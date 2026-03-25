Carlos Slim también tiene hoteles en México y EU: así es su imperio desde Acapulco hasta Florida

Carlos Slim Helú es ampliamente conocido por ser uno de los empresarios más influyentes de México y el principal magnate de las telecomunicaciones en América Latina. Sin embargo, sus negocios también abarcan otros sectores, entre ellos el hotelero.

A través de Inmuebles Carso —una de las principales empresas de su conglomerado— el empresario administra al menos ocho hoteles, la mayoría ubicados en México y uno más en el extranjero.

Gracias a esta red hotelera, es posible hospedarse en alguno de los hoteles vinculados al empresario en distintas épocas del año, ya sea durante Semana Santa, vacaciones de verano, fin de año o cualquier otra temporada vacacional.

Estos inmuebles forman parte de la estrategia de diversificación de negocios del grupo empresarial de Slim, que además participa en sectores como comercio, construcción, energía e infraestructura.