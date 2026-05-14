Wyndham ya no ve a México solo como un mercado regional: ahora es uno de sus países clave

El directivo considera que uno de los grandes diferenciales del país es justamente esa capacidad para seguir expandiendo destinos turísticos sin saturar completamente los ya existentes.

Cancún, Riviera Maya o Los Cabos siguen creciendo, mientras aparecen nuevas apuestas como Costa Mujeres o desarrollos regionales en distintas partes del país.

Wyndham acelera su expansión en México a la par que el turismo regional atraviesa una etapa de fuerte crecimiento. El país se mantiene como uno de los 10 más visitados del mundo con 47.8 millones de turistas internacionales, mientras Latinoamérica vive, en palabras de Viescas, un proceso de “redescubrimiento” entre viajeros de la propia región.

La apuesta en México

En el caso mexicano, la estrategia de crecimiento de Wyndham se enfoca tanto en destinos turísticos como en ciudades secundarias y terciarias donde todavía existe espacio para desarrollar nuevas propiedades.

Mérida aparece como uno de los mercados con mayor potencial por factores ligados a seguridad, turismo y crecimiento inmobiliario. También existen proyectos en Quintana Roo, Los Cabos, Guadalajara y Monterrey.

El crecimiento se da bajo un modelo distinto al de otras cadenas hoteleras tradicionales, ya que Wyndham no es propietario de los hoteles que operan bajo sus marcas. La compañía funciona como franquiciante y concentra buena parte de sus inversiones en tecnología, plataformas de reservación y experiencia digital. “La semana pasada llevábamos invertidos 425 millones de dólares y hoy ya son 450 millones en tecnología”, revela Viescas.

La apuesta de Wyndham también se debe a un cambio en la manera en que las personas viajan. Andrés Bernal, Senior Director, Global & Field Sales para Latinoamérica y el Caribe en Wyndham Hotels & Resorts, asegura que el viajero actual ya no separa tan claramente trabajo y descanso. “Hay un viaje multisegmento y multidestino donde las personas mezclan reuniones, familia y experiencias personales”, dice.

Por eso es que México se vuelve muy atractivo para la cadena, pues el país combina destinos de negocios, conectividad aérea, playas, gastronomía y turismo cultural dentro de una misma operación regional, algo que permite a Wyndham expandirse tanto en hoteles urbanos como en resorts y propiedades enfocadas en experiencias híbridas entre trabajo y ocio.

Recientemente, la cadena desarrolló Wyndham Connect, una plataforma para automatizar procesos como check-in, check-out, venta de servicios y comunicación con huéspedes a través de inteligencia artificial y canales como WhatsApp o mensajes móviles. La herramienta permite desde contratar un early check-in hasta reservar servicios adicionales antes de llegar al hotel.

“La personalización de los servicios no tiene límites, aún así no creo que la tecnología reemplace la parte humana. Todo esto funciona y mejora procesos, pero la base sigue siendo la experiencia de una persona brindada por otra persona”, dice Viescas.