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Mercado Libre anuncia inversión histórica en México de 4,600 mdd que creará 8,500 empleos

La empresa explicó que México se mantiene como una pieza central para sus planes de expansión para comercio electrónico y servicios financieros.
lun 08 junio 2026 01:55 PM
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Tomando en cuenta el monto proyectado para 2026, Mercado Libre habrá destinado más de 14,000 millones de dólares a México entre 2020 y 2026. (X: @ML_México)

México se mantiene como uno de los mercados clave para Mercado Libre. Como parte de sus planes para 2026, la empresa anunció una inversión de 4,600 millones de dólares y la creación de 8,500 nuevos puestos de trabajo en el país.

Los recursos estarán dirigidos a fortalecer distintas áreas de su operación, desde infraestructura logística y desarrollo tecnológico hasta servicios financieros y expansión de equipos de trabajo. Con ello, la compañía busca ampliar el alcance de su ecosistema de comercio electrónico y pagos digitales en territorio mexicano.

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¿En qué se invertirá el dinero?

De acuerdo con la empresa, los 4,600 millones de dólares contemplan tanto inversión de capital como gastos operativos.

Una parte de los recursos se destinará al fortalecimiento de la red logística de Mercado Libre, mientras que otra será utilizada para desarrollo tecnológico, innovación y crecimiento de los servicios financieros que ofrece a través de Mercado Pago.

También se contempla el fortalecimiento del posicionamiento de las marcas de la compañía, así como inversiones destinadas tanto a Mercado Libre como a Mercado Pago para ampliar sus capacidades operativas y el alcance de sus servicios en México.

Mercado Libre contratará 8,500 personas

Junto con el anuncio de inversión, la empresa informó que generará 8,500 nuevos empleos en México durante 2026.

Las contrataciones estarán enfocadas principalmente en áreas vinculadas con logística, aunque también habrá vacantes en equipos de negocio y funciones corporativas tanto de Mercado Libre como de Mercado Pago.

Con estas incorporaciones, la plantilla de la compañía en México superará los 42,000 colaboradores al cierre del próximo año.

La apuesta por el ecosistema digital

David Geisen, director general de Mercado Libre México y vicepresidente senior de Commerce para Hispanos, señaló que la inversión busca fortalecer la infraestructura logística, la innovación tecnológica y las soluciones financieras que ofrece la empresa en el país.

“Fortalecemos nuestra infraestructura logística, las innovaciones y soluciones financieras que ofrecemos y que permiten a millones de mexicanos, emprendedores y PyMEs crecer, y a nuestros usuarios garantizarles la mejor de las experiencias”, afirmó el directivo.

Según explicó, la compañía busca seguir desarrollando herramientas para vendedores, compradores, emprendedores y pequeñas y medianas empresas que utilizan su ecosistema digital.

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Más de 14 mil millones de dólares en seis años

Tomando en cuenta el monto proyectado para 2026, Mercado Libre habrá destinado más de 14,000 millones de dólares a México entre 2020 y 2026.

La compañía indicó que el país es su segundo mercado en América Latina y que cerca del 45% de las pequeñas y medianas empresas mexicanas que venden a través de su marketplace obtienen de esa plataforma su principal fuente de ingresos.

Actualmente, más de un millón de PyMEs utilizan soluciones de comercio electrónico y servicios financieros dentro del ecosistema de Mercado Libre y Mercado Pago.

México forma parte de los mercados estratégicos para la empresa en la región y concentra una parte relevante de sus operaciones, tanto en comercio electrónico como en servicios financieros digitales.

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