Artemis III: antes del gran paso, la prueba definitiva

Fecha prevista: finales de 2027

Ningún astronauta pondrá un pie en la Luna hasta que la tecnología que debe llevarlo ahí haya demostrado que funciona sola. Eso es exactamente lo que busca resolver Artemis III.

La misión estará enfocada en pruebas y demostraciones relacionadas con los módulos de alunizaje comerciales que están en desarrollo: el Starship lunar de SpaceX, una versión adaptada del cohete que ya opera en órbita terrestre, y el sistema que construye Blue Origin. Ambos vehículos deben demostrar capacidad para acercarse, alinearse y acoplarse de forma segura antes de que ninguna tripulación los aborde.

Además del acoplamiento, Artemis III servirá para poner a prueba los nuevos trajes de actividad extravehicular, el sistema de soporte de vida de Orión en condiciones extendidas y los sistemas de comunicación que operarán durante las misiones lunares. Todo esto ocurrirá en órbita terrestre baja, lo que permite intervenir con mayor facilidad si algo falla.

La importancia de esta misión radica en que servirá para validar la tecnología necesaria antes del regreso humano a la superficie lunar.

Artemis IV: el regreso que el mundo ha esperado 56 años

Fecha prevista: principios de 2028

Desde que los astronautas del Apolo 17 despegaron de la Luna en diciembre de 1972, ningún ser humano ha vuelto a pisar su superficie. Artemis IV busca cambiar eso.

Cuatro astronautas volarán a bordo de Orión hasta la órbita lunar. Una vez ahí, dos de ellos transferirán al módulo de alunizaje comercial —SpaceX o Blue Origin, dependiendo de cuál haya superado las pruebas— y descenderán al Polo Sur de la Luna. Será la primera vez que seres humanos visiten esa región: una zona de interés científico excepcional, porque en los cráteres permanentemente en sombra que abundan en el Polo Sur se han detectado indicios de hielo de agua. Si esa agua existe en cantidades aprovechables, cambia radicalmente lo que es posible hacer ahí.