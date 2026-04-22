Grupo Herdez ya tiene un plan para ceder Helados Nestlé y ahorrar dinero con su reestructura

Al cierre del año pasado, la empresa registró ventas por 36,950 millones de pesos, 1.23% por debajo de los 37,425 millones de pesos de 2024. Esta reducción se explica porque, en el tercer trimestre de 2025, la empresa realizó la desincorporación de Grupo Nutrisa, por lo que los resultados de esta vertical de negocios no se consideraron en el último trimestre del año.
El nuevo enfoque de Herdez
La decisión de Herdez de ceder el negocio de Helados Nestlé va en línea con la estrategia que el grupo ejecuta desde el año pasado. En abril, la asamblea de accionistas aprobó la escisión de Grupo Nutrisa, que además de la propia cadena de helados y productos naturistas, adquirida en 2013, acoge a Cielito Querido Café, las dulcerías Chilim Balam y los helados de yogur Moyo.
La salida de Grupo Nutrisa supondrá un descenso en ventas netas del 6.2%, aunque al analizar la utilidad de operación, Grupo Herdez recupera 243 millones de pesos, según información de la compañía. La separación le permite la optimización del margen, ya que la empresa se queda con su negocio core, y la liberación del potencial de Grupo Nutrisa, que ahora puede operar con una estructura de costos más ligera y enfocarse en su crecimiento específico.
El otro gran anuncio fue en agosto, cuando vendió 25% de su participación en McCormick de México por 750 millones de dólares, con lo que su participación en esta joint venture, creada en 1947 y que estaba al 50%, se reduce a la mitad.
“Son decisiones que no surgieron de este año, han ido evolucionando y casualmente cristalizaron todas en este. Sí fue un año que marcó cambios importantes de aquí al futuro”, dijo Héctor Hernández-Pons Torres a la revista Expansión en enero.