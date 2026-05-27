Ese cambio no es menor. La prioridad ahora es desarrollar infraestructura directamente en la superficie lunar. Una instalación permanente permitiría estancias prolongadas, experimentos científicos continuos y eventualmente el aprovechamiento de recursos lunares como agua en forma de hielo y minerales.
La competencia también juega un papel. China tiene planes para realizar su primer alunizaje tripulado antes de 2030 como parte del programa de exploración lunar Chang'e. La NASA, con Artemis, busca establecer presencia lunar antes de que eso ocurra.
De la Luna a Marte: Artemis como ensayo general
Todo lo anterior tiene un destino más ambicioso que la propia Luna.
Llegar a Marte es uno de los objetivos declarados de la NASA a largo plazo, pero el camino hacia el planeta rojo exige resolver primero problemas que aún no tienen solución probada: cómo sostener a seres humanos en el espacio profundo durante meses, cómo protegerlos de la radiación, cómo producir recursos in situ para no depender completamente de lo que se trae desde la Tierra. La Luna es el laboratorio donde se pondrán a prueba todas esas respuestas.
Los sistemas que vuelan en Artemis —el cohete SLS, la cápsula Orión, los módulos de alunizaje de SpaceX y Blue Origin, los trajes EVA de nueva generación— están diseñados no solo para llegar a la Luna sino para sentar las bases tecnológicas de misiones de mucho mayor alcance. La base lunar prevista para Artemis 5 en adelante será el primer entorno donde los astronautas aprenderán a vivir y trabajar en la superficie de otro mundo durante períodos extendidos.
Marte está a meses de viaje, no a días. Pero cada misión Artemis acorta esa distancia conceptual: cada problema resuelto en la Luna es un problema que no tendrá que resolverse por primera vez en el camino al planeta rojo.
Hace menos de dos meses, cuatro personas volvieron de más lejos de donde nadie había estado. Dentro de poco más de un año, la NASA espera volver todavía más lejos. Y esta vez, el objetivo no es solo regresar: es comenzar a permanecer.