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Los operadores móviles aceleran la vinculación de líneas celulares sin el consentimiento de los usuarios

La autoridad regulatoria aprobó que Telefónica e Izzi vinculen líneas de pospago con datos previamente recabados y sin consentimiento. Ya ha generado denuncias por registros sin autorización.
mar 02 junio 2026 05:01 AM
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Usuarias en el transporte público mientras ven sus celulares. La CRT dio autorización a operadoras para registrar líneas de pospago sin autorización previa.
En la Décima Sesión Ordinaria del Pleno de la CRT, celebrada el 21 de mayo, se aprobó que Movistar e Izzi puedan registrar a sus usuarios de pospago sin previo aviso. (Camila Ayala Benabib)

Usuarios de telefonía móvil comenzaron a recibir mensajes que confirmaban que sus líneas ya habían sido vinculadas a su CURP, pese a que aseguran nunca haber realizado el trámite.

A un mes de que venza el plazo oficial del registro telefónico obligatorio, clientes de compañías como Telefónica, Izzi y AT&T denunciaron que el proceso se realizó sin solicitarles autorización previa, en medio de una estrategia avalada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) para permitir que operadores registren líneas de pospago utilizando información que ya tienen en sus bases de datos.

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La controversia emerge en la recta final del proceso de vinculación de líneas móviles, una política impulsada por la autoridad bajo la premisa de contar con un padrón actualizado de usuarios, pero que ahora enfrenta cuestionamientos sobre el manejo de datos personales, el consentimiento de los consumidores y la transparencia en la ejecución.

Para las compañías, además, el tema tiene una dimensión financiera. La posibilidad de perder millones de líneas activas por incumplimiento representa un riesgo directo sobre su base de usuarios, ingresos recurrentes y participación de mercado.

Automatizar registros para evitar bajas masivas

La presión comercial detrás de la medida se explica por el posible impacto económico que tendría una desconexión masiva de líneas no vinculadas. Ante ese escenario, algunos operadores solicitaron a la autoridad la posibilidad de completar el proceso utilizando información que ya tienen almacenada de sus clientes.

Documentos consultados por Expansión muestran que la CRT autorizó a operadores utilizar información previamente entregada por usuarios para completar la vinculación automática de líneas de pospago, sin necesidad de solicitar nuevamente documentación o realizar un proceso de registro individual.

Durante la Décima Sesión Ordinaria del Pleno del organismo, realizada el 21 de mayo, la autoridad resolvió favorablemente solicitudes presentadas por Movistar, a través de su marca Pegaso, e Izzi, operador móvil virtual vinculado a Televisa.

En los documentos entregados a la CRT, Movistar argumentó que los clientes de pospago ya habían proporcionado la información requerida para el proceso de vinculación, incluyendo documentos oficiales y CURP, por lo que consideró innecesario volver a solicitar esos datos.

Dentro de su solicitud, la compañía sostuvo que podía llevar a cabo este procedimiento de “forma directa” y sin necesidad de contactar o tener el consentimineto de los titulares o usuarios, debido a que “la información requerida ya obra en poder del operador”.

Como parte del mecanismo propuesto ante la autoridad, la empresa planteó enviar mensajes SMS preventivos a aproximadamente tres millones de usuarios para informarles que su línea sería vinculada utilizando datos previamente entregados.

“Recuerda que tu proveedor de telefonía móvil realizará la vinculación de tu línea antes del día dd-mm-aaaa con los datos que previamente has entregado. Para cualquier aclaración de la información u oposición, ingresa a:”, dice el formato de mensaje que también formó parte de la documentación presentada por la compañía ante la autoridad regulatoria.

La CRT respaldó el razonamiento de la empresa. En la resolución, la autoridad concluyó que resultaba innecesario que el proveedor del servicio de telefonía móvil solicitara nuevamente la información que ya obra en su poder respecto a sus usuarios.

En el caso de Izzi, la empresa argumentó que, al ofrecer servicios móviles como complemento de paquetes de internet, televisión restringida y telefonía fija, los usuarios ya entregan información suficiente para cumplir con los lineamientos del registro.

“Por lo anterior se considera que la empresa da cumplimiento a la vinculación”, señaló la compañía dentro de la documentación presentada ante la autoridad.

La resolución adoptada por la CRT incluso fue compartida posteriormente con otras empresas del sector, bajo el argumento de que los criterios aprobados podrían resultar relevantes para otros operadores sujetos a las mismas disposiciones.

Antes de la creación de la CRT, las resoluciones del Pleno se publicaban de manera regular y con amplio detalle sobre las solicitudes presentadas por la industria y las determinaciones adoptadas por el regulador, con el propósito de transparentar la información. Sin embargo, con la nueva autoridad, la difusión de este tipo de documentos oficiales se ha vuelto menos frecuente.

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Las denuncias crecen mientras se acerca la fecha límite

La autorización regulatoria coincide con un incremento de denuncias públicas de usuarios que afirman haber sido registrados sin consentimiento previo.

Una usuaria de AT&T compartió con Expansión el mensaje recibido después de la supuesta vinculación automática de su línea.

“Hola, te confirmamos que tu línea AT&T ya está vinculada a tu CURP. No es necesario realizar ningún trámite adicional. Tu servicio continúa con normalidad”, señala el SMS recibido por la suscriptora.

sms de registro telefónico sin autorización.

Casos similares comenzaron a multiplicarse en redes sociales, donde usuarios cuestionan la ausencia de mecanismos claros para aceptar, rechazar o revertir el procedimiento, particularmente porque aseguran nunca haber autorizado la utilización de sus datos para este fin.

Para Jorge Moreno Loza, abogado especializado en telecomunicaciones, la resolución de la CRT abre cuestionamientos sobre la legalidad del proceso, debido a que el regulador permitió que los operadores reutilizaran información previamente entregada bajo otros contextos contractuales.

“La autoridad que se supone debe velar por los derechos de los usuarios pasó por encima de sus derechos para privilegiar una política sin medir las afectaciones que tendrá en el mediano plazo”, dijo en entrevista.

A decir del especialista, la decisión regulatoria podría abrir un frente legal adicional para las compañías y la propia autoridad, debido a que algunos consumidores podrían impugnar la vinculación automática de sus líneas.

“El escenario más probable es que comiencen mecanismos de defensa de distinta naturaleza, desde quejas individuales ante Profeco hasta acciones colectivas e incluso juicios de amparo, porque muchos usuarios pueden considerar que se vulneraron sus derechos y que sus datos personales fueron utilizados sin consentimiento”, explicó Moreno Loza.

Expansión solicitó comentarios a Telefónica y AT&T respecto a las denuncias de usuarios y el uso de procesos automáticos de registro, pero las compañías no compartieron comentarios hasta la publicación de este artículo.

El fenómeno ocurre además en un contexto donde la autoridad mantiene su postura de no otorgar una prórroga al registro telefónico, pese a las dudas que persisten sobre el avance real del proceso y la reticencia de algunos usuarios a completar la vinculación.

Según cifras oficiales, al 1 de junio un total de 52.3 millones de personas habían vinculado sus líneas móviles, una tercera parte los 160 millones de líneas en el país. Sin embargo, la CRT no ha detallado cuántos registros corresponden a usuarios de prepago y cuántos a clientes de pospago.

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Telecomunicaciones

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