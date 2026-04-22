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Herdez cede Helados Nestlé a Froneri y profundiza su reestructura

La empresa busca reducir costos y mejorar márgenes tras escindir Nutrisa y recortar su participación en McCormick.
mié 22 abril 2026 05:55 AM
Grupo Herdez ya tiene un plan para ceder Helados Nestlé y ahorrar dinero con su reestructura
Herdez tiene la oportunidad de realizar una reducción en gastos operativos, rubro que en el último trimestre del año representó el 24.1% de las ventas (Foto: Helados Nestle / Facebook.)

Grupo Herdez se reconfigura de nuevo. La compañía que dirige Héctor Hernández-Pons Torres firmó un acuerdo con la empresa Froneri, que se hará cargo de la operación de los Helados Nestlé, movimiento con el que la empresa mexicana continúa la reorganización de sus verticales de negocio tras la escisión de Grupo Nutrisa y la reducción de su participación en McCormick, y apunta a mejorar la eficiencia operativa.

Con este acuerdo, Herdez podría reducir sus gastos operativos, rubro que en el último trimestre del año representó el 24.1% de las ventas, derivado de un incremento en el gasto en publicidad y promoción, así como por mayores gastos logísticos.

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Carlos Hermosillo, analista independiente, comenta que la compañía puede reducir su gasto, dado que la logística para almacenar y distribuir alimentos congelados es más compleja y costosa. “Dentro de su racional parece enfocado en ahorros logísticos y especialización. El peso de la marca puede ser también un factor”, declara.

Los gastos de la empresa durante 2025 registraron un avance de 11.4%, a 8,904 millones de pesos, desde los 7,993 millones de pesos de 2024, de acuerdo con la información del último estado financiero que la empresa presentó ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Marisol Huerta, analista bursátil, explica que con este movimiento Grupo Herdez elimina de su ecuación un negocio de baja contribución, movimiento que estima no tendría un impacto en términos de la valuación de la compañía, mientras que en términos de operación le permite enfocarse en sus negocios principales.

“Es un negocio con una contribución en margen muy baja, representaba entre el 13% y 14% de las ventas consolidadas, pero en términos de contribución a la utilidad apenas alcanzaba el 4%. Era un negocio que no le funcionaba en términos estratégicos y no esperaría un gran impacto por esta transacción”, declara Huerta.

En su último reporte financiero, Herdez no detalla la participación de ventas de cada una de sus divisiones, que al tercer trimestre del año pasado reportaban al negocio de conservas como pilar de las ventas, que además es el más antiguo de la compañía.

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Al cierre del año pasado, la empresa registró ventas por 36,950 millones de pesos, 1.23% por debajo de los 37,425 millones de pesos de 2024. Esta reducción se explica porque, en el tercer trimestre de 2025, la empresa realizó la desincorporación de Grupo Nutrisa, por lo que los resultados de esta vertical de negocios no se consideraron en el último trimestre del año.

El nuevo enfoque de Herdez

La decisión de Herdez de ceder el negocio de Helados Nestlé va en línea con la estrategia que el grupo ejecuta desde el año pasado. En abril, la asamblea de accionistas aprobó la escisión de Grupo Nutrisa, que además de la propia cadena de helados y productos naturistas, adquirida en 2013, acoge a Cielito Querido Café, las dulcerías Chilim Balam y los helados de yogur Moyo.

La salida de Grupo Nutrisa supondrá un descenso en ventas netas del 6.2%, aunque al analizar la utilidad de operación, Grupo Herdez recupera 243 millones de pesos, según información de la compañía. La separación le permite la optimización del margen, ya que la empresa se queda con su negocio core, y la liberación del potencial de Grupo Nutrisa, que ahora puede operar con una estructura de costos más ligera y enfocarse en su crecimiento específico.

El otro gran anuncio fue en agosto, cuando vendió 25% de su participación en McCormick de México por 750 millones de dólares, con lo que su participación en esta joint venture, creada en 1947 y que estaba al 50%, se reduce a la mitad.

“Son decisiones que no surgieron de este año, han ido evolucionando y casualmente cristalizaron todas en este. Sí fue un año que marcó cambios importantes de aquí al futuro”, dijo Héctor Hernández-Pons Torres a la revista Expansión en enero.

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GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE C.V. Nestlé S.A./AG

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