Del volante al algoritmo

En el stand de Chery International, esa transición se vuelve tangible. Más de 50 metros de exhibición reúnen ocho vehículos, pero el foco se desplaza hacia lo que ocurre alrededor: perros robot que recorren el espacio y humanoides que interactúan con el público, uno incluso vestido como policía de tránsito.

Auto China 2026 revela cómo fabricantes chinos usan tecnología automotriz para crear robots humanoides, mascotas inteligentes y soluciones más allá del vehículo. (Tzuara de Luna)

La compañía estructura su estrategia en tres ejes —seguridad, espacio e inteligencia—, siendo este último el que redefine la competencia. El objetivo es desarrollar autos capaces de estacionarse por sí solos y de circular de forma autónoma incluso fuera de entornos controlados, como ya sucede en algunas ciudades chinas.

Ese mismo desarrollo es el que alimenta a AiMoga, su división de robótica. Ahí aparece August, el perro robot que responde a su nombre, da la patita y se sienta cuando se le indica. No es una casualidad técnica: es la extensión directa de sistemas diseñados para interpretar el entorno en tiempo real.

(Tzuara de Luna)

China lleva años construyendo esa ventaja. Hoy fabrica nueve de cada diez robots industriales del mundo, una escala que explica por qué estas tecnologías ya no se quedan en laboratorio ni en prototipos aislados.