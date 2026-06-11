El directivo sostiene que el uniforme nacional ha logrado trascender el ámbito deportivo para convertirse en una expresión de identidad cultural. “La de México es una de las camisetas más bonitas porque la relación nos ha permitido plasmar motivos mexicanos que nos dan orgullo. Y la camiseta verde es probablemente la de mayor venta en la historia de la Selección Nacional, es a la que el consumidor migra automáticamente”, añade.

La alemana es, junto a la española, una de las camisetas de mayor éxito para Adidas y, sin embargo, ninguna supera a la de la selección nacional. (Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images)

Los números reflejan ese interés. En términos de sell through, indicador que mide la velocidad de venta respecto al inventario disponible, la camiseta verde utilizada como uniforme principal ya colocó alrededor de 55% de su inventario entre consumidores finales. La negra registra un avance similar, también de 55%, mientras que la blanca alcanza 35%.

La estrategia comercial de Adidas ha consistido en ampliar la oferta mediante tres uniformes oficiales que utilizan los jugadores durante los partidos, una fórmula que permite diversificar la demanda y generar múltiples momentos de compra entre los aficionados.

Adidas declara que la playera de la selección mexicana es la más vendida a nivel mundial. (Foto: adidas.mx)

La manufactura también juega un papel relevante dentro de la estrategia. Mientras buena parte de las camisetas de selecciones nacionales se produce en Asia, Adidas mantiene una parte de la fabricación del uniforme mexicano dentro del país.

“Tiene que decir hecha en México”, dice Jorge Dionne.

La compañía produjo localmente durante el último año las versiones réplica de los uniformes, destinadas al mercado masivo, mientras que la versión auténtica, utilizada por los jugadores y comercializada a un precio superior, continúa fabricándose en Asia. El esquema permite diferenciar segmentos de consumidores y responder a los volúmenes de demanda.

El peso comercial de la Selección Mexicana también se observa en la distribución geográfica de las ventas. De acuerdo con Adidas, 50% de las camisetas se comercializa en México y el otro 50% en Estados Unidos, impulsado por la comunidad mexicana residente en ese país.

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De la polémica artesanal a la innovación tecnológica

La relevancia del negocio adquiere una dimensión especial en un año mundialista. Más allá de los partidos, el uniforme se ha convertido en una plataforma para extender la presencia de la marca hacia otras categorías de consumo.

Actualmente la oferta vinculada a la selección mexicana incluye chamarras, vestidos deportivos, playeras, gorras, calzado y hasta jerseys para mascotas, una estrategia que busca capitalizar la conexión emocional de los aficionados con la marca y con el equipo nacional.

Sin embargo, el lanzamiento de los nuevos uniformes también ha estado acompañado de controversias. Parte de la colección incorporó bordados realizados por artesanas de Naupan, Puebla, en colaboración con la empresa mexicana Someone Somewhere.

La participación de las artesanas generó críticas en redes sociales luego de que algunos influencers ajenos al proyecto señalaran supuestos pagos de 36 pesos por hora y cuestionaran las condiciones laborales del trabajo artesanal.

Las artesanas involucradas solicitaron mantener en privado los montos que recibieron por su participación. Mientras tanto, Adidas defendió la colaboración y destacó que incluso llevó a Alemania a dos de las artesanas que encabezaron el proyecto para incorporar el jersey bordado al archivo histórico de la compañía.

En un posicionamiento compartido con Expansión, la empresa aseguró que la colaboración forma parte de un programa que trabaja con comunidades artesanales locales desde 2025 y que ha buscado fortalecer las condiciones laborales de los participantes.

“En línea con nuestras prácticas habituales, los esfuerzos se han centrado en garantizar la alineación operativa y el cumplimiento de nuestros estándares globales. Adidas mantiene su compromiso continuo con Someone Somewhere para asegurar el cumplimiento durante el transcurso de esta colaboración”, señala la compañía.