguró que hasta hace pocas semanas, la empresa aún presidida por Camilo Aya solicitaba 600 millones de dólares pero finalmente la transacción se acordó en 450 millones de dólares.

Frente a otras desinversiones de Telefónica en América Latina, la operación en México se ubica entre las de menor valor. La filial de Chile se vendió en 1,150 millones de dólares, la de Argentina en 1,245 millones y la de Perú en un millón.

“Hasta antes de pandemia y que regresara espectro, Telefónica México estaba valuada en más de mil millones de dólares y en eso se pensaba vender, pero en los últimos años su precio se fue devaluando en el mercado de las telecomunicaciones”, aseguró una fuente a Expansión.

¿Por qué se vendió a un precio menor?

Los analistas consultados por Expansión coincidieron en que la menor valuación de la operación mexicana radicó en la falta de activos relevantes dentro de la industria. Desde 2019, Telefónica México adelgazó su operación para lograr eficiencias operativas: renunció a todas sus bandas de espectro y a su infraestructura pasiva, como torres y antenas, entre otros. La empresa se volvió en un Operador Móvil Virtual (OMV).

Bajo ese modelo, Telefónica solo contaba con una cartera de clientes de 21.7 millones –pospago, prepago y empresarial- así como plataformas BSS, que son de soporte empresarial, y HSS, la base de datos que almacena la información de los suscriptores, así como los Centros de Atención a Clientes y una plantilla laboral de más de 1,500 colaboradores.