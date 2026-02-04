Autos eléctricos vs. gasolina: los modelos que pagan seguros de hasta 26,000 pesos

Por qué asegurar un eléctrico es más caro
El precio del seguro de un vehículo eléctrico responde a una combinación de elementos que impactan directamente el costo de reparación. Uno de los principales es el valor de las refacciones, más elevado por la presencia de módulos electrónicos y componentes ligados al sistema de alto voltaje.
También influye el valor del propio vehículo. La tecnología integrada —como sistemas avanzados de asistencia al conductor— incrementa la suma asegurada y encarece coberturas como daños materiales o pérdida total. A esto se suma la necesidad de talleres certificados, ya que el manejo de alto voltaje requiere infraestructura y personal especializado.
En conjunto, estos factores pueden elevar la prima entre 10% y 35%, dependiendo del modelo y su nivel tecnológico, según la aseguradora.
Cuando hay un choque, la diferencia se nota más
Más allá del precio de la póliza, el punto crítico está en la severidad del siniestro. “En eventos complejos, el costo promedio en vehículos eléctricos supera los 90,000 pesos, lo que representa un aumento de entre 60% y 70% frente a autos de combustión”, dice Katia Sánchez, directora de Líneas Personales Autos y Daños de AXA México.
La brecha también aparece en daños menores. “Un siniestro simple en un auto de combustión ronda los 15,000 pesos, mientras que en un eléctrico supera los 20,000”, precisa la ejecutiva. La diferencia no se explica por el tiempo en el taller, sino por el valor de los componentes que se deben reparar o sustituir.