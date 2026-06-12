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ViX tropieza en el arranque del Mundial y exhibe los límites del streaming deportivo

Las incidencias durante la inauguración evidenciaron los retos técnicos y operativos de transmitir eventos masivos en plataformas digitales.
vie 12 junio 2026 05:55 AM
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A medida que millones de espectadores optan por seguir los eventos en streaming, la capacidad de las plataformas para garantizar estabilidad, calidad y acceso se convertirá en un factor determinante para el éxito de la experiencia digital. (Mario Tama/Getty Images)

Juan Carlos Rodríguez tenía todo listo para seguir la ceremonia inaugural y el debut de la Selección Mexicana junto con familiares y amigos. Para ello contrató una suscripción a ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision que tiene la exclusividad de los 104 partidos del torneo.

“Compré la suscripción para asegurar que vería el Mundial sin fallas pero fue un desastre y al final no pude ver la inauguración y el partido estaba desfasado”, lamentó el usuario.

Su caso no fue aislado. Durante las primeras horas del torneo, redes sociales se llenaron de reportes de usuarios que denunciaban dificultades para acceder a la plataforma, interrupciones en la transmisión y mensajes relacionados con fallas en los servidores.

TelevisaUnivision reconoció, mediante una tarjeta informativa difundida en su cuenta oficial de X, que enfrentó problemas técnicos durante la transmisión, aunque aseguró haberlos corregido posteriormente.

. Sin embargo, numerosos usuarios continuaron reportando incidencias incluso después del anuncio.

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Más allá de la molestia para los aficionados, los problemas ocurridos durante la inauguración dejaron en evidencia el reto de sostener transmisiones en vivo para millones de usuarios simultáneos sin interrupciones, retrasos o degradación en la calidad del servicio.

Por primera vez, gran parte de la experiencia del Mundial fue trasladada hacia plataformas de streaming y aplicaciones deportivas vinculadas a las televisoras tradicionales. La apuesta responde a una transformación acelerada de los hábitos de consumo, donde cada vez más espectadores prefieren seguir los eventos deportivos desde teléfonos móviles, televisores conectados y dispositivos digitales.

Infraestructura bajo presión

Directivos de TelevisaUnivision han señalado en diversas llamadas con inversionistas que una de las prioridades de su estrategia digital es desarrollar y operar una plataforma capaz de soportar una demanda masiva de usuarios. Para ello, la compañía ha destacado las inversiones constantes en infraestructura tecnológica destinadas a garantizar transmisiones estables y una experiencia fluida para la audiencia.

Para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y especialista en telecomunicaciones, lo ocurrido en la transmisión digital del Mundial reflejó los problemas que tiene el país en materia de conectividad.

“Necesitamos liberar espectro, tener 5G y crear condiciones de infraestructura digital con fibra en los hogares, incluidos los routers de WiFi. Un país está listo si cuenta con la infraestructura necesaria”, aseguró el especialista.

El acceso al primer partido del Mundial también puso sobre la mesa interrogantes sobre la distribución digital de contenidos considerados de interés general.

Ante las dificultades para acceder a ViX, numerosos usuarios intentaron seguir la transmisión a través de los canales de televisión abierta de Televisa y TV Azteca⁠. Sin embargo, quienes utilizan televisores conectados debían descargar aplicaciones específicas para acceder al contenido.

En medio de la ceremonia inaugural, algunos usuarios también reportaron fallas en los servicios digitales de TV Azteca. Por otro lado, la aplicación de Canal 5 solicitaba una suscripción a ViX para visualizar la transmisión, pese a tratarse de un evento considerado de interés general y con difusión en televisión abierta.

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La situación abrió nuevamente el debate sobre los alcances regulatorios en la era digital. En 2014, el entonces Instituto Federal de Telecomunicaciones emitió criterios que impiden a las cadenas de televisión abierta transmitir en exclusiva determinados eventos deportivos considerados de interés general. Esa disposición se mantuvo bajo el nuevo marco legal de telecomunicaciones aprobado en 2025.

Entre los contenidos protegidos se encuentran los partidos de la Selección Mexicana, las ceremonias de inauguración y clausura de los Mundiales y Juegos Olímpicos, así como encuentros de la fase final de la Liga MX. Sin embargo, Bravo explicó que esas obligaciones aplican exclusivamente a la televisión abierta y no alcanzan a las plataformas digitales o servicios de streaming.

“Ahí pueden cobrar incluso en aplicaciones de los canales porque los contenidos están disponibles en sus transmisiones de tv abierta. No habría necesidad de obligar a transmitirlos gratis en internet o plataformas”, señaló.

Además, recordó que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) carece actualmente de facultades para regular plataformas digitales y servicios de streaming, por lo que estas operaciones se desarrollan bajo esquemas de negocio distintos a los de la televisión tradicional.

El costo de una falla en tiempo real

Las interrupciones registradas durante el arranque del torneo también podrían tener implicaciones para la relación entre plataformas y consumidores.

De acuerdo con Bravo, los usuarios que contrataron servicios premium y no recibieron la calidad prometida tienen la posibilidad de presentar reclamaciones ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para iniciar procesos de conciliación.

Pero más allá de eventuales controversias individuales, el episodio representa una advertencia para toda la industria. A medida que los eventos deportivos migran hacia entornos digitales, las empresas ya no compiten únicamente por derechos de transmisión o calidad de imagen, sino por su capacidad para garantizar estabilidad operativa en momentos de máxima audiencia.

A medida que millones de espectadores optan por seguir los eventos en streaming, la capacidad de las plataformas para garantizar estabilidad, calidad y acceso se convertirá en un factor determinante para el éxito de la experiencia digital.

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Telecomunicaciones

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