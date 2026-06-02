La controversia emerge en la recta final del proceso de vinculación de líneas móviles, una política impulsada por la autoridad bajo la premisa de contar con un padrón actualizado de usuarios, pero que ahora enfrenta cuestionamientos sobre el manejo de datos personales, el consentimiento de los consumidores y la transparencia en la ejecución.

Para las compañías, además, el tema tiene una dimensión financiera. La posibilidad de perder millones de líneas activas por incumplimiento representa un riesgo directo sobre su base de usuarios, ingresos recurrentes y participación de mercado.

Automatizar registros para evitar bajas masivas

La presión comercial detrás de la medida se explica por el posible impacto económico que tendría una desconexión masiva de líneas no vinculadas. Ante ese escenario, algunos operadores solicitaron a la autoridad la posibilidad de completar el proceso utilizando información que ya tienen almacenada de sus clientes.

Documentos consultados por Expansión muestran que la CRT autorizó a operadores utilizar información previamente entregada por usuarios para completar la vinculación automática de líneas de pospago, sin necesidad de solicitar nuevamente documentación o realizar un proceso de registro individual.

Durante la Décima Sesión Ordinaria del Pleno del organismo, realizada el 21 de mayo, la autoridad resolvió favorablemente solicitudes presentadas por Movistar, a través de su marca Pegaso, e Izzi, operador móvil virtual vinculado a Televisa.

En los documentos entregados a la CRT, Movistar argumentó que los clientes de pospago ya habían proporcionado la información requerida para el proceso de vinculación, incluyendo documentos oficiales y CURP, por lo que consideró innecesario volver a solicitar esos datos.

Dentro de su solicitud, la compañía sostuvo que podía llevar a cabo este procedimiento de “forma directa” y sin necesidad de contactar o tener el consentimineto de los titulares o usuarios, debido a que “la información requerida ya obra en poder del operador”.

Como parte del mecanismo propuesto ante la autoridad, la empresa planteó enviar mensajes SMS preventivos a aproximadamente tres millones de usuarios para informarles que su línea sería vinculada utilizando datos previamente entregados.

“Recuerda que tu proveedor de telefonía móvil realizará la vinculación de tu línea antes del día dd-mm-aaaa con los datos que previamente has entregado. Para cualquier aclaración de la información u oposición, ingresa a:”, dice el formato de mensaje que también formó parte de la documentación presentada por la compañía ante la autoridad regulatoria.

La CRT respaldó el razonamiento de la empresa. En la resolución, la autoridad concluyó que resultaba innecesario que el proveedor del servicio de telefonía móvil solicitara nuevamente la información que ya obra en su poder respecto a sus usuarios.

En el caso de Izzi, la empresa argumentó que, al ofrecer servicios móviles como complemento de paquetes de internet, televisión restringida y telefonía fija, los usuarios ya entregan información suficiente para cumplir con los lineamientos del registro.

“Por lo anterior se considera que la empresa da cumplimiento a la vinculación”, señaló la compañía dentro de la documentación presentada ante la autoridad.

La resolución adoptada por la CRT incluso fue compartida posteriormente con otras empresas del sector, bajo el argumento de que los criterios aprobados podrían resultar relevantes para otros operadores sujetos a las mismas disposiciones.

Antes de la creación de la CRT, las resoluciones del Pleno se publicaban de manera regular y con amplio detalle sobre las solicitudes presentadas por la industria y las determinaciones adoptadas por el regulador, con el propósito de transparentar la información. Sin embargo, con la nueva autoridad, la difusión de este tipo de documentos oficiales se ha vuelto menos frecuente.