La Michoacana no tiene dueño y existe una razón por la que hay tantas paleterías en cada rincón de México

Durante décadas, La Michoacana se ha convertido en una de las marcas más reconocibles en México. Sus paletas y helados están presentes en miles de tiendas y heladerías a lo largo del país, por lo que prácticamente cualquier mexicano ha comprado, visto o al menos escuchado hablar de esta famosa marca.
Lo curioso es que, a pesar de su enorme presencia, La Michoacana no pertenece oficialmente a una sola empresa o persona. En el mundo de los negocios, se trata de un caso peculiar: un negocio “descabezado”, donde múltiples establecimientos utilizan el mismo nombre sin que exista un dueño único en México.
A continuación, te contamos cómo nació La Michoacana, cómo se expandió por todo el país y por qué nadie es realmente dueño de la marca en México, aunque en lugares como Estados Unidos y Centroamérica la historia ha tomado un rumbo distinto.
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¿Cómo nació La Michoacana y por qué no tiene dueño?
La historia de La Michoacana se remonta a la década de 1940 en Tocumbo, Michoacán, un pequeño municipio donde surgió una de las tradiciones paleteras más conocidas del país. Tras el reparto agrario impulsado por Lázaro Cárdenas, los habitantes de la región recibieron ganado, lo que generó un excedente de leche. Ese contexto llevó a varios pobladores a experimentar con nuevos productos, entre ellos las paletas y los helados.
La apertura de la primera paletería suele atribuirse a Rafael Malfavón Villanueva, quien en 1942 comenzó a vender paletas en Tocumbo. Su propuesta era sencilla pero efectiva: ofrecer productos más grandes, frescos y baratos que los que existían en el mercado, según se lee en La Michoacana de El Salvador .
El negocio tuvo éxito rápidamente y pronto otros habitantes del pueblo —muchos de ellos familiares o conocidos— replicaron el modelo en otras ciudades, incluida la Ciudad de México, donde ese mismo año se abrió una de las primeras sucursales fuera de Michoacán.
Sin embargo, esa expansión ocurrió sin una estructura empresarial formal. El crecimiento se basó en redes de confianza entre paisanos de Tocumbo, quienes recibían préstamos o apoyo para abrir sus propias paleterías y usar el nombre “La Michoacana”.
Cientos de personas han intentado registrar la marca
Con el paso del tiempo, La Michoacana se volvió tan popular que dejó de asociarse con un solo negocio y comenzó a utilizarse de manera general para nombrar paleterías de estilo similar. Cuando algunos empresarios intentaron registrar la marca de forma exclusiva, el nombre ya era considerado demasiado común para otorgar derechos únicos.
Esa disputa se refleja en los registros oficiales. En la base de datos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial aparecen cientos de intentos de registro relacionados con el nombre, incluyendo variantes como La Nueva Michoacana o La Real Michoacana, lo que evidencia la fragmentación de la marca.
Incluso el famoso logotipo de la niña indígena —conocida como “la guarecita”—, creado en 1990 por el empresario Alejandro Andrade junto con estudiantes del ITESO, terminó siendo adoptado por numerosas paleterías, tanto autorizadas como independientes.
El resultado es un fenómeno poco común: miles de establecimientos utilizan el nombre o la imagen de La Michoacana, con productos, precios y calidades que pueden variar ampliamente. Esa falta de control centralizado explica por qué una de las marcas más conocidas del país no tiene un dueño único en México.
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La Tocumbita: el intento más serio por ordenar “La Michoacana”
La Tocumbita, S.A. de C.V.fue el esfuerzo más estructurado por poner orden a un modelo de negocio que ya operaba de forma fragmentada. Su objetivo no era crear la marca desde cero, sino unificar y formalizar su uso entre los distintos establecimientos.
Impulsado por Alejandro Andrade Andrade, el proyecto buscó que las paleterías asociadas reconocieran una identidad común y operaran bajo reglas más claras. La idea era convertir un fenómeno disperso en un esquema organizado, con derechos y lineamientos definidos.
Uno de sus elementos más conocidos fue la creación de la imagen de la “guarecita”, diseñada en 1990 como parte de un proyecto académico. Aunque originalmente buscaba dar coherencia visual a los negocios, su uso se extendió rápidamente sin control, lo que debilitó su función como elemento de identidad exclusiva, según explica el maestro Vilchis Venegas de la UCA.
El intento de registro y centralización enfrentó un obstáculo decisivo: para entonces, el nombre “La Michoacana” ya era considerado genérico en el mercado, lo que impedía su apropiación exclusiva. Además, muchos negocios no aceptaron integrarse al modelo propuesto.
Ante ese escenario, La Tocumbita dejó de enfocarse en el control de marca y evolucionó hacia un rol distinto: proveedor de insumos, maquinaria, capacitación y herramientas para la apertura de paleterías, más cercano a una industria de soporte que a una franquicia tradicional.
En los hechos, el proyecto no logró centralizar la marca, pero sí ayudó a profesionalizar parte del ecosistema que creció alrededor de ella.
La marca sí ha sido registrada en el extranjero
Aunque en México el nombre de “La Michoacana” se ha convertido en un término de uso común y ha enfrentado obstáculos para su registro como marca única, en el extranjero sí se han desarrollado estrategias más estructuradas de protección y expansión.
En Estados Unidos, “La Michoacana” es una de las marcas latinas de helados y paletas con mayor reconocimiento, con fuerte presencia en estados como Texas, Arizona y California. Sin embargo, su expansión inicial fue en gran medida informal, impulsada por migrantes que abrieron locales sin autorización directa de los fundadores originales.
La marca también ha tenido presencia en otros mercados. En El Salvador opera desde 2008 una variante bajo el nombre “Helados La Michoacana” , mientras que en Emiratos Árabes Unidos llegó a establecer sucursales en ciudades como Dubái, lo que refleja su expansión fuera del continente americano.
Asimismo, se reportan establecimientos en distintos países de Centro y Sudamérica, donde el nombre o sus variantes han sido adaptados por emprendedores locales.
Pese a esta expansión internacional y a los intentos de formalización de nuevas marcas derivadas, el reto central sigue siendo el mismo: la denominación “La Michoacana” continúa siendo genérica en su origen, lo que ha dificultado su control como una marca única y homogénea a nivel global.
Lecciones que deja “La Michoacana”: una marca que terminó siendo de todos
El caso de “La Michoacana” deja una enseñanza poco común en el mundo empresarial: una marca puede ser tan poderosa y cercana a la gente que termina desbordando cualquier intento de propiedad única. Más que una empresa, se convirtió en un símbolo del comercio popular en México.
Una primera lección es el poder del crecimiento comunitario. Su expansión no nació de una gran corporación, sino de redes de confianza entre familias y paisanos que replicaron el modelo de negocio en distintas ciudades y países. Esa lógica permitió su rápida expansión, pero también hizo imposible mantener un control centralizado.
Otra clave es cómo una marca puede convertirse en una referencia cultural. Con el tiempo, “La Michoacana” dejó de ser solo un nombre comercial para transformarse en una forma de nombrar a las paleterías en general, diluyendo la idea de un dueño único, según explica el maestro Vilchis Venegas de la UAC.
También deja ver el choque entre lo legal y lo social. En términos jurídicos, no existe un propietario exclusivo del nombre en México, pero en la práctica su uso masivo le dio un carácter colectivo: una marca adoptada y reproducida por miles de emprendedores.
En ese sentido, la historia puede leerse como una paradoja: lo que nació como un negocio local terminó funcionando como un activo compartido. Más que una marca tradicional, “La Michoacana” terminó siendo una especie de “regalo” del emprendimiento mexicano, apropiado y reinventado por miles de personas en todo el país.