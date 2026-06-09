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Las palabras y frases prohibidas por la FIFA en los negocios de CDMX, Guadalajara y Monterrey

La FIFA acordó con representantes de las ciudades sedes las palabras y frases que no estarán permitidas tanto para establecimientos como asistentes a los partidos en los estadios.
mar 09 junio 2026 08:32 AM
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Trabajadores del IMPI tienen facultades para realizar inspecciones en establecimientos para verificar que se cumplan con las marcas que se registraron para el Mundial de Futbol 2026. (Foto: ChatGPT)

Las horas se aproximan para que se dé el silbatazo inicial del juego entre la selección de México vs. Sudáfrica, como parte de la inauguración del Mundial de Futbol 2026, y además de elegir el lugar donde verlo, es importante que los dueños de negocios y creadores de contenido conozcan las frases que solo la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y marcas registradas pueden usar.

La protección de las marcas y la prohibición de las frases se acordó entre los representantes de la FIFA con las ciudades sede en México que son la CDMX, Guadalajara y Monterrey.

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Palabras prohibidas por la FIFA

  • World Cup 2026
  • FIFA
  • Official sponsor
  • Patrocinador oficial
  • Coupe du Monde
  • Coupe du Monde de la FIFA
  • Coupe du Monde de la FIFA 2026
  • Copa Mundial de la FIFA Sede oficial
  • Somos 26
  • FIFA World Cup
  • Mundial 2026 (como elemento central de marca o campaña).
  • Mundial
  • Copa del Mundo

Únicamente las marcas, establecimientos, empresas y personas que hayan adquirido los derechos correspondientes de la FIFA pueden utilizar estas y otras expresiones oficiales para promocionar productos, servicios o negocios. De lo contrario, podría considerarse una infracción a los derechos de propiedad intelectual.

Por ejemplo, una taquería no podría utilizar el logotipo de la FIFA para atraer clientes ni anunciarse como "la taquería del Mundial" si no cuenta con una autorización oficial. Hacerlo podría derivar en problemas legales.

Los únicos casos en los que estas referencias pueden utilizarse son aquellos con fines estrictamente informativos o periodísticos, siempre que no exista una intención comercial, no se incluya publicidad asociada y tampoco se empleen logotipos, elementos gráficos o la identidad visual oficial de la FIFA.

Además, las restricciones también alcanzan el uso de logotipos, mascotas oficiales y hashtags vinculados al torneo cuando se utilizan con fines promocionales o publicitario

Frases prohibidas en estadios

En los estadios de la CDMX, Guadalajara y Monterrey la prohibición se enfoca más en manifestaciones que se enfoquen a la discriminación, tales como las siguientes expresiones:

  • El grito homofóbico (palabra homóloga al insulto hacia el género masculino) y cualquier frase de discriminación, las cuales conllevan a expulsión inmediata del estadio.
  • Palabras, cánticos o frases ofensivas, racistas o xenófobas.
  • Expresiones de violencia, amenazas o incitación al odio.
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¿Habrá multas?

El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) informó que los establecimientos que incumplan con los siguientes supuestos se harán acreedores a una multa:

  • Cobrar cuotas a los asistentes para ver los partidos.
  • Vender boletos o accesos especiales para las transmisiones.
  • Promocionar eventos vinculados al Mundial.
  • Utilizar logotipos, mascotas, frases o imágenes oficiales de la FIFA sin autorización.
  • Hacer promociones utilizando marcas registradas del torneo.
  • Presentarse como negocio oficial, patrocinador o aliado de la Copa del Mundo sin contar con los permisos correspondientes.

El IMPI tiene el registro de 344 marcas registradas relacionadas con el Mundial de Futbol 2026, y que incluyen nombres, logotipos, tipografías, mascotas oficiales, frases comerciales y elementos visuales del torneo mundialista.

De acuerdo con la Ley Federal de Protección a la Propiedad Intelectual, las multas por el uso indebido de marcas no registradas podrían derivar en sanciones económicas de hasta 250 mil UMAS, equivalente a un monto de 29 millones de pesos.

La FIFA va contra la piratería

Se prohíbe la venta de productos piratas a menos de tres kilómetros de las sedes mundialistas, que en este caso es el Estadio Guadalajara, Estadio Banorte en la CDMX, y el Estadio Monterrey.

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La misma legislación otorga al IMPI facultades para realizar visitas de inspección, asegurar mercancía y suspender actividades comerciales que vulneren derechos de propiedad intelectual durante el evento,

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