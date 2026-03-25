Carlos Slim también tiene hoteles en México y EU: así es su imperio desde Acapulco hasta Florida

Carlos Slim Helú es ampliamente conocido por ser uno de los empresarios más influyentes de México y el principal magnate de las telecomunicaciones en América Latina. Sin embargo, sus negocios también abarcan otros sectores, entre ellos el hotelero.
A través de Inmuebles Carso —una de las principales empresas de su conglomerado— el empresario administra al menos ocho hoteles, la mayoría ubicados en México y uno más en el extranjero.
Gracias a esta red hotelera, es posible hospedarse en alguno de los hoteles vinculados al empresario en distintas épocas del año, ya sea durante Semana Santa, vacaciones de verano, fin de año o cualquier otra temporada vacacional.
Estos inmuebles forman parte de la estrategia de diversificación de negocios del grupo empresarial de Slim, que además participa en sectores como comercio, construcción, energía e infraestructura.
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¿Cuáles son y dónde están los hoteles de Carlos Slim?
A través de Inmuebles Carso y de su división OSTAR Grupo Hotelero , el empresario Carlos Slim Helú participa en la administración de varios hoteles ubicados principalmente en México y uno en el extranjero. Estos son algunos de ellos y dónde se encuentran:
Loreto Bay Golf Resort & Spa – ubicado en Baja California Sur
Yess Inn Veracruz – localizado en el estado de Veracruz
Hotel Francia – ubicado en el estado de Aguascalientes
Hotel Racquet Cuernavaca – localizado en el estado de Morelos
Ramada Plaza by Wyndham Orlando Resort & Suites International Drive – el hotel que el grupo tiene en el extranjero, en Orlando, Florida
De acuerdo con la página de Inmuebles Carso , estos hoteles se distribuyen en destinos turísticos de playa, ciudades históricas y centros urbanos, lo que permite a los viajeros hospedarse en propiedades vinculadas al empresario en distintas regiones del país.
Más ingresos: entre abril y junio de 2025, el segmento donde se reportan los hoteles generó 147.7 millones de pesos, lo que significa 38.6% más que en el mismo periodo de 2024.
Buen desempeño en el año: en los primeros seis meses de 2025, los ingresos sumaron 316.3 millones de pesos, un aumento de 48.8% frente al mismo periodo del año pasado.
Impulso desde Acapulco: parte del crecimiento se explica por la reactivación del hotel que antes era el Hotel Calinda Beach, ahora renovado como Amares Acapulco.
En conjunto, estos resultados muestran que la división hotelera del grupo se está recuperando y creciendo, impulsada principalmente por el regreso del turismo en algunos destinos clave.
Los hoteles de Slim los administra su sobrino
La operación de los hoteles vinculados a Carlos Slim Helú está a cargo de su sobrino, Roberto Slim Seade, quien es director general de Ostar Grupo Hotelero.
Roberto Slim Seade es hijo de Julián Slim Helú, hermano ya fallecido de Carlos Slim, y ha sido el responsable de impulsar la modernización y transformación del negocio hotelero del grupo.
El origen de este brazo hotelero se remonta a 1991, cuando Carlos Slim adquirió la cadena de Hoteles Calinda. Con el paso del tiempo, esa operación evolucionó hasta convertirse en Ostar Grupo Hotelero, la empresa que actualmente administra varios de los hoteles vinculados al conglomerado empresarial.
La importancia de Inmuebles Carso en la fortuna de Slim
De acuerdo con el ranking Las 500 empresas más importantes de México 2025 , elaborado por la revista Expansión, Inmuebles Carso se ubicó en el lugar 353 del listado. La empresa registró en 2024 ventas por 8,464.1 millones de pesos y cuenta con 1,066 empleados.
Sin embargo, estas cifras están muy lejos de las de la principal compañía del empresario: América Móvil. En el mismo ranking, la empresa de telecomunicaciones aparece en la posición 3, con ventas por 869,220.6 millones de pesos en 2024 y 178,466 empleados.
En otras palabras, aunque Inmuebles Carso es una pieza relevante dentro del grupo empresarial, su tamaño es mucho menor comparado con el verdadero motor de la fortuna de Slim: el negocio de las telecomunicaciones.