Pekín, China.- En Auto China 2026, los fabricantes chinos han dejado claro que ya no solo compiten por hacer mejores autos, sino por demostrar hasta dónde puede llegar la tecnología que los hace posibles. Entre lanzamientos y prototipos, la industria exhibe cómo el conocimiento acumulado en sensores, cámaras, radares y conducción autónoma empieza a tomar nuevas formas, desde robots humanoides hasta mascotas mecánicas. El objetivo ya no es únicamente dominar el asfalto, sino ampliar su alcance hacia una nueva generación de máquinas inteligentes.
La escena se repite a lo largo de los pasillos en Pekín. Donde antes había filas de vehículos alineados, hoy hay interacción. Máquinas que responden, que se mueven, que parecen entender. El visitante ya no solo observa, también prueba los límites de una tecnología que dejó de estar confinada al tablero de un coche.
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Del volante al algoritmo
En el stand de Chery International, esa transición se vuelve tangible. Más de 50 metros de exhibición reúnen ocho vehículos, pero el foco se desplaza hacia lo que ocurre alrededor: perros robot que recorren el espacio y humanoides que interactúan con el público, uno incluso vestido como policía de tránsito.
La compañía estructura su estrategia en tres ejes —seguridad, espacio e inteligencia—, siendo este último el que redefine la competencia. El objetivo es desarrollar autos capaces de estacionarse por sí solos y de circular de forma autónoma incluso fuera de entornos controlados, como ya sucede en algunas ciudades chinas.
Ese mismo desarrollo es el que alimenta a AiMoga, su división de robótica. Ahí aparece August, el perro robot que responde a su nombre, da la patita y se sienta cuando se le indica. No es una casualidad técnica: es la extensión directa de sistemas diseñados para interpretar el entorno en tiempo real.
China lleva años construyendo esa ventaja. Hoy fabrica nueve de cada diez robots industriales del mundo, una escala que explica por qué estas tecnologías ya no se quedan en laboratorio ni en prototipos aislados.
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Robots que salen de la línea de ensamblaje
La tendencia se extiende a otros fabricantes. BAIC, que ahora opera como subsidiaria directa en México, también integra robots humanoides en su narrativa de innovación.
Su modelo Xingdong Q5 ya se comercializa en China por 30,000 RMB, unos 760,000 pesos mexicanos. Puede ejecutar tareas básicas como bailar o trasladar objetos, pero su presencia en el evento apunta a otro objetivo: evidenciar el potencial de las tecnologías que, eventualmente, migrarán a los vehículos.
En el caso de XPeng, la apuesta se materializa con Iron, un robot humanoide capaz de imitar con precisión los movimientos de una persona. La demostración revela avances en percepción, equilibrio y procesamiento de datos, los mismos pilares que sostienen la conducción autónoma.
El contexto también empuja esa evolución. “China planea confiar en la robótica para resolver algunos de sus problemas más apremiantes, ya que la fabricación automatizada puede compensar la disminución de su fuerza laboral, además, solo la precisión de la máquina puede crear los productos de alta tecnología que el país necesita”, considera Statista.
Todo ocurre en un espacio de más de 380,000 metros cuadrados, dividido entre el pabellón Shunyi y el Centro Internacional de Exposiciones de Pekín. Un territorio donde la movilidad ya no se limita a ruedas, sino a sistemas inteligentes en distintas formas.
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Una industria que apunta más allá del automóvil
Esa transformación también tiene respaldo político e industrial. En su más reciente plan quinquenal, China colocó a la inteligencia artificial en el centro de su estrategia, con la robótica como uno de sus ejes clave, no solo por su impacto económico, sino por su potencial en el bienestar social.
Ese enfoque ya tiene aplicaciones concretas. Este año, en Pekín, comenzó a operar una estación de atención para personas de la tercera edad con más de 40 tipos de robots que brindan servicios que van desde fisioterapia hasta compañía cotidiana.
Las proyecciones económicas acompañan ese despliegue. La Sociedad de Electrónica de China estima que el mercado de robots humanoides alcanzará los 870,000 millones de yuanes para 2030, una cifra que da dimensión a lo que hoy apenas se empieza a ver en los stands.
En el corto plazo, el crecimiento es aún más acelerado. Datos difundidos por Xinhua señalan que Morgan Stanley prevé un aumento de 133% en las ventas de robots humanoides este año.
Ese dinamismo también se traduce en costos. Se espera que las materias primas para su fabricación disminuyan 16% al cierre del año, mientras algunas empresas ya lanzan robots con precios cercanos a los 10,000 yuanes, unos 24,000 pesos mexicanos.
Incluso actores internacionales se alinean con esa narrativa. Hyundai presentó un robot capaz de recargar vehículos eléctricos de manera autónoma, desplazándose con conectores para optimizar tiempos.
“Aún no hay fecha de lanzamiento, porque es un prototipo, pero se está desarrollando con una empresa china para llevarlo al mercado en unos años”, asegura una persona encargada del stand.
La escena final no está en un auto en movimiento, sino en una máquina que camina, observa y responde. En China, la industria automotriz ya no solo construye vehículos, sino que construye las tecnologías que podrían redefinir lo que entendemos por movilidad.