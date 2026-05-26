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Slim asegura que AMLO le prometió la entrada a la televisión de paga

El empresario reiteró su interés por entrar a la televisión de paga, un negocio que busca integrar a su oferta de servicios convergentes, pese a la pérdida de relevancia del sector frente al streaming.
mar 26 mayo 2026 04:40 PM
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En 2018, Claro TV presentó una nueva solicitud de ingreso al negocio de la televisión y video restringidos ante el IFT. (Ana Luisa Gutiérrez)

El acceso al mercado de televisión de paga ha sido, durante más de dos décadas, uno de los objetivos empresariales más persistentes de Carlos Slim. En ese periodo, el empresario ha intentado sin éxito integrar este servicio a la oferta de telecomunicaciones de su ecosistema corporativo, encabezado por América Móvil y Grupo Carso.

En su más reciente declaración pública, Carlos Slim aseguró que ese propósito llegó a estar cerca de concretarse durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien —de acuerdo con su versión— habría comprometido respaldo para la autorización de una concesión que finalmente no se otorgó.

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“Llevamos 25 años sin entrar a la televisión de paga y sin que a Telmex, sin que ningún gobierno le haya autorizado la concesión, incluido el de López Obrador a pesar de que nos dijo que sí”, afirmó el empresario en conferencia de prensa.

El señalamiento reabre una discusión que ha estado marcada por decisiones de regulación y cambios en el mercado de telecomunicaciones en México. En el centro de ese proceso se encuentra la negativa del órgano regulador a la solicitud presentada para ingresar al negocio de televisión restringida, un expediente que ha enfrentado múltiples revisiones y postergaciones.

A finales de 2018, Claro TV ingresó una nueva solicitud ante el regulador para participar en el mercado de televisión y video restringido, en un intento por retomar una estrategia de expansión empresarial que había quedado en pausa durante años.

El proceso llegó nuevamente a revisión cuando, en enero de 2022, el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) determinó no otorgar el permiso solicitado. En paralelo, la Unidad de Concesiones y Servicios planteó la elaboración de un nuevo proyecto que definiría si procede o no una autorización para la entrada del empresario a este segmento.

¿Por qué la televisión de paga sigue siendo relevante para Carlos Slim en la era del streaming?

La relevancia de la televisión de paga para Carlos Slim en la era del streaming no está en su crecimiento como mercado, sino en su papel dentro de una estrategia de integración de servicios.

El empresario busca entrar a este segmento para poder construir paquetes más amplios de servicios, en los que se combinen conectividad fija, telefonía y contenidos audiovisuales bajo una misma oferta comercial. La lógica detrás de este movimiento es reforzar la capacidad de retención de clientes dentro del ecosistema de América Móvil, donde la convergencia de servicios ha sido una herramienta clave de competencia.

Aunque en los últimos seis años la televisión de paga ha perdido relevancia frente al crecimiento acelerado de las plataformas de streaming, el servicio aún funciona como un componente útil para estructurar ofertas integradas que reduzcan la fragmentación del consumo y aumenten el valor por usuario.

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Telecomunicaciones

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