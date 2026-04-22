Grupo Herdez ya tiene un plan para ceder Helados Nestlé y ahorrar dinero con su reestructura

Carlos Hermosillo, analista independiente, comenta que la compañía puede reducir su gasto, dado que la logística para almacenar y distribuir alimentos congelados es más compleja y costosa. “Dentro de su racional parece enfocado en ahorros logísticos y especialización. El peso de la marca puede ser también un factor”, declara.

Los gastos de la empresa durante 2025 registraron un avance de 11.4%, a 8,904 millones de pesos, desde los 7,993 millones de pesos de 2024, de acuerdo con la información del último estado financiero que la empresa presentó ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Marisol Huerta, analista bursátil, explica que con este movimiento Grupo Herdez elimina de su ecuación un negocio de baja contribución, movimiento que estima no tendría un impacto en términos de la valuación de la compañía, mientras que en términos de operación le permite enfocarse en sus negocios principales.

“Es un negocio con una contribución en margen muy baja, representaba entre el 13% y 14% de las ventas consolidadas, pero en términos de contribución a la utilidad apenas alcanzaba el 4%. Era un negocio que no le funcionaba en términos estratégicos y no esperaría un gran impacto por esta transacción”, declara Huerta.

En su último reporte financiero, Herdez no detalla la participación de ventas de cada una de sus divisiones, que al tercer trimestre del año pasado reportaban al negocio de conservas como pilar de las ventas, que además es el más antiguo de la compañía.