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Volkswagen apuesta por el fútbol para impulsar Jetta, Taos y Tiguan con una edición especial

La armadora alemana apostó por ediciones conmemorativas de sus modelos hechos en México para fortalecer ventas y conectar con consumidores atraídos por el fútbol y la producción nacional automotriz.
vie 22 mayo 2026 03:25 PM
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La empresa prevé comercializar poco menos de 6,000 unidades de estas ediciones conmemorativas. (Ivet Rodríguez )

Volkswagen encontró en la cuenta regresiva rumbo al Mundial de 2026 una oportunidad para reforzar el vínculo entre producción nacional, pasión futbolera y estrategia comercial. La armadora alemana lanzó tres versiones especiales Goal para los modelos Jetta , Taos y Tiguan, vehículos fabricados en México que hoy representan cerca de 30% de las ventas de la marca en el país.

La empresa prevé comercializar poco menos de 6,000 unidades de estas ediciones conmemorativas, diseñadas para capitalizar el entusiasmo que ya comienza a generar la Copa del Mundo que tendrá como una de sus sedes a México.

“Nos hacía todo el sentido celebrar la fiesta del fútbol con tres ediciones especiales Goal”, dijo Carlos Henry. “Decidimos hacerlo con los autos que están orgullosamente hechos en México por manos mexicanas para mexicanos: Jetta, Taos y Tiguan”.

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Una edición especial para conectar con la pasión futbolera

La ofensiva comercial se apoya en un elemento emocional que la marca considera clave para conectar con el consumidor mexicano. Henry aseguró que las ediciones especiales deben representar momentos memorables y dejar huella en la memoria de los clientes.

“Soy un convencido de las ediciones especiales y las ediciones especiales siempre tienen que celebrar algo, conmemorar un aniversario o un hito”, comentó el directivo. “Queremos hacer algo que quede grabado en la mente del consumidor”.

Volkswagen no es ajena a este tipo de estrategias. Henry recordó el caso del Golf Eclipse de 1991, una edición especial creada alrededor del eclipse solar de aquel año, la cual considera una de las campañas más exitosas y atrevidas de la marca en México.

Las nuevas versiones Goal fueron concebidas para distintos perfiles de consumidores: desde familias hasta conductores que buscan un vehículo con una imagen más deportiva o aventurera. Todas incorporan elementos distintivos como stickers conmemorativos Goal en el exterior, volante, asientos y estribos, además de vestiduras especiales en tela y piel vegana con costuras decorativas.

Características de las ediciones Goal

El Jetta Goal tendrá una producción de 2,300 unidades y un precio de 469,990 pesos. La edición incorpora rines de 16 pulgadas, cámara de visión trasera, insertos decorativos New Blue y pedales deportivos.

La Taos Goal contará con 2,100 unidades disponibles y un precio de 519,990 pesos. Entre sus principales diferencias destacan barras portaequipajes en color aluminio, cristales oscuros e insertos interiores en aluminio y piel.

En tanto, la Tiguan Goal tendrá una producción limitada a 1,300 unidades y un precio de 629,990 pesos. Esta versión añade rines con acabado oscurecido, insertos Blue Silver, pedales deportivos en acero inoxidable y volante multifuncional.

Puebla gana peso en la estrategia global de Volkswagen

La estrategia llega en un momento en que Volkswagen busca fortalecer el valor de la manufactura nacional, en medio de una creciente discusión sobre la relevancia de producir localmente para abastecer al mercado interno.

“México tiene una ubicación geográfica privilegiada, mano de obra calificada y una gran infraestructura de cadena de suministro”, afirmó Henry. “Todo eso nos ayuda a poder ser un gran competidor y un gran productor de autos”.

Actualmente, Volkswagen produce en Puebla los modelos Jetta, Taos y Tiguan para Norteamérica y algunos mercados sudamericanos. A ellos se sumará próximamente el regreso del Golf a las líneas mexicanas de producción.

“Estaremos produciendo el Golf en México no nada más para Norteamérica, sino para todo el mundo”, adelantó Henry. “Demuestra la confianza y el compromiso que tiene Volkswagen con México”.

“Nuestros productos nacionales representan más o menos entre 25 y 30% de las ventas en el país. No es poco”, sostuvo. “Tenemos nombres icónicos como Jetta y SUV como Taos y Tiguan que están muy bien posicionados”.

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