Bravo explicó que, tras reforma judicial , los amparos tienen efectos acotados y, en principio, una resolución favorable protegería únicamente a la persona que promovió el recurso, por lo que el registro obligatorio seguiría vigente para el resto de los usuarios.
No obstante, ello no impide que los litigios puedan influir en la construcción de criterios judiciales futuros. Con la reforma al sistema de jurisprudencia, la creación de precedentes obligatorios dejó de depender, en muchos casos, de acumular cinco sentencias en el mismo sentido y ahora una sola resolución de la Suprema Corte, aprobada por mayoría calificada, puede establecer criterios vinculantes para los tribunales del país.
Bajo ese escenario, un fallo favorable en instancias inferiores no frenaría por sí mismo la implementación de la medida, pero sí podría abrir una ruta de litigios que eventualmente escale hacia tribunales superiores y contribuya a definir los límites regulatorios sobre privacidad, protección de datos y derechos digitales.
No obstante, el especialista considera que el contexto político que enfrentan actualmente los tribunales podría reducir la disposición judicial para confrontar decisiones gubernamentales relacionadas con regulación y seguridad.
El registro avanza lento y bajo cuestionamientos
El amparo promovido en Aguascalientes tampoco es una acción aislada. Organizaciones civiles comenzaron a movilizarse contra la medida mientras crece la oposición digital.
Una petición impulsada a través de Change.org para eliminar el registro obligatorio había reunido, hasta la publicación de este texto, 347 firmas.
Aunque la cifra todavía es limitada, muestra el inicio de una resistencia organizada frente a una política pública que busca ampliar los controles sobre las comunicaciones móviles.
Los recursos legales y las acciones de organizaciones civiles ocurren mientras la autoridad regulatoria mantiene su postura de no otorgar una prórroga al registro telefónico, pese a las dudas sobre el avance real del proceso y la reticencia de algunos usuarios a completar la vinculación.
Según cifras oficiales, al 1 de junio, 52.3 millones de personas habían vinculado sus líneas móviles, equivalente a 32.5% de las 160 millones de líneas existentes en el país.
No obstante, la CRT no ha detallado cuántos registros corresponden a usuarios de prepago y cuántos pertenecen a clientes de pospago, un dato clave para medir el verdadero alcance del avance.
Las decisiones regulatorias recientes también añadieron presión al debate. En mayo, la CRT avaló permitir que operadores registren líneas de pospago utilizando información que ya poseen en sus bases de datos sin solicitar consentimiento previo a las personas.
Para los especialistas consultados, esta medida genera cuestionamientos sobre el uso y manejo de información recopilada originalmente mediante contratos de servicio y amplía las dudas sobre el tratamiento de información personal.