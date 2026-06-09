¿Un restaurante puede transmitir los partidos del Mundial?

Sí, pero no basta con contratar televisión abierta, cable o una plataforma de streaming para uso doméstico.

Cuando un partido se reproduce dentro de un restaurante, bar o establecimiento comercial, la transmisión deja de considerarse un consumo privado y pasa a formar parte de una actividad económica frente a clientes.

Por esa razón, una señal residencial o una cuenta personal no necesariamente autorizan la exhibición pública de los encuentros dentro de un negocio.

¿Como tener el permiso para transmitir los partidos del Mundial?

De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), los establecimientos deben contar con una señal legal autorizada para uso comercial.

Actualmente, los derechos de transmisión del Mundial en México corresponden a Televisa mediante servicios habilitados para negocios como estos:

- Izzi Negocios

- Sky Business

Antes de proyectar cualquier encuentro, la recomendación es verificar con el proveedor contratado que el paquete incluya autorización para restaurantes, bares y otros espacios comerciales.

¿Se puede usar una cuenta personal de streaming?

No.

Las cuentas personales y los planes residenciales fueron diseñados para uso doméstico.

Utilizarlos dentro de un establecimiento comercial puede generar incumplimientos a las condiciones del servicio y riesgos relacionados con los derechos de transmisión.

Junto con ello, organismos del sector recomiendan evitar señales pirata, enlaces ilegales, decodificadores irregulares o el intercambio de cuentas personales para proyectar los partidos.

¿Qué prácticas pueden generar problemas durante el Mundial de la FIFA?

Además del uso de cuentas residenciales, existen otras conductas que pueden generar complicaciones legales.

Entre ellas se encuentran las siguientes:

- Utilizar señales pirata o enlaces ilegales.

- Compartir cuentas personales.

- Operar con decodificadores irregulares.

- Cobrar acceso exclusivamente para ver los partidos sin revisar previamente las condiciones aplicables.

- Organizar eventos masivos sin verificar los permisos correspondientes.