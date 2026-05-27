Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Ciencia y Salud

La NASA ya tiene calendario para volver a la Luna, construir una base y preparar viajes a Marte

Más allá de volver a pisar la Luna, las próximas misiones Artemis buscan probar tecnología para futuras expediciones humanas a Marte.
mié 27 mayo 2026 03:41 PM
Añadir Expansión en Google
nasa-calendario-para-volver-a-la-luna
El programa Artemis contempla nuevas misiones tripuladas, infraestructura lunar y pruebas para viajes de larga duración. (NASA)

Hace menos de dos meses, cuatro astronautas regresaron de más lejos de donde cualquier ser humano había estado. Artemis II no fue el final: fue la señal de que el regreso a la Luna ya está ocurriendo.

Ahora la NASA tiene tres misiones programadas para los próximos dos años, con fechas, objetivos y una meta que va mucho más allá de plantar una bandera. Por primera vez en 56 años, la agencia planea volver a colocar astronautas sobre la superficie lunar. Y después de eso, la intención es construir una base y quedarse.

Publicidad

Artemis III: antes del gran paso, la prueba definitiva

Fecha prevista: finales de 2027

Ningún astronauta pondrá un pie en la Luna hasta que la tecnología que debe llevarlo ahí haya demostrado que funciona sola. Eso es exactamente lo que busca resolver Artemis III.

La misión estará enfocada en pruebas y demostraciones relacionadas con los módulos de alunizaje comerciales que están en desarrollo: el Starship lunar de SpaceX, una versión adaptada del cohete que ya opera en órbita terrestre, y el sistema que construye Blue Origin. Ambos vehículos deben demostrar capacidad para acercarse, alinearse y acoplarse de forma segura antes de que ninguna tripulación los aborde.

Además del acoplamiento, Artemis III servirá para poner a prueba los nuevos trajes de actividad extravehicular, el sistema de soporte de vida de Orión en condiciones extendidas y los sistemas de comunicación que operarán durante las misiones lunares. Todo esto ocurrirá en órbita terrestre baja, lo que permite intervenir con mayor facilidad si algo falla.

La importancia de esta misión radica en que servirá para validar la tecnología necesaria antes del regreso humano a la superficie lunar.

cometa-3i-atlas-es-peligroso-nasa
Ciencia y Salud

¿El cometa 3I/ATLAS es peligroso? Esto dice la NASA

Artemis IV: el regreso que el mundo ha esperado 56 años

Fecha prevista: principios de 2028

Desde que los astronautas del Apolo 17 despegaron de la Luna en diciembre de 1972, ningún ser humano ha vuelto a pisar su superficie. Artemis IV busca cambiar eso.

Cuatro astronautas volarán a bordo de Orión hasta la órbita lunar. Una vez ahí, dos de ellos transferirán al módulo de alunizaje comercial —SpaceX o Blue Origin, dependiendo de cuál haya superado las pruebas— y descenderán al Polo Sur de la Luna. Será la primera vez que seres humanos visiten esa región: una zona de interés científico excepcional, porque en los cráteres permanentemente en sombra que abundan en el Polo Sur se han detectado indicios de hielo de agua. Si esa agua existe en cantidades aprovechables, cambia radicalmente lo que es posible hacer ahí.

Publicidad

Los astronautas realizarán estudios científicos en la superficie antes de volver a acoplar con Orión y emprender el regreso a la Tierra. No será una visita larga, pero marcará el inicio de una nueva etapa en la exploración espacial: viajes lunares con objetivos científicos y de permanencia a largo plazo.

Artemis V: la primera piedra de una base lunar

Fecha prevista: finales de 2028

Si Artemis IV representa el regreso humano a la Luna, Artemis V apunta al inicio de una presencia más permanente.

Dos astronautas volverán a descender a la superficie lunar, esta vez con una agenda más amplia: ciencia, recolección de muestras para traer a la Tierra y el comienzo de la construcción de una base lunar. La NASA no ha revelado aún todos los detalles de cómo será esa infraestructura, pero el objetivo es claro: extender la estadía humana en la Luna de días a semanas, y eventualmente a meses.

Donde el Apolo 17 pasó 75 horas en la superficie, el programa Artemis apunta a que los astronautas puedan operar ahí de forma sostenida. A partir de Artemis 5, la agencia espera lanzar al menos una misión lunar por año.

El núcleo interno de la Tierra se ha frenado, según estudios
Tendencias

El núcleo de la Tierra se está deteniendo y podría invertir su dirección

Una base en la Luna: para quedarse, no para visitar

La idea de construir una base permanente en la Luna no es nueva, pero nunca antes había tenido una hoja de ruta con fechas concretas. La NASA concibió originalmente también una estación orbital llamada Lunar Gateway, una pequeña plataforma que orbitaría la Luna y serviría como punto de tránsito para misiones hacia la superficie y más allá. En marzo de 2026, ese plan fue cancelado: la agencia decidió redirigir esos recursos hacia infraestructura directamente sobre el suelo lunar.

Publicidad

Ese cambio no es menor. La prioridad ahora es desarrollar infraestructura directamente en la superficie lunar. Una instalación permanente permitiría estancias prolongadas, experimentos científicos continuos y eventualmente el aprovechamiento de recursos lunares como agua en forma de hielo y minerales.

La competencia también juega un papel. China tiene planes para realizar su primer alunizaje tripulado antes de 2030 como parte del programa de exploración lunar Chang'e. La NASA, con Artemis, busca establecer presencia lunar antes de que eso ocurra.

De la Luna a Marte: Artemis como ensayo general

Todo lo anterior tiene un destino más ambicioso que la propia Luna.

Llegar a Marte es uno de los objetivos declarados de la NASA a largo plazo, pero el camino hacia el planeta rojo exige resolver primero problemas que aún no tienen solución probada: cómo sostener a seres humanos en el espacio profundo durante meses, cómo protegerlos de la radiación, cómo producir recursos in situ para no depender completamente de lo que se trae desde la Tierra. La Luna es el laboratorio donde se pondrán a prueba todas esas respuestas.

Los sistemas que vuelan en Artemis —el cohete SLS, la cápsula Orión, los módulos de alunizaje de SpaceX y Blue Origin, los trajes EVA de nueva generación— están diseñados no solo para llegar a la Luna sino para sentar las bases tecnológicas de misiones de mucho mayor alcance. La base lunar prevista para Artemis 5 en adelante será el primer entorno donde los astronautas aprenderán a vivir y trabajar en la superficie de otro mundo durante períodos extendidos.

Marte está a meses de viaje, no a días. Pero cada misión Artemis acorta esa distancia conceptual: cada problema resuelto en la Luna es un problema que no tendrá que resolverse por primera vez en el camino al planeta rojo.

Hace menos de dos meses, cuatro personas volvieron de más lejos de donde nadie había estado. Dentro de poco más de un año, la NASA espera volver todavía más lejos. Y esta vez, el objetivo no es solo regresar: es comenzar a permanecer.

Tags

NASA Luna

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad