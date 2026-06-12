ViX tropieza en el arranque del Mundial y exhibe los límites del streaming deportivo

Más allá de la molestia para los aficionados, los problemas ocurridos durante la inauguración dejaron en evidencia el reto de sostener transmisiones en vivo para millones de usuarios simultáneos sin interrupciones, retrasos o degradación en la calidad del servicio.

Por primera vez, gran parte de la experiencia del Mundial fue trasladada hacia plataformas de streaming y aplicaciones deportivas vinculadas a las televisoras tradicionales. La apuesta responde a una transformación acelerada de los hábitos de consumo, donde cada vez más espectadores prefieren seguir los eventos deportivos desde teléfonos móviles, televisores conectados y dispositivos digitales.

Infraestructura bajo presión

Directivos de TelevisaUnivision han señalado en diversas llamadas con inversionistas que una de las prioridades de su estrategia digital es desarrollar y operar una plataforma capaz de soportar una demanda masiva de usuarios. Para ello, la compañía ha destacado las inversiones constantes en infraestructura tecnológica destinadas a garantizar transmisiones estables y una experiencia fluida para la audiencia.

Para Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y especialista en telecomunicaciones, lo ocurrido en la transmisión digital del Mundial reflejó los problemas que tiene el país en materia de conectividad.

“Necesitamos liberar espectro, tener 5G y crear condiciones de infraestructura digital con fibra en los hogares, incluidos los routers de WiFi. Un país está listo si cuenta con la infraestructura necesaria”, aseguró el especialista.

El acceso al primer partido del Mundial también puso sobre la mesa interrogantes sobre la distribución digital de contenidos considerados de interés general.

Ante las dificultades para acceder a ViX, numerosos usuarios intentaron seguir la transmisión a través de los canales de televisión abierta de Televisa y TV Azteca⁠. Sin embargo, quienes utilizan televisores conectados debían descargar aplicaciones específicas para acceder al contenido.

En medio de la ceremonia inaugural, algunos usuarios también reportaron fallas en los servicios digitales de TV Azteca. Por otro lado, la aplicación de Canal 5 solicitaba una suscripción a ViX para visualizar la transmisión, pese a tratarse de un evento considerado de interés general y con difusión en televisión abierta.