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Wyndham pone a México en el centro de su expansión hotelera en Latinoamérica

México ya representa cerca del 30% del portafolio regional de Wyndham, mientras la cadena hotelera impulsa nuevas aperturas y proyectos en Latinoamérica y el Caribe rumbo a 2030.
jue 14 mayo 2026 03:56 PM
Wyndham ya no ve a México solo como un mercado regional: ahora es uno de sus países clave
Wyndham superó los 300 hoteles y 52,000 habitaciones en Latinoamérica y el Caribe, con México como su mercado más importante dentro de la región. (Cortesía)

Puerto Rico.- Cuando Gustavo Viescas habla de México dentro de Wyndham Hotels & Resorts, no lo coloca únicamente como un mercado importante dentro de Latinoamérica. Lo pone al nivel de una apuesta global. “México es el mercado número uno de Latinoamérica y el Caribe para nosotros. Además, ya es el sexto mercado más importante de Wyndham a nivel mundial”, afirma el presidente de la cadena.

La posición es relevante si se considera el tamaño de la cadena. Wyndham opera más de 8,400 hoteles en el mundo y mantiene un pipeline de 2,200 propiedades en desarrollo para futuras aperturas. Dentro de esa estructura, México ya superó los 100 hoteles y concentra cerca de 30% del portafolio regional de la compañía.

Para la empresa, el país funciona como una mezcla difícil de replicar en otros mercados. Tiene turismo corporativo, destinos de playa, ciudades secundarias con crecimiento industrial, turismo médico, congresos y una capacidad constante para abrir nuevos polos turísticos sin desplazar a los anteriores. “México nunca pasa de moda”, expresa Viescas.

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El directivo considera que uno de los grandes diferenciales del país es justamente esa capacidad para seguir expandiendo destinos turísticos sin saturar completamente los ya existentes.

Cancún, Riviera Maya o Los Cabos siguen creciendo, mientras aparecen nuevas apuestas como Costa Mujeres o desarrollos regionales en distintas partes del país.

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Wyndham acelera su expansión en México a la par que el turismo regional atraviesa una etapa de fuerte crecimiento. El país se mantiene como uno de los 10 más visitados del mundo con 47.8 millones de turistas internacionales, mientras Latinoamérica vive, en palabras de Viescas, un proceso de “redescubrimiento” entre viajeros de la propia región.

La apuesta en México

En el caso mexicano, la estrategia de crecimiento de Wyndham se enfoca tanto en destinos turísticos como en ciudades secundarias y terciarias donde todavía existe espacio para desarrollar nuevas propiedades.

Mérida aparece como uno de los mercados con mayor potencial por factores ligados a seguridad, turismo y crecimiento inmobiliario. También existen proyectos en Quintana Roo, Los Cabos, Guadalajara y Monterrey.

El crecimiento se da bajo un modelo distinto al de otras cadenas hoteleras tradicionales, ya que Wyndham no es propietario de los hoteles que operan bajo sus marcas. La compañía funciona como franquiciante y concentra buena parte de sus inversiones en tecnología, plataformas de reservación y experiencia digital. “La semana pasada llevábamos invertidos 425 millones de dólares y hoy ya son 450 millones en tecnología”, revela Viescas.

La apuesta de Wyndham también se debe a un cambio en la manera en que las personas viajan. Andrés Bernal, Senior Director, Global & Field Sales para Latinoamérica y el Caribe en Wyndham Hotels & Resorts, asegura que el viajero actual ya no separa tan claramente trabajo y descanso. “Hay un viaje multisegmento y multidestino donde las personas mezclan reuniones, familia y experiencias personales”, dice.

Por eso es que México se vuelve muy atractivo para la cadena, pues el país combina destinos de negocios, conectividad aérea, playas, gastronomía y turismo cultural dentro de una misma operación regional, algo que permite a Wyndham expandirse tanto en hoteles urbanos como en resorts y propiedades enfocadas en experiencias híbridas entre trabajo y ocio.

Recientemente, la cadena desarrolló Wyndham Connect, una plataforma para automatizar procesos como check-in, check-out, venta de servicios y comunicación con huéspedes a través de inteligencia artificial y canales como WhatsApp o mensajes móviles. La herramienta permite desde contratar un early check-in hasta reservar servicios adicionales antes de llegar al hotel.

“La personalización de los servicios no tiene límites, aún así no creo que la tecnología reemplace la parte humana. Todo esto funciona y mejora procesos, pero la base sigue siendo la experiencia de una persona brindada por otra persona”, dice Viescas.

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Wyndham apuesta por crecer 50% en Latinoamérica y el Caribe

Viescas refiere que la región de Latinoamérica y el Caribe superó los 300 hoteles y las 52,000 habitaciones y también creció 11% en moneda constante durante el último año, un desempeño que, según Wyndham, colocó a la región como uno de los motores más fuertes de crecimiento dentro de la industria turística global.

Actualmente, Wyndham mantiene 192 hoteles firmados y en distintas etapas de desarrollo dentro de Latinoamérica y el Caribe, una cifra que equivale a más de 50% de crecimiento sobre su operación actual en la región.

Solo durante 2025, la cadena firmó 75 contratos de nuevos hoteles. “Me gustaría llegar a 500 hoteles en Latinoamérica y el Caribe hacia 2030”, comparte.

Wyndham acelera su crecimiento mientras la industria turística mantiene un ritmo de expansión superior al de la economía global. Datos de la compañía muestran que el turismo crece 50% más rápido que el PIB mundial, mientras varios países latinoamericanos rompieron recientemente récords de llegada de visitantes internacionales.

Dentro de esa dinámica, República Dominicana aparece como uno de los mercados que más rápido crece para la cadena. Hoy día, Wyndham tiene 49 hoteles firmados en el país frente a 25 ya operando, impulsados por una estrategia coordinada entre inversión privada, infraestructura turística y políticas públicas enfocadas en turismo.

Brasil también ocupa un lugar importante dentro de la expansión regional. La compañía ya opera 34 hoteles y cerca de 8,000 habitaciones en el país, además de mantener alrededor de 40 propiedades adicionales firmadas para futuras aperturas.

Parte del crecimiento reciente de Wyndham también ocurre a través de marcas flexibles enfocadas en conversiones hoteleras.

Trademark Collection by Wyndham se convirtió en una de las enseñas con mayor expansión reciente porque permite incorporar hoteles independientes sin obligarlos a perder su identidad original.

A nivel global, la compañía abrió 72,000 habitaciones durante el último año. Para Viescas, el momento que vive la región responde tanto al crecimiento del turismo como a un contexto internacional donde Latinoamérica permanece relativamente alejada de conflictos geopolíticos que afectan otros mercados.

Cuando se le pregunta qué le quita el sueño, él no habla de ocupación ni de reservas, sino de velocidad. “Todo evoluciona a una velocidad impresionante. Hace un mes yo no sabía lo que era un LLM (Large Language Model) y hoy ya estamos hablando de eso todo el tiempo. Todo evoluciona demasiado rápido. A veces siento que no hay manera de dar abasto para todo lo que viene”, admite.

Y si bien, México no creció durante el primer trimestre del año y enfrenta presiones relacionadas con inseguridad, infraestructura y coyuntura local, Viescas asegura que el mercado mexicano mantiene una capacidad de recuperación más rápida que otros destinos de la región. “México tiene bajas, pero enseguida se recupera. No veo un escenario donde el mercado quede dañado por largos periodos”.

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