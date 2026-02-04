Autos eléctricos vs. gasolina: los modelos que pagan seguros de hasta 26,000 pesos

Por qué los seguros subieron en 2026, incluso antes de comparar autos

Antes de entrar a la comparación entre eléctricos y autos de combustión, conviene mirar el contexto general. Durante 2026, el mercado asegurador nacional enfrentará un ajuste que presiona el precio de todas las pólizas sin importar el tipo de vehículo.

A los factores habituales, como inflación y mayor siniestralidad, se sumó un cambio fiscal. Con la entrada en vigor de la Ley de Ingresos de la Federación 2026, las aseguradoras dejaron de acreditar el IVA pagado en reparaciones e indemnizaciones. Ese impuesto ahora se considera un gasto del asegurado, lo que eleva los costos operativos del sector hasta en 20% y se refleja directamente en las primas.

En este escenario, las diferencias entre asegurar un auto eléctrico y uno de gasolina se vuelven más visibles, sobre todo cuando se comparan modelos del mismo segmento.

Cuánto cuesta asegurar un eléctrico frente a uno de gasolina

Al poner frente a frente vehículos equivalentes —como SUV compactos o sedanes recientes—, la brecha en la prima anual aparece desde el inicio. “Para un vehículo de combustión, el rango suele ubicarse entre 12,000 y 19,000 pesos anuales, dependiendo del segmento y el equipamiento”, señala Eduardo Salinas, director de Siniestros Autos y Daños de AXA México.

En los eléctricos la cifra sube. “La prima normalmente se sitúa entre 14,000 y 26,000 pesos anuales, según el tipo de vehículo y los sistemas tecnológicos que incorpora”, añade el directivo. La diferencia no obedece a un solo factor, sino al costo esperado que representa cada siniestro para la aseguradora.