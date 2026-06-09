Palabras prohibidas por la FIFA

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Únicamente las marcas, establecimientos, empresas y personas que hayan adquirido los derechos correspondientes de la FIFA pueden utilizar estas y otras expresiones oficiales para promocionar productos, servicios o negocios. De lo contrario, podría considerarse una infracción a los derechos de propiedad intelectual.

Por ejemplo, una taquería no podría utilizar el logotipo de la FIFA para atraer clientes ni anunciarse como "la taquería del Mundial" si no cuenta con una autorización oficial. Hacerlo podría derivar en problemas legales.

Los únicos casos en los que estas referencias pueden utilizarse son aquellos con fines estrictamente informativos o periodísticos, siempre que no exista una intención comercial, no se incluya publicidad asociada y tampoco se empleen logotipos, elementos gráficos o la identidad visual oficial de la FIFA.

Además, las restricciones también alcanzan el uso de logotipos, mascotas oficiales y hashtags vinculados al torneo cuando se utilizan con fines promocionales o publicitario

Frases prohibidas en estadios

En los estadios de la CDMX, Guadalajara y Monterrey la prohibición se enfoca más en manifestaciones que se enfoquen a la discriminación, tales como las siguientes expresiones:

El grito homofóbico (palabra homóloga al insulto hacia el género masculino) y cualquier frase de discriminación, las cuales conllevan a expulsión inmediata del estadio.

Palabras, cánticos o frases ofensivas, racistas o xenófobas.