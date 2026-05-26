Los mexicanos más ricos contaminan mucho más que el resto por sus viajes en aviones y yates privados, alerta Oxfam

Actualmente, la Ley Federal de Derechos y la Ley de Aviación Civil no distinguen entre vuelos comerciales y privados para el cobro de autorizaciones. Las normas actuales exentan por completo a las aeronaves privadas del pago de derechos por permisos de vuelo.
En el ámbito marítimo, registrar una embarcación de lujo cuesta apenas poco más de 17,600 pesos, sin ningún criterio de progresividad elemental según el tamaño del barco.
“En puertos turísticos como Cozumel, se cobran apenas 20 pesos diarios por pie de eslora por el uso de la infraestructura portuaria. Esta tarifa es hasta 240 veces más barata que las cuotas cobradas en países como Italia o Estados Unidos”.
¿Qué proponen especialistas?
Para revertir esta injusticia climática y fiscal, especialistas proponen el diseño de escenarios tributarios basados en tres principios rectores que deben aplicarse de manera coordinada tanto a nivel federal como subnacional:
1. Tributación progresiva sobre la propiedad de bienes de alto valor: Partiendo del principio básico de que quienes tienen más riqueza deben contribuir más al financiamiento de los bienes públicos, gravando activos no esenciales donde se concentra la riqueza.
2. Precio justo por el uso de infraestructura pública: Si los aviones privados y los yates de lujo utilizan los aeropuertos, pistas y muelles que se construyen y mantienen con los recursos de toda la ciudadanía, deben contribuir de manera justa y proporcional en su mantenimiento.
3. Costo significativo a la mitigación de emisiones: Establecer un principio de responsabilidad ambiental donde quienes más contaminan paguen más para reparar los daños colectivos que provocan.
Los análisis económicos de estos escenarios demuestran que la implementación de estas medidas fiscales tiene un potencial recaudatorio que oscila entre los 30,497 y los 234,774 millones de pesos anuales.
Además, de que este tipo de acciones podrían incidir en la ciudadanía para que tengan una mayor disposición a contribuir al erario si se percibe que los más ricos también lo hacen de forma justa.