Nissan encontró una forma de vender refacciones en México sin ir a agencia: abrió su tienda oficial en Amazon

Nissan venderá refacciones en Amazon

“Esta iniciativa nos permite extender la calidad y confianza de nuestra red de servicio al entorno digital, asegurando que los clientes puedan mantener sus vehículos con la tranquilidad de usar refacciones originales Nissan, donde sea que estén", agregó la directora de Posventa.

A través de la tienda oficial de Amazon, los clientes de Nissan México podrán acceder a nueve categorías principales:

- Autopartes

- Aceites y lubricantes

- Amortiguadores

- Iluminación

- Defensas

- Carrocería

- Tapetes

- Filtros

- Sensores

Captura de pantalla de Amazon.

Además, la tienda también presenta productos Value Advantage, una línea diseñada específicamente para vehículos Nissan fuera de garantía, respaldada directamente por la marca.

Nissan México destacó que más de 1,100 productos ofertados son fabricados en México, por lo que contribuye al sector nacional de autopartes.

"El sector automotriz es una categoría clave para Amazon en México y una en la que hemos invertido para ofrecer una gran experiencia al cliente. Tanto los propietarios individuales de vehículos como los negocios —talleres mecánicos y refaccionarias— nos dicen que quieren una selección amplia y confiable de refacciones originales que esté siempre disponible y sea fácil de encontrar. Tener la tienda oficial de Nissan en Amazon.com.mx significa que ahora pueden acceder a más de 2,100 refacciones originales de una marca en la que confían, con entrega rápida directo a su hogar o negocio", añadió Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.

Los miembros de Amazon Prime podrán disfrutar del envío rápido y gratuito sin mínimo de compra en productos de Nissan, además de tener devoluciones gratuitas durante los primeros 30 días.