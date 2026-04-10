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Usuarios en México consumen más internet y abandonan llamadas y SMS

El consumo de datos móviles creció 13.4%, mientras que las llamadas y SMS cayeron 4.2% y 14.3% de manera respectiva, reflejando un cambio estructural en los hábitos de los usuarios.
vie 10 abril 2026 06:20 PM
Los mexicanos aumentan la descarga de datos, mientras las llamadas disminuyen
Los cambios de hábitos se insertan en un contexto en donde la hiperconectividad ha privilegiado la inmediatez y un estilo de vida acelerado, dejando poca cabida a las llamadas por teléfono que antes, incluso, duraban horas. (PeopleImages/Getty Images)

La cantidad de GB incluidos en los planes y recargas de telefonía se ha convertido en el factor principal que motiva la elección de un contrato o compra de tiempo aire con algún operador. Esto ha dado pie a la época de los datos ilimitado en la conectividad.

Esta situación se refleja en los números. Al cierre de 2025, los usuarios consumieron en promedio 6.4 MB, un aumento interanual de 13.4%. En contraste, el uso de servicios tradicionales continuó a la baja: los minutos de voz se ubicaron en 159 por usuario, una caída de 4.2%, mientras que el envío de SMS promedió apenas seis mensajes por línea al año, lo que representó un descenso de 14.3%, de acuerdo con datos de la consultora The CIU.

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Estos cambios de hábitos se insertan en un contexto en donde la hiperconectividad ha privilegiado la inmediatez y un estilo de vida acelerado, dejando poca cabida a las llamadas por teléfono que antes, incluso, duraban horas.

Además, el desarrollo tecnológico ha impulsado nuevas formas de comunicación, como la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp, que es muy popular entre las nuevas generaciones. Esta aplicación ha hecho que la comunicación vía mensaje sea cada vez más inmediata y limitada en términos de caracteres.

Los nuevos hábitos de consumo de los usuarios no solo impactan a nivel social, también al negocio. Las empresas de conectividad como AT&T, Telcel, Telefónica se han visto obligadas a integrar en su catálogo planes y ofertas de recarga con mayores volúmenes de megabytes e incluso ilimitados con la finalidad de retener a su base de clientes.

Por ejemplo, Telcel cuenta el Plan Libre que ofrece datos ilimitados, así como AT&T con su modelo Ármalo, una modalidad en la que los consumidores pueden personalizar la cantidad GB que consumirán durante un mes.

La integración de esta estrategia también responde a la competencia que ya significan los Operadores Móviles Virtuales (OMV) como Bait que ofrecen tarifas más asequibles con mayores bolsas de datos respecto a las empresas móviles tradicionales.

Alojar la cartera de usuarios en Altán, la principal red mayorista de telecomunicaciones, permite a los Operadores Móviles Virtuales habilitar tarifas hasta 30% más económicas en comparación con las de operadores tradicionales como Telcel, según datos de Selectra. Pero para las empresas tradicionales es más complejo.

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Expertos anteriormente han comentado a Expansión que el precio, en tiempos de una inflación acelerada, los usuarios optan por los recurrir a los Operadores Móviles Virtuales por los precios que son más accesibles y por los datos ilimitados que ofrecen.

En abril del año pasado, el precio de un GB con los OMV ascendió a 8.57 pesos, mientras que el de Telcel fue de 60, mientras que el de AT&T a50 pesos y el de Movistar a 50 pesos, según The Ciu.

“Aunque los usuarios de OMV realizan un gasto menor al mes, reciben más datos que sus competidores, 3 veces más que Telcel y 11 veces más que los de Movistar, lo que los posiciona a la delantera en la oferta de conectividad móvil”, asegura la consultora.

La conectividad móvil entra en una nueva etapa: una donde los datos, más que la voz, definen la competencia. En este escenario, los operadores deberán equilibrar la creciente demanda por datos ilimitados con la presión en precios y márgenes, en un mercado cada vez más inclinado hacia ofertas más accesibles.

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Telecomunicaciones

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