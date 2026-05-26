Nissan encontró una forma de vender refacciones en México sin ir a agencia: abrió su tienda oficial en Amazon

Nissan México anunció el lanzamiento de su tienda oficial en Amazon.com.mx para que los propietarios de vehículos de la marca puedan explorar, de manera rápida y sencilla, un catálogo de 2,100 productos originales compatibles con los modelos con envíos en menos de dos días en casi todo México.
"En Nissan, el servicio posventa es un pilar clave para construir relaciones de largo plazo con nuestros clientes. Con el lanzamiento de nuestra tienda oficial en Amazon México, estamos acercando refacciones originales a nuestros clientes a través de una experiencia digital accesible, confiable y sin complicaciones”, comentó Claudia Rodríguez, directora de Posventa de Nissan Mexicana.
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Nissan venderá refacciones en Amazon
“Esta iniciativa nos permite extender la calidad y confianza de nuestra red de servicio al entorno digital, asegurando que los clientes puedan mantener sus vehículos con la tranquilidad de usar refacciones originales Nissan, donde sea que estén", agregó la directora de Posventa.
Además, la tienda también presenta productos Value Advantage, una línea diseñada específicamente para vehículos Nissan fuera de garantía, respaldada directamente por la marca.
Nissan México destacó que más de 1,100 productos ofertados son fabricados en México, por lo que contribuye al sector nacional de autopartes.
"El sector automotriz es una categoría clave para Amazon en México y una en la que hemos invertido para ofrecer una gran experiencia al cliente. Tanto los propietarios individuales de vehículos como los negocios —talleres mecánicos y refaccionarias— nos dicen que quieren una selección amplia y confiable de refacciones originales que esté siempre disponible y sea fácil de encontrar. Tener la tienda oficial de Nissan en Amazon.com.mx significa que ahora pueden acceder a más de 2,100 refacciones originales de una marca en la que confían, con entrega rápida directo a su hogar o negocio", añadió Pedro Huerta, Country Manager de Amazon México.
Los miembros de Amazon Prime podrán disfrutar del envío rápido y gratuito sin mínimo de compra en productos de Nissan, además de tener devoluciones gratuitas durante los primeros 30 días.