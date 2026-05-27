Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Mazda rediseña la CX-5 y entra a la batalla con Volkswagen por el liderazgo del segmento

La nueva generación de la SUV apuesta por más espacio, conectividad y una oferta mecánica simplificada para defender su liderazgo frente a Tiguan, en una categoría donde hay más de 50 modelos.
mié 27 mayo 2026 03:01 PM
Añadir Expansión en Google
mazda-cx-5
Mazda eliminó la motorización turbo de la CX-5 y apostó por un motor 2.5 litros de aspiración natural para toda la gama. (Ivet Rodríguez )

La nueva generación de la Mazda CX-5 llega a uno de los segmentos más disputados del mercado mexicano con una apuesta centrada en espacio, conectividad y confort. La SUV compacta de Mazda estrena diseño, tecnología y la nueva identidad visual de la marca en una categoría donde participan 39 fabricantes con 52 modelos disponibles.

Durante una jornada organizada por la automotriz para mostrar y explicar a periodistas especializados las novedades del modelo, la compañía detalló los cambios de diseño, dimensiones, equipamiento y estrategia comercial de la tercera generación de la CX-5, además de permitir pruebas de manejo del vehículo.

Publicidad

La marca recordó que la CX-5 representa uno de sus modelos más importantes tanto en México como a nivel global. “Cuando decimos que CX-5 es una camioneta muy importante para Mazda a nivel global, lo decimos porque está en el top 10 de ventas a nivel mundial”, explicaron los especialistas durante la presentación del modelo.

Desde su lanzamiento en 2013, la SUV ha vendido más de 5 millones de unidades en el mundo y poco más de 164,000 unidades en México. La primera generación se comercializó entre 2013 y 2016, mientras que la segunda permaneció prácticamente hasta 2025, una vida comercial más extensa de lo habitual en la industria automotriz.

La actualización de la Mazda CX-5 llega en un momento estratégico para la marca. En lo que va del año, la SUV se ha colocado como el modelo más vendido de su categoría en México con 6,538 unidades comercializadas, consolidándose como uno de los pilares comerciales de Mazda en el país, además de CX-30 y Mazda2. Sin embargo, el liderazgo está lejos de ser cómodo.

Detrás aparece la Volkswagen Tiguan con 6,410 unidades, una diferencia de apenas 128 vehículos que refleja la intensidad competitiva del segmento.

La nueva CX-5 busca mantener vigencia en una categoría donde conviven desde opciones cercanas a los 400,000 pesos hasta modelos premium que superan el millón.

Mazda ubicó la versión tope de gama Signature en 719,900 pesos, una cifra que la empresa considera competitiva al colocarse cerca del promedio del segmento C de SUVs compactas.

Versiones y precios de Mazda CX-5 2026

  • i Sport — 599,900 pesos
  • i Grand Touring — 659,900 pesos
  • Signature — 719,900 pesos

Más espacio y un diseño más limpio

Visualmente, la nueva CX-5 marca un cambio importante para Mazda. Aunque conserva parte del lenguaje de diseño Kodo, suaviza las formas curvas para incorporar líneas más rectas y musculosas. También elimina varios elementos cromados para sustituirlos por acabados pintados, en línea con la nueva imagen corporativa de la marca.

La SUV será uno de los primeros modelos en incorporar el nuevo logotipo y tipografía de Mazda, visibles en el volante, la parte trasera y distintos elementos del vehículo.

Pero el rediseño no se limitó a lo estético. Mazda aseguró que el desarrollo de la tercera generación partió de analizar cómo utilizan realmente sus clientes la camioneta, especialmente en ciudades congestionadas.

“En todo el país el promedio de velocidad a la que circulan nuestros clientes es de 28 kilómetros por hora. En Ciudad de México probablemente pasan entre tres y cuatro horas en el tráfico. Entonces quisimos crear una camioneta que fuera realmente cómoda y en la que la gente disfrutara pasar tiempo dentro de ella”.

Esa lógica explica el aumento de dimensiones. La nueva CX-5 es más larga, más ancha y más alta que la generación anterior. El crecimiento más importante está en la longitud, con 11.5 centímetros adicionales, lo que permitió mejorar el espacio para piernas y cabeza en la segunda fila, además de incrementar la capacidad de carga.

Mazda presume que ahora ofrece una de las cajuelas más amplias del segmento, con 954 litros sin abatir asientos y hasta 1,882 litros con la segunda fila plegada. La apertura de puertas a 90 grados también busca facilitar maniobras como colocar una silla para bebé.

Publicidad

En el interior, la marca modificó de manera importante la filosofía del tablero. Desaparecen el mando giratorio central y la pantalla flotante que caracterizaron a generaciones previas para dar paso a una pantalla integrada de hasta 15.9 pulgadas en versiones altas y de 12.9 pulgadas en variantes de entrada.

Desde ahí se controlan funciones como el aire acondicionado, los modos de manejo y configuraciones de asientos. Aun así, Mazda decidió conservar botones físicos en el volante para las funciones principales de conducción e infoentretenimiento.

“Si bien la pantalla ayuda ahora a operar muchas de las funciones de la camioneta, no significa que hemos quitado por completo los botones, sino que ahora tienen un acceso mucho más rápido, literal al lado de los dedos del conductor”, detalló la empresa.

La nueva arquitectura interior también busca reducir superficies propensas a rayaduras o huellas. El piano black que predominaba en la generación previa fue sustituido por materiales que Mazda define como más sencillos de limpiar y mantener.

Entre las novedades destaca también el primer techo panorámico en la historia de la CX-5, reservado para la versión Signature. En las demás configuraciones se mantiene un techo convencional. La versión más equipada añade vestiduras bitono en piel, sistema de audio Bose de 12 bocinas y un clúster digital de 10.25 pulgadas.

Adiós al motor turbo

Uno de los cambios más relevantes para el mercado mexicano será la eliminación del motor turbo. La nueva generación únicamente estará disponible con el propulsor de 2.5 litros de aspiración natural.

Mazda justificó la decisión por dos factores. El primero, la necesidad de adaptarse a regulaciones ambientales más estrictas, particularmente en Estados Unidos. El segundo, el bajo peso comercial de la versión turbo en México.

“El mix de ventas de la versión Signature, que era la que incorporaba el motor turbo, solamente representaba 14%”, explicó la compañía.

La estrategia refleja cómo incluso en segmentos altamente competidos las armadoras comienzan a priorizar eficiencia operativa y simplificación de portafolio frente a configuraciones de nicho.

La nueva CX-5 también será el punto de partida para la nueva garantía de seis años o 125,000 kilómetros para Mazda en México.

Publicidad

Tags

Mazda Motor Corporation

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad