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VigIA: la IA que rastrea a depredadores sexuales en tiempo real

La herramienta monitorea dispositivos en tiempo real, es gratuita y ya está disponible. Lo que no puede hacer, también importa.
mié 27 mayo 2026 12:00 PM
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En México, nueve de cada 10 víctimas de delitos secuales son mujeres, y se estima que cada cinco minutos más de 10 menores sufren abuso sexual. (Foto: VigIa)

En ocasiones, el grooming no empieza con una agresión, sino con un "hola, ¿cuántos años tienes?" enviado a las 11 de la noche por alguien que ya lleva semanas ganándose la confianza de un menor. Eso es exactamente lo que un sistema de inteligencia artificial puede aprender a reconocer, no la agresión, sino el camino que lleva a ella, y es la premisa detrás de VigIA, la herramienta digital lanzada por la asociación Infancia Libre de Abuso Sexual (ILAS).

El sistema funciona como un agente de monitoreo que analiza conversaciones en tiempo real buscando patrones lingüísticos y contextuales asociados al abuso sexual infantil. La diferencia con los filtros de palabras clave que existen desde hace décadas es que VigIA no reacciona a términos aislados, sino a secuencias de comportamiento.

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El núcleo técnico del sistema descansa en un modelo de análisis entrenado para identificar seis categorías de patrones de riesgo, es decir que el agente no solo lee lo que se dice, sino cómo se dice, con qué frecuencia, a qué horas, y en qué dirección evoluciona el tono de una conversación. Un adulto que progresivamente lleva el diálogo hacia la intimidad, que pide secreto, que aísla al menor de sus figuras de confianza, está siguiendo un guión que la investigación psicológica ha documentado con detalle desde los años noventa y lo que VigIA hace es traducir ese guión en variables computables.

"Una frase como 'esto es nuestro secreto' puede ser completamente inocente en ciertos contextos. La IA tiene que leer la conversación completa, no la oración suelta", comentó Ivan Gutierrez, director de innovación de Made y líder del desarrollo tecnológico junto con la agencia Colectiva Digital. Esto implica que el sistema trabaja con ventanas de análisis que acumulan historial, similar a cómo funcionan los modelos de lenguaje modernos que mantienen contexto a lo largo de una sesión.

En México, nueve de cada 10 víctimas de delitos secuales son mujeres, y se estima que cada cinco minutos más de 10 menores sufren abuso sexual. El 80% de los casos nunca llega a las autoridades, según datos de ILAS y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

"VigIA es una herramienta que utiliza un agente de inteligencia artificial capaz de anticiparse al riesgo, detectar señales de alerta y dar a las familias la posibilidad de actuar antes de que ocurra una agresión”, agregó Dafna Viniegra, cofundadora de ILAS.

Cualquier sistema de detección automatizada enfrenta el mismo dilema técnico de cuánto ruido tolerar para no perderse la señal. En el caso del abuso sexual infantil, las consecuencias de un falso negativo, es decir, no detectar una situación de riesgo real, son radicalmente distintas a las de un falso positivo, que sería generar una alerta ante una conversación inofensiva.

Los sistemas de moderación de contenido de las grandes plataformas tecnológicas han lidiado con este problema durante años con resultados mixtos. VigIA, al operar en el dispositivo de una familia específica y no como moderador de plataforma, tiene la ventaja de que las alertas no se traducen en consecuencias automáticas, sino en notificaciones que activan la conversación entre padres e hijos.

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La arquitectura del sistema combina esa detección de patrones conversacionales con capas adicionales: un GPS con geocercas que notifica si el menor sale de zonas preestablecidas, un botón de pánico que activa grabaciones de emergencia, y acceso directo a canales de ayuda. Cada capa opera de forma independiente pero puede correlacionarse: un menor que sale de la zona segura mientras mantiene una conversación de riesgo con un adulto desconocido activa señales en múltiples niveles simultáneamente.

México está entre los cinco países de la OCDE con mayor incidencia de abuso sexual infantil, más de 4.5 millones de víctimas anuales, entre el 1% y el 2% de los delitos con sentencia condenatoria. La mayoría de los abusos ocurre en entornos de cercanía y confianza.

Esto plantea una pregunta incómoda para cualquier sistema de monitoreo: ¿cómo detecta la IA el riesgo cuando el agresor tiene autoridad legítima sobre el niño y las conversaciones pueden ocurrir fuera de los canales digitales que el sistema monitorea?

Es un límite que la tecnología no puede resolver sola, admitió el equipo tras VigIA al señalar que la tecnología no es una solución total al problema, sino una herramienta de detección temprana para la fracción del abuso que pasa por dispositivos digitales.

Si el grooming digital tiene un guión predecible, y la evidencia clínica sugiere que sí lo tiene, la pregunta que VigIA intenta responder es si una máquina puede aprender a leerlo. La respuesta que la herramienta propone es provisional, técnica y urgente: sí, pero solo si alguien la está mirando con nosotros.

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Inteligencia artificial Abuso sexual tecnología

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