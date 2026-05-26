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Carlos Slim vincula aranceles de EU con su creciente deuda pública

El empresario señaló que la estrategia arancelaria de Estados Unidos responde al alto nivel de deuda pública, lo que ha llevado al gobierno a buscar reducir importaciones y fortalecer la producción local.
mar 26 mayo 2026 06:13 PM
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Carlos Slim participando en un evento público donde aborda temas de inversión, competitividad industrial y relaciones económicas internacionales.
 (Alfredo Estrella/ AFP)

Carlos Slim advirtió que Estados Unidos ha perdido competitividad en industrias estratégicas como la automotriz y el acero, debido a la combinación de altos costos de producción, menor escala manufacturera y un entorno económico cada vez más presionado por el endeudamiento y la política comercial.

El hombre más rico de México sostuvo que el país norteamericano fue líder global en la llamada época de oro de ambas industrias, aunque ese dominio se ha debilitado con el tiempo frente a otras regiones con estructuras de costos más bajas.

“Estados Unidos se convirtió en líder en la época de oro de esas industrias, pero ahora sus costos son muy altos y su producción es pequeña, haciendo que no sean competitivas”, señaló el empresario.

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Este diagnóstico se enmarca en una relación de largo aliento entre Carlos Slim y el entorno político estadounidense, particularmente con el presidente de Donald Trump, marcada por encuentros, inversiones y tensiones públicas.

La presencia del empresario mexicano en Estados Unidos ha sido recurrente en distintos momentos políticos clave, incluyendo su participación en eventos vinculados a la investidura del mandatario republicano en su regreso a la presidencia, donde también asistieron empresarios y figuras políticas mexicanas.

La estrategia comercial del gobierno estadounidense ha reforzado el uso de aranceles como herramienta de política industrial. En el último año, la administración de Trump ha impulsado gravámenes de 25% a la industria automotriz y de 50% al acero, con el objetivo de reducir importaciones y estimular la producción local.

Slim vincula la política de aranceles con la deuda estadounidense

Slim vinculó estas medidas con el entorno fiscal de Estados Unidos, caracterizado por un alto nivel de deuda.

“La deuda es de las más grandes, pero no solamente de las más grandes, sino que es creciente. Entonces el Presidente Trump de repente está apretando por eso con los aranceles, etcétera, para que el americano no importe bienes, lo que está buscando es que se importe menos y se exporte más”, dijo el también presidente honorario de América Móvil.

El empresario estimó que la deuda estadounidense ronda los 40 trillones de dólares, un nivel que condiciona las decisiones de política económica y comercial.

Más allá del plano político, Slim mantiene una presencia relevante en la economía estadounidense a través de inversiones en medios, construcción e infraestructura. Su participación en The New York Times se consolidó tras una inversión de 250 millones de dólares durante la crisis de 2008, llegando a elevar su participación al 17% de las acciones Tipo A en 2015, antes de reducir su exposición posteriormente.

En la industria de materiales, sus operaciones también han tenido movimientos recientes, como la venta de Giant Cement Holding a Heidelberg Materials por 600 millones de dólares, mientras que Elementia mantiene presencia en el mercado estadounidense de construcción con desempeño positivo en ventas.

En telecomunicaciones, América Móvil ha enfrentado escrutinio regulatorio en Estados Unidos, incluyendo investigaciones de la FCC relacionadas con infraestructura de cable submarino, lo que ha mantenido bajo observación su operación en ese mercado.

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Telecomunicaciones

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