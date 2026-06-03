La acción legal representa una de las primeras resistencias individuales contra la iniciativa que entró en vigor el pasado 9 de enero y que obliga a los usuarios a registrar sus líneas telefónicas mediante la entrega de datos personales y biométricos. Aunque el gobierno ha defendido la medida como una herramienta para fortalecer la seguridad y combatir delitos, los recursos legales comienzan a trasladar la discusión hacia la protección de datos y los derechos digitales.

De acuerdo con documentos consultados por Expansión, el usuario sostiene que los lineamientos emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) omiten la protección de derechos humanos y condicionan el acceso a los servicios de telecomunicaciones establecidos en el artículo sexto constitucional.

La preocupación por el manejo de información sensible se intensificó luego de que, durante las primeras 24 horas de operación del registro, se reportó una filtración masiva de datos vinculada con usuarios de Telcel , un episodio que elevó las dudas sobre la capacidad institucional y empresarial para resguardar bases de datos de gran escala.

El ciudadano argumenta que antes de la entrada en vigor del registro obligatorio gozaba plenamente de derechos relacionados con la vida privada, la autodeterminación informativa, la protección de datos personales y el acceso libre a los servicios de telecomunicaciones, mientras que ahora enfrenta la obligación de proporcionar información sensible para mantener la conectividad.

“Tengo el temor fundado de que el Estado no garantice la seguridad de nuestros datos personales, así como el temor a que el Estado limite nuestro derecho al acceso a las tecnologías y a la comunicación”, señaló el ciudadano en el documento de amparo.

Privacidad, regulación y acceso a servicios

El recurso solicita que el Juzgado Primero de Distrito analice la constitucionalidad de las disposiciones relacionadas con el registro telefónico obligatorio, bajo el argumento de que vulneran derechos fundamentales vinculados con la privacidad, la protección de datos personales y el acceso a las comunicaciones.

Más allá del caso individual, especialistas consideran que estos primeros recursos podrían convertirse en una prueba temprana sobre la capacidad del sistema judicial para revisar el alcance de la medida.