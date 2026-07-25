El tequila fortalece su presencia global tras consolidarse en Estados Unidos

Aunque el mercado estadounidense se mantiene como el principal motor del sector, María Bertha Becerra Ríos, responsable de Aseguramiento de Producto Terminado del CRT, explica que el organismo trabaja en fortalecer la presencia de la bebida en otros mercados mediante acuerdos de colaboración con organismos internacionales y acciones para proteger la denominación de origen y combatir la comercialización ilegal.

La representante del CRT explica que, después de Estados Unidos, los principales destinos del tequila son España, Alemania, Canadá, Reino Unido, Colombia, Francia, Japón, Italia y Australia, una lista que refleja el interés creciente por el destilado mexicano en mercados donde tradicionalmente predominaban otras bebidas espirituosas.

"Una labor muy importante para fortalecer la gestión, la difusión y la protección de la denominación de origen del tequila se realiza a través de los vínculos que mantenemos con organismos internacionales y nacionales. Además, contamos con representaciones del Consejo Regulador del Tequila en diversos países”, declara Becerra Ríos.

La apuesta por la colaboración internacional

Para crecer en diversos mercados, el CRT mantiene convenios con instituciones como la Scotch Whisky Association, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja, el Bureau National Interprofessionnel du Cognac y organismos responsables de proteger otras denominaciones de origen, además de colaborar con Interpol, Europol y la Organización Mundial de Aduanas para combatir la falsificación y el uso indebido del nombre tequila.

En tanto, el crecimiento del sector pisa el acelerador. Mientras en 1995 México producía alrededor de 101 millones de litros, en 2025 la producción alcanzó 583 millones de litros, impulsada por un sistema de certificación que permite identificar el origen de cada botella y garantizar el cumplimiento de la norma oficial.

