Wyndham ya no ve a México solo como un mercado regional: ahora es uno de sus países clave

Wyndham apuesta por crecer 50% en Latinoamérica y el Caribe
Viescas refiere que la región de Latinoamérica y el Caribe superó los 300 hoteles y las 52,000 habitaciones y también creció 11% en moneda constante durante el último año, un desempeño que, según Wyndham, colocó a la región como uno de los motores más fuertes de crecimiento dentro de la industria turística global.
Actualmente, Wyndham mantiene 192 hoteles firmados y en distintas etapas de desarrollo dentro de Latinoamérica y el Caribe, una cifra que equivale a más de 50% de crecimiento sobre su operación actual en la región.
Solo durante 2025, la cadena firmó 75 contratos de nuevos hoteles. “Me gustaría llegar a 500 hoteles en Latinoamérica y el Caribe hacia 2030”, comparte.
Wyndham acelera su crecimiento mientras la industria turística mantiene un ritmo de expansión superior al de la economía global. Datos de la compañía muestran que el turismo crece 50% más rápido que el PIB mundial, mientras varios países latinoamericanos rompieron recientemente récords de llegada de visitantes internacionales.
Dentro de esa dinámica, República Dominicana aparece como uno de los mercados que más rápido crece para la cadena. Hoy día, Wyndham tiene 49 hoteles firmados en el país frente a 25 ya operando, impulsados por una estrategia coordinada entre inversión privada, infraestructura turística y políticas públicas enfocadas en turismo.
Brasil también ocupa un lugar importante dentro de la expansión regional. La compañía ya opera 34 hoteles y cerca de 8,000 habitaciones en el país, además de mantener alrededor de 40 propiedades adicionales firmadas para futuras aperturas.
Parte del crecimiento reciente de Wyndham también ocurre a través de marcas flexibles enfocadas en conversiones hoteleras.
Trademark Collection by Wyndham se convirtió en una de las enseñas con mayor expansión reciente porque permite incorporar hoteles independientes sin obligarlos a perder su identidad original.
A nivel global, la compañía abrió 72,000 habitaciones durante el último año. Para Viescas, el momento que vive la región responde tanto al crecimiento del turismo como a un contexto internacional donde Latinoamérica permanece relativamente alejada de conflictos geopolíticos que afectan otros mercados.
Cuando se le pregunta qué le quita el sueño, él no habla de ocupación ni de reservas, sino de velocidad. “Todo evoluciona a una velocidad impresionante. Hace un mes yo no sabía lo que era un LLM (Large Language Model) y hoy ya estamos hablando de eso todo el tiempo. Todo evoluciona demasiado rápido. A veces siento que no hay manera de dar abasto para todo lo que viene”, admite.
Y si bien, México no creció durante el primer trimestre del año y enfrenta presiones relacionadas con inseguridad, infraestructura y coyuntura local, Viescas asegura que el mercado mexicano mantiene una capacidad de recuperación más rápida que otros destinos de la región. “México tiene bajas, pero enseguida se recupera. No veo un escenario donde el mercado quede dañado por largos periodos”.