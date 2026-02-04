Publicidad

Autos eléctricos vs. gasolina: los modelos que pagan seguros de hasta 26,000 pesos

Más que el tipo de motor, el costo del seguro responde al riesgo esperado: reparaciones más caras, baterías, sistemas electrónicos y cambios fiscales explican por qué algunas pólizas se encarecen.
mié 04 febrero 2026 05:55 AM
Con la entrada en vigor de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, las aseguradoras dejaron de acreditar el IVA pagado en reparaciones e indemnizaciones. Ese impuesto ahora se considera un gasto del asegurado, lo que eleva los costos operativos del sector hasta en 20% y se refleja directamente en las primas. (Expansión|Gemini)

Elegir entre un auto eléctrico y uno de gasolina no termina cuando decides cómo lo vas a cargar o cuánto vas a gastar en combustible. La diferencia aparece después, cuando toca protegerlo. Al cotizar un seguro, muchos conductores se encuentran con una sorpresa: aun tratándose de modelos similares, la póliza del vehículo eléctrico suele ser más cara.

No es una cifra puesta al azar ni un castigo por la tecnología. Detrás del precio hay cambios fiscales, costos de reparación más altos y una forma distinta de medir el riesgo. Entender esos factores permite comparar seguros sin caer en conclusiones equivocadas ni pensar que todo se reduce al tipo de motor.

Por qué los seguros subieron en 2026, incluso antes de comparar autos

Antes de entrar a la comparación entre eléctricos y autos de combustión, conviene mirar el contexto general. Durante 2026, el mercado asegurador nacional enfrentará un ajuste que presiona el precio de todas las pólizas sin importar el tipo de vehículo.

A los factores habituales, como inflación y mayor siniestralidad, se sumó un cambio fiscal. Con la entrada en vigor de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, las aseguradoras dejaron de acreditar el IVA pagado en reparaciones e indemnizaciones. Ese impuesto ahora se considera un gasto del asegurado, lo que eleva los costos operativos del sector hasta en 20% y se refleja directamente en las primas.

En este escenario, las diferencias entre asegurar un auto eléctrico y uno de gasolina se vuelven más visibles, sobre todo cuando se comparan modelos del mismo segmento.

Cuánto cuesta asegurar un eléctrico frente a uno de gasolina

Al poner frente a frente vehículos equivalentes —como SUV compactos o sedanes recientes—, la brecha en la prima anual aparece desde el inicio. “Para un vehículo de combustión, el rango suele ubicarse entre 12,000 y 19,000 pesos anuales, dependiendo del segmento y el equipamiento”, señala Eduardo Salinas, director de Siniestros Autos y Daños de AXA México.

En los eléctricos la cifra sube. “La prima normalmente se sitúa entre 14,000 y 26,000 pesos anuales, según el tipo de vehículo y los sistemas tecnológicos que incorpora”, añade el directivo. La diferencia no obedece a un solo factor, sino al costo esperado que representa cada siniestro para la aseguradora.

Por qué asegurar un eléctrico es más caro

El precio del seguro de un vehículo eléctrico responde a una combinación de elementos que impactan directamente el costo de reparación. Uno de los principales es el valor de las refacciones, más elevado por la presencia de módulos electrónicos y componentes ligados al sistema de alto voltaje.

También influye el valor del propio vehículo. La tecnología integrada —como sistemas avanzados de asistencia al conductor— incrementa la suma asegurada y encarece coberturas como daños materiales o pérdida total. A esto se suma la necesidad de talleres certificados, ya que el manejo de alto voltaje requiere infraestructura y personal especializado.

En conjunto, estos factores pueden elevar la prima entre 10% y 35%, dependiendo del modelo y su nivel tecnológico, según la aseguradora.

Cuando hay un choque, la diferencia se nota más

Más allá del precio de la póliza, el punto crítico está en la severidad del siniestro. “En eventos complejos, el costo promedio en vehículos eléctricos supera los 90,000 pesos, lo que representa un aumento de entre 60% y 70% frente a autos de combustión”, dice Katia Sánchez, directora de Líneas Personales Autos y Daños de AXA México.

La brecha también aparece en daños menores. “Un siniestro simple en un auto de combustión ronda los 15,000 pesos, mientras que en un eléctrico supera los 20,000”, precisa la ejecutiva. La diferencia no se explica por el tiempo en el taller, sino por el valor de los componentes que se deben reparar o sustituir.

Reparar un eléctrico no tarda mucho más, pero sí puede costar más

En términos de tiempo, la reparación de un eléctrico y la de un auto de combustión es similar. En promedio, un EV permanece inmovilizado poco más de una semana, mientras que un vehículo tradicional tarda apenas un día adicional.

Esta diferencia no modifica de forma relevante la prima. Donde sí aparece un impacto es cuando la póliza incluye servicios como auto sustituto, ya que ese costo se activa durante el periodo de inmovilización. “El tiempo de reparación entre un eléctrico y un vehículo de combustión es muy parecido; lo que cambia es el costo asociado a los servicios adicionales que el cliente decide contratar”, explica Eduardo Salinas.

¿Cuánto cuesta realmente mantener un auto eléctrico en México? Del día a día al taller
¿Cuánto cuesta realmente mantener un auto eléctrico en México? Del día a día al taller

Qué cubre el seguro cuando se trata de batería y alto voltaje

Las pólizas para vehículos eléctricos incorporan coberturas específicas para los componentes de alto voltaje. Dentro de daños materiales se protege la batería frente a riesgos cubiertos, incluidos eventos de origen eléctrico, y en responsabilidad civil se consideran daños a terceros relacionados con el sistema eléctrico del vehículo.

Además, se incluye asistencia por descarga para trasladar el auto a un punto de recarga cercano y cobertura para la estación de carga domiciliaria, bajo esquemas vinculados al seguro del hogar. Entre las exclusiones figuran daños derivados de usos no recomendados por el fabricante o sobrecargas. “La batería es uno de los activos más valiosos del vehículo y, como tal, está sujeta a criterios de depreciación cuando se presenta un daño parcial o total”, comenta por su parte Katia Sánchez.

El conductor también influye en lo que pagas

El costo final del seguro no depende solo del vehículo. En los eléctricos, la base de asegurados se concentra en personas mayores de 40 años, lo que reduce la frecuencia de siniestros frente a otros segmentos y puede moderar la prima.

Factores como la zona de circulación, el historial de siniestros y la renovación de la póliza también pesan en el cálculo. “Un perfil con buen historial y uso moderado puede acceder a mejores condiciones, mientras que zonas de mayor riesgo o antecedentes de siniestros tienden a encarecer la prima”, apunta la directiva de AXA.

Cómo comparar un seguro sin caer en falsas diferencias

Para comparar correctamente un seguro eléctrico con uno de gasolina, es clave revisar condiciones equivalentes. Deducibles, suma asegurada y criterio de valuación deben coincidir para evitar diferencias artificiales. También conviene confirmar que ambas pólizas incluyan las mismas coberturas básicas.

En el caso de los eléctricos, resulta fundamental revisar la protección de batería, cargador domiciliario y asistencia por descarga, además de leer con atención las exclusiones relacionadas con los procesos de carga. Solo así el precio refleja el riesgo real y no una diferencia en el alcance de la protección.

Con este enfoque, el seguro de un auto eléctrico no necesariamente cuesta más por ser eléctrico, sino por el costo esperado de cada siniestro y por el nivel de cobertura que incorpora.

