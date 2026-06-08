Mercado Libre anuncia inversión histórica en México de 4,600 mdd que creará 8,500 empleos

¿En qué se invertirá el dinero?

De acuerdo con la empresa, los 4,600 millones de dólares contemplan tanto inversión de capital como gastos operativos.

Una parte de los recursos se destinará al fortalecimiento de la red logística de Mercado Libre, mientras que otra será utilizada para desarrollo tecnológico, innovación y crecimiento de los servicios financieros que ofrece a través de Mercado Pago.

También se contempla el fortalecimiento del posicionamiento de las marcas de la compañía, así como inversiones destinadas tanto a Mercado Libre como a Mercado Pago para ampliar sus capacidades operativas y el alcance de sus servicios en México.

Mercado Libre contratará 8,500 personas

Junto con el anuncio de inversión, la empresa informó que generará 8,500 nuevos empleos en México durante 2026.

Las contrataciones estarán enfocadas principalmente en áreas vinculadas con logística, aunque también habrá vacantes en equipos de negocio y funciones corporativas tanto de Mercado Libre como de Mercado Pago.

Con estas incorporaciones, la plantilla de la compañía en México superará los 42,000 colaboradores al cierre del próximo año.

La apuesta por el ecosistema digital

David Geisen, director general de Mercado Libre México y vicepresidente senior de Commerce para Hispanos, señaló que la inversión busca fortalecer la infraestructura logística, la innovación tecnológica y las soluciones financieras que ofrece la empresa en el país.

“Fortalecemos nuestra infraestructura logística, las innovaciones y soluciones financieras que ofrecemos y que permiten a millones de mexicanos, emprendedores y PyMEs crecer, y a nuestros usuarios garantizarles la mejor de las experiencias”, afirmó el directivo.

Según explicó, la compañía busca seguir desarrollando herramientas para vendedores, compradores, emprendedores y pequeñas y medianas empresas que utilizan su ecosistema digital.