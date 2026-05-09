De vender baterías de auto a garantizar que nunca fallen: el modelo de suscripción que Clarios prueba en México

La batería ahora puede avisar con un mes de anticipación antes de fallar

Ivant Weng Wai (Getty Images)

El dispositivo es una tarjeta con chips y sensores que se ensambla directamente sobre la batería. La instalación toma entre 30 y 35 minutos por vehículo.

Una vez activo, el sistema transmite en tiempo real voltaje, temperatura y patrones de carga y descarga hacia la nube, donde un algoritmo construido sobre 130 años de historial de baterías en condiciones reales analiza ese comportamiento de forma continua. Cuando detecta señales de deterioro, predice la falla con hasta un mes de anticipación. Jorge Vázquez, responsable de desarrollo de producto de Clarios en México, describe así el momento en que el sistema actúa: "Se lanza una alerta para poder decir: esto va a fallar en el siguiente mes. Es una predicción del gran entendimiento que tenemos de años y años de información de uso de las baterías."

El problema que Clarios intenta resolver sigue siendo uno de los más comunes en carretera. La Asociación Americana del Automóvil (AAA) reportó que las fallas de batería continúan entre las principales causas de asistencia vial, incluso en vehículos modernos. Solo en 2015, la organización atendió a 32 millones de conductores en Estados Unidos por distintos incidentes relacionados con averías en el camino, donde las baterías descargadas se mantuvieron entre los cinco más frecuentes.

AAA también advierte que, aunque las baterías actuales requieren menos mantenimiento que hace décadas, siguen degradándose con el tiempo y son especialmente vulnerables a temperaturas extremas, un factor que puede acelerar las fallas inesperadas.

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La lógica de entrar por el mercado de flotillas es precisa: es donde el costo de una falla se puede medir al centavo. Vázquez lo resume sin rodeos: "Su negocio es que el vehículo esté rodando. Si el vehículo para, se pierde la oportunidad de seguir ganando."