Los mexicanos más ricos contaminan mucho más que el resto por sus viajes en aviones y yates privados, alerta Oxfam

Flotilla privada en México

México es el segundo país con más aeronaves privadas en todo el mundo, con una flota registrada de 1,841 unidades. El primer lugar lo ocupa Brasil.

Un jet privado contamina entre cinco y 14 veces más por pasajero que un vuelo comercial, y 50 veces más que un tren.

Otro de los factores contaminantes es que las operaciones están centralizadas en casi la totalidad de sus vuelos que utilizan solo 13 aeropuertos del país, principalmente en Nuevo León, Sinaloa y Sonora.

Megayates de lujo: se han identificado 1,796 embarcaciones de gran tamaño en el país, con un valor mediano de 24.3 millones de pesos por unidad.

Un solo megayate con helipuerto y tripulación permanente emite cerca de 7,020 toneladas de CO2 al año, lo que equivale a 1,400 veces más que la huella de carbono per cápita mundial.

El 68% de sus operaciones portuarias se concentra en dos estados: Quintana Roo y Baja California.

Autos de gama alta: En las calles del país circulan casi medio millón de automóviles deportivos y camionetas SUV de lujo, cuyos precios promedian los 900,000 pesos y alcanzan hasta los 5 millones de pesos. A pesar de la riqueza que concentran, representan apenas el 0.34% del parque vehicular total, lo que demuestra que cualquier medida impositiva afectaría a un grupo sumamente reducido de la población.