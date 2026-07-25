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El tequila fortalece su presencia global tras consolidarse en Estados Unidos

El tequila mexicano ya llega a 120 países y exporta más de 405 millones de litros, pero la industria busca reducir su dependencia de Estados Unidos con una estrategia de expansión hacia Europa, Asia y Oceanía.
sáb 25 julio 2026 06:21 PM
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Silver Tequila with salt and lime slices on an old wooden board.
La industria del tequila acelera su expansión internacional con certificación, trazabilidad y protección de su denominación de origen. (Foto: igorr1/Getty Images.)

El mundo bebe margaritas. El año pasado, el tequila consolidó su presencia internacional durante 2025, mientras la bebida sortea un menor consumo de bebidas alcohólicas en México y la cautela de los consumidores en Estados Unidos, por lo que apunta a la diversificación de mercados para mantener el crecimiento y popularidad que ha ganado en los últimos años.

El año pasado se enviaron a 120 mercados internacionales exportar 405.9 millones de litros, y con un alto consumo que crece en el mundo, el siguiente desafío de la industria ya no es aumentar sus ventas, sino reducir la alta dependencia de Estados Unidos, destino de 81.64% de las exportaciones del destilado mexicano, de acuerdo con datos del Consejo Regulador del Tequila (CRT).

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Aunque el mercado estadounidense se mantiene como el principal motor del sector, María Bertha Becerra Ríos, responsable de Aseguramiento de Producto Terminado del CRT, explica que el organismo trabaja en fortalecer la presencia de la bebida en otros mercados mediante acuerdos de colaboración con organismos internacionales y acciones para proteger la denominación de origen y combatir la comercialización ilegal.

La representante del CRT explica que, después de Estados Unidos, los principales destinos del tequila son España, Alemania, Canadá, Reino Unido, Colombia, Francia, Japón, Italia y Australia, una lista que refleja el interés creciente por el destilado mexicano en mercados donde tradicionalmente predominaban otras bebidas espirituosas.

"Una labor muy importante para fortalecer la gestión, la difusión y la protección de la denominación de origen del tequila se realiza a través de los vínculos que mantenemos con organismos internacionales y nacionales. Además, contamos con representaciones del Consejo Regulador del Tequila en diversos países”, declara Becerra Ríos.

La apuesta por la colaboración internacional

Para crecer en diversos mercados, el CRT mantiene convenios con instituciones como la Scotch Whisky Association, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, el Bureau National Interprofessionnel du Cognac y organismos responsables de proteger otras denominaciones de origen, además de colaborar con Interpol, Europol y la Organización Mundial de Aduanas para combatir la falsificación y el uso indebido del nombre tequila.

En tanto, el crecimiento del sector pisa el acelerador. Mientras en 1995 México producía alrededor de 101 millones de litros, en 2025 la producción alcanzó 583 millones de litros, impulsada por un sistema de certificación que permite identificar el origen de cada botella y garantizar el cumplimiento de la norma oficial.

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De acuerdo con Becerra Ríos, el 100% del tequila comercializado está certificado y puede rastrearse desde el agave hasta el consumidor final, una característica que fortalece la confianza de compradores internacionales y facilita la protección de la denominación de origen.

No obstante, la concentración de las exportaciones en un solo mercado mantiene abierta la necesidad de ampliar la presencia del tequila en otras regiones. Aunque Europa, Asia y Oceanía muestran un mayor consumo del destilado mexicano, el volumen todavía está lejos del que representa Estados Unidos, por lo que la diversificación aparece como uno de los principales retos para la siguiente etapa de crecimiento de la industria.

Para la representante del CRT, uno de los principales factores detrás de la expansión internacional de la industria o el fortalecimiento del sistema de regulación y certificación.Becerra explicó que el organismo garantiza la trazabilidad de cada botella, desde el cultivo del agave hasta su comercialización, además de verificar que el 100% del tequila cumpla con la Norma Oficial Mexicana.

Este esquema, dijo, también permite detectar productos irregulares, proteger la denominación de origen y trabajar con organismos como Interpol, Europol y la Organización Mundial de Aduanas para combatir la falsificación y la competencia desleal en los mercados internacionales.

“El tequila pasó de ser un producto de un producto desconocido a un con gran visibilidad, y parte de esto es porque existe un órgano para garantizar que el producto cumple con la certificaciones y una trazabilidad desde el campo hasta la parte de la mesa”, dice la directiva del CRT.

Con información de Mara Echeverría.

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