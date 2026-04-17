La Michoacana no tiene dueño y existe una razón por la que hay tantas paleterías en cada rincón de México

¿Cómo nació La Michoacana y por qué no tiene dueño?

La historia de La Michoacana se remonta a la década de 1940 en Tocumbo, Michoacán, un pequeño municipio donde surgió una de las tradiciones paleteras más conocidas del país. Tras el reparto agrario impulsado por Lázaro Cárdenas, los habitantes de la región recibieron ganado, lo que generó un excedente de leche. Ese contexto llevó a varios pobladores a experimentar con nuevos productos, entre ellos las paletas y los helados.

La apertura de la primera paletería suele atribuirse a Rafael Malfavón Villanueva, quien en 1942 comenzó a vender paletas en Tocumbo. Su propuesta era sencilla pero efectiva: ofrecer productos más grandes, frescos y baratos que los que existían en el mercado, según se lee en La Michoacana de El Salvador .

El negocio tuvo éxito rápidamente y pronto otros habitantes del pueblo —muchos de ellos familiares o conocidos— replicaron el modelo en otras ciudades, incluida la Ciudad de México, donde ese mismo año se abrió una de las primeras sucursales fuera de Michoacán.

Sin embargo, esa expansión ocurrió sin una estructura empresarial formal. El crecimiento se basó en redes de confianza entre paisanos de Tocumbo, quienes recibían préstamos o apoyo para abrir sus propias paleterías y usar el nombre “La Michoacana”.

No había contratos ni franquicias : el acuerdo se sustentaba principalmente en la palabra y en el vínculo comunitario, según explica Jesús Armando Vilchis Venegas , catedrático de Propiedad Intelectual en la Universidad Cuauhtémoc (UCA).