De vender baterías de auto a garantizar que nunca fallen: el modelo de suscripción que Clarios prueba en México

Cuando un tráiler se detiene a mitad de ruta porque la batería falló, no pierde tiempo: pierde dinero, pierde al cliente, a veces pierde el cargamento. Es un problema tan antiguo como el transporte de carga y tan simple que casi nadie lo había atacado de fondo. Clarios sí.
La compañía que fabrica la batería de tu auto está corriendo pilotos con flotillas de tráilers en México para convertir ese gasto imprevisible en una mensualidad fija. El modelo no es nuevo en otras industrias. En la automotriz, nadie lo había intentado con la pieza que más fallas silenciosas acumula en toda la cadena.
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La batería ahora puede avisar con un mes de anticipación antes de fallar
El dispositivo es una tarjeta con chips y sensores que se ensambla directamente sobre la batería. La instalación toma entre 30 y 35 minutos por vehículo.
Una vez activo, el sistema transmite en tiempo real voltaje, temperatura y patrones de carga y descarga hacia la nube, donde un algoritmo construido sobre 130 años de historial de baterías en condiciones reales analiza ese comportamiento de forma continua. Cuando detecta señales de deterioro, predice la falla con hasta un mes de anticipación. Jorge Vázquez, responsable de desarrollo de producto de Clarios en México, describe así el momento en que el sistema actúa: "Se lanza una alerta para poder decir: esto va a fallar en el siguiente mes. Es una predicción del gran entendimiento que tenemos de años y años de información de uso de las baterías."
El problema que Clarios intenta resolver sigue siendo uno de los más comunes en carretera. La Asociación Americana del Automóvil (AAA) reportó que las fallas de batería continúan entre las principales causas de asistencia vial, incluso en vehículos modernos. Solo en 2015, la organización atendió a 32 millones de conductores en Estados Unidos por distintos incidentes relacionados con averías en el camino, donde las baterías descargadas se mantuvieron entre los cinco más frecuentes.
AAA también advierte que, aunque las baterías actuales requieren menos mantenimiento que hace décadas, siguen degradándose con el tiempo y son especialmente vulnerables a temperaturas extremas, un factor que puede acelerar las fallas inesperadas.
Por qué las flotillas pagan primero por evitar que sus vehículos se detengan
La lógica de entrar por el mercado de flotillas es precisa: es donde el costo de una falla se puede medir al centavo. Vázquez lo resume sin rodeos: "Su negocio es que el vehículo esté rodando. Si el vehículo para, se pierde la oportunidad de seguir ganando."
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“Una mensualidad fija que elimina ese riesgo no es un gasto: es una cobertura”, explicó el responsable de desarrollo de producto de Clarios en México.
Además, el modelo resuelve un segundo problema que las flotillas grandes cargan en silencio: muchos operadores reemplazan baterías antes de tiempo para evitar sorpresas, tirando valor a la basura. Con monitoreo continuo, cada batería se reemplaza en el momento exacto, ni antes ni después. Cuando el algoritmo detecta que una unidad está próxima a su límite, la reposición se coordina dentro de la ruta habitual de mantenimiento, sin paradas adicionales y sin que el operador gestione una sola orden de compra.
Aunque aún se prueba en flotillas, Clarios no descarta que el servicio llegue a los autos particulares
El modelo arranca con flotillas, pero el hardware no tiene esa limitación. La tarjeta puede instalarse en cualquier vehículo particular. "Imagina que tú como usuario tienes un solo auto y quieres tener información o predictibilidad: puedes comprar ese adaptador y te lo instalan en la batería. Esa es parte del futuro que tenemos nosotros", dijo Vázquez. Y sobre cuándo podría ocurrir: "Eventualmente, como la tecnología sigue evolucionando, va a poder estar accesible y ver usuarios que quieran tener esa positividad también."
La batería lleva un siglo fallando sin avisar. Clarios está apostando a que puede dejar de hacerlo, y que esa promesa vale una suscripción mensual.